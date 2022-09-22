Softline купила крупного партнера Microsoft

Softline приобрела турецкую компанию Makronet, являющуюся крупным партнером Microsoft в области облачных технологий. Makronet разработала собственную платформу для управления активами в данной области — MyAdmin, которая должна дополнить имеющуюся у Softline платформу Active Platform.



Softline купила Makronet

ИТ-дистрибутор Softline объявил о приобретении турецкой компании Makronet, являющейся партнером Microsoft по программе облачных сервисов (Cloud Servies Provider, CSP). Сумма сделки и ее подробности не разглашаются.

Покупка Makronet позволит Softline усилить свои позиции на турецком ИТ-рынке, на котором Softline присутствует с 2008 г. Согласно оценкам Deloitte и турецкой ИТ-ассоциации, в 2021 г. объем рынка ИКТ-технологий составил $29,9 млрд. Кроме того, Турция является вторым по привлекательности рынком для иностранных инвестиций в «развивающейся Европе» согласно рейтингу MyAdmin.

Кроме того, Softline заинтересован в созданной Makronet платформе MyAdmin, позволяющей клиентам компании управлять CSP-активами. Данная платформа имеет награды Microsoft. В Softline рассчитывают, что MyAdmin дополнит имеющуюся у компании платформу Active Platform и будет использоваться ее клиентами по всему миру.

Чем известна Makronet

Компания Makronet была создана в 2000 г. У нее около 1000 клиентов в сфере облачных технологий. Помимо решений Microsoft, Makronet предлагает услуги в сфере управления правами на ПО (Software Asset Management, SAM) и выполнения требований европейского законодательства в сфере защиты персональных данных (General Data Protection Regulation, GDPR).

Softline купила турецкую Makronet

После сделки ключевой менеджмент Makronet — гендиректор и основатель Гуцли Тугай (Güçlü Tuğay), Озгур Озгунгор (Özgür Özgüngör) и Озге Тугай (Özge Tuğay) — останутся в компании.

Как Softline вышла на IPO и скупает активы по всему миру

Softline в конце 2021 г. провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже. Тогда компания привлекла $400 млн, которые планировалось потратить на сделки в сфере слияний и поглощений.

Еще до IPO компания Softline активно скупала иностранные организации. В 2020-2021 гг. было консолидировано 100% акций индийской Embee, работающей в сфере лицензирования ПО и являющейся крупным партнером Microsoft. Стоимость приобретения составила $42 млн.

В 2020 г. было приобретено 62,4% в одноименной немецкой компании Softline AG, занимающейся консалтингом в сфере управления ПО и ИТ-инфраструктуры. Сумма сделки составила $12,6 млн.

В 2021 г. было приобретено 51% в египетской компании Digitech for Information Technology, являющейся одним из ключевых партнеров Microsoft в этой стране. Сумма сделки составила $14,88 млн.

В 2022 г. Softline приобрела компанию Seven Seas Technology из Объединенных арабских эмиратов, позиционирующую себя в качестве системного интегратора и провайдера ИТК-решений. Компания является крупным партнером Microsoft, Cisco и HPE.

Тот факт, что Softline активно скупает партнеров Microsoft по всему миру, связан с тем, что и сама компания является крупным партнером американской корпорации. В 2020 г. 59% от оборота Softline пришлось на Microsoft. В России у Softline доля приходящегося на Microsoft бизнеса составляла 27%, в латинской Америке — 95%.

Раздел бизнеса Softline

Летом 2022 г. Softline приняла решение о разделе бизнеса на две части: российскую (Softline Russia) и международную (Softline Global). Причинами стали геополитические процессы и то обстоятельство, что сейчас российский и зарубежный бизнес Softline значительно отличаются друг от друга.