VK избавился от игрового подразделения за $642 млн

VK продал свое игровое подразделение My.Games, которое единственное в холдинге имело успех на международном рынке. Сумма сделки составила $642 млн, покупателем выступил венчурный инвестор Александр Чачава.

VK продал My.Games

Холдинг VK сообщил о продаже своего игрового подразделения My.Games. 100% компании проданы венчурному инвестору Александру Чачаве, управляющему партнеру Leta Capital. Сумма сделки составила $642 млн.

Объектами сделки стали все активы My.Games, включая игровые студии и игровые продукты. Сооснователь My.Games Владимир Никольский покидает VK для продолжения работы в My.Games.



В то же время VK продолжит развитие собственной игровой платформы VK Play, запущенной весной 2022 г. Платформа объединяет в себе маркетплейс для популярных игр, сервис облачных игр, сервис игровых стримов, проведение турниров и новостной раздел. Главой VK Play стал Василий Магурян.

Как VK скупал разработчиков мобильных игр

Холдинг VK изначально работал в виде венчурного фонда и назывался DST. В середине 2000-х фонд активно скупал доли в разработчиках онлайн-игр: «Территории», Nikita, Time Zero и Nival. Затем эти активы были объединены в холдинг «Аструм», подконтрольный DST. В 2010 г. DST был переименован в Mail.ru Group и провел IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже.

VK продал My.Games за $642 млн

В середине 2010-х Mail.ru Group стал скупать разработчиков мобильных игр. Были приобретены доли в компаниях Pixonic (разработчик игры War Robots, сумма сделки составила $30 млн), Deus Craft (разработчик игры Grand Hotel Mania, $49 млн), Bit.Games (игры «Гильдия героев» и «Домовята») и Belngame (торговая марка Ingame, игра Zero City, сумма сделки составила 1,17 млрд руб.).

Также были приобретены финская компания Panzerdog (игра Tacticool, 681 млн руб.) и белорусские компании Swag Masha (игра Love Sick: Interactive Stories, 79 млн руб.) и Mamboo Games (разрабатывает гиперказуальные игры, сумма сделки составила 202 млн руб).

Итоги работы My.Games и возможные причины продажи

В 2019 г. игровые проекты Mail.ru Group были объединены в отдельную компанию My.Games. Данное подразделение стало единственным в холдинге, имевшим успех на международном рынке. Ранее в Mail.ru Group задумывались о выводе My.Games на IPO. В 2021 г. Mail.ru Group была переименована в VK.

По итогам 2021 г. выручка My.Games составила 43,8 млрд руб. Это 35% от всей выручки VK. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) составил 10,4 млрд руб. Основная выручка My.Games пришлась на сегмент многопользовательских игр: в 2021 г. она составила 38,3 млрд руб.

С началом специальной военной операции России на Украине у российских компаний за рубежом стали возникать проблемы. Так, на Лондонской фондовой бирже были приостановлены торги акциями VK, а глава компании Владимир Кириенко оказался под санкциями США и Евросоюза. Недавно из магазина приложений App Store были удалены приложения VK. Это и могло послужить причиной продажи My.Games, ориентированной, в первую очередь, на международный рынок.

Какими проектами занимался Александр Чачава

Александр Чачава в 2003 г. создал Leta-IT Company, работающую на различных направлениях. В 2008 г. активы компании были объединены в Leta Group; туда вошли доли в компании Group-IB (занимается информационной безопасностью), разработчике автоматизированных систем управления технологическими процессами АСК, разработчике систем электронных очередей Damask, разработчике систем контроля доступа Avanpost, а также онлайн-магазин ПО MrSoft и дистрибутор антивирусного ПО Eset NOD32.

С 2012 г. Чачава сконцентрировался на венчурной деятельности и создал Leta Capital. Одним из первых проектов, в который инвестировала компания, был разработчик технологии «воздушных» дисплеев DispAir.

Всего компания инвестировала более чем в 35 различных проектов, включая агрегатора такси inDriver, онлайн-платформу для изучения английского языка Novakid, разработчика платформы для «подключенных автомобилей» Bright Box, разработчика платформы для управления продажами и маркетингом Unomy, платформу для создания спортивных трансляций 365Scores, разработчика решений в сфере дополненной реальности Devar и разработчика платформы для управления корпоративными инновациями Qmarkets.