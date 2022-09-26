Технопарки в сфере электроники получат от властей миллиарды рублей

Правительство выделит субсидии на строительство и развитие технопарков в сфере электроники. В 2023–2025 гг. на эти цели направят 7,2 млрд руб. Конкретные технопарки смогут рассчитывать на субсидии в размере до 300 млн руб. ежегодно.

Развитие технопарков в России

Правительство запускает программу поддержки развития промышленных технопарков, специализирующихся на выпуске электроники. Об этом говорится в постановлении Правительства от 19 сентября 2022 г. №1659, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Документ утверждает правила предоставления субсидии на развитие таких технопарков. Компании смогут частично возместить затраты на проектирование, строительство или модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, приобретение оборудования, а также на технологическое подключение промышленных корпусов к инженерным сетям.

Общий объем финансирования в 2023–2025 гг. составит 7,2 млрд руб. Средства направят регионам. Конкретный субъект сможет получать до 300 млн руб. ежегодно в течение трех лет. Субсидии будут выделяться в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».

Как получить субсидию

Технопаркам, претендующим на субсидию, необходимо пройти сначала региональный, а затем федеральный отбор. Для того чтобы стать участником регионального отбора, общая площадь работающих или строящихся корпусов на территории технопарка должна превышать 10 тыс. кв. м. Среди условий также минимальный уровень внебюджетных инвестиций в рамках проекта должен составлять не менее 30% от общей его стоимости.

Правительство запустило программу поддержки технопарков

Федеральный отбор осуществляет Минпромторг, говорится в документе. Заявки на субсидию принимаются от технопарков, у которых на территории России находится не менее трех предприятий в сфере электронной промышленности. Среди требований и наличие у технопарков заключенных договоров с управляющими компаниями или потенциальными резидентами в сфере электроники.

Промышленные парки и технопарки — это площадки для реализации производственных, высокотехнологичных, научно-технических проектов и разработок, говорится на сайте Правительства. На территории таких площадок создаются условия для быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.

Эффект от поддержки

Новый механизм поддержки призван способствовать созданию центров технологических компетенций и центров коллективного проектирования, которые помогут в промышленном освоении технологий, включенных в стратегию развития электронной промышленности до 2030 г.

В ходе совещания с вице-премьерами Михаил Мишустин отметил, что благодаря субсидиям в ближайшие семь лет в стране появится не менее 150 тыс. кв. м современных производственных площадей и до 3 тыс. рабочих мест.