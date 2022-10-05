Власти вскрыли картель ИТ-компаний на 100-миллионных госзакупках

В Москве раскрыт картель из трех компаний, которые сговорились на конкурсах городских клинических больниц на оказание информационно-справочных услуг. По подсчетам Московского УФАС, сумма контрактов по итогам договорных тендеров составила без малого 100 млн руб.

Картель при московских больницах

Как стало известно CNews, московское Управление ФАС выявило картель на рынке оказания информационно-справочных услуг для городских клинических больниц столицы. Нарушившими антимонопольное законодательство были признаны ООО «Единая справочная служба», ООО «Эднот» и ООО «Партнер». Об этом редакции рассказали представители ведомства.

По данным надзорного органа, общая начальная максимальная цена контрактов (НМЦК) в договорных тендерах составила 95,1 млн руб. Московским УФАС было установлено, что в ходе конкурсных процедур упомянутые компании использовали единую стратегию поведения.

Основной целью сговора было участие «Эднота» и «Партнера» в торгах совместно с «Единой справочной службой» и обеспечение победы исключительно последней из перечисленных организаций.

Реализация картеля осуществлялась путем отказа «Эднота» и «Партнера» от самостоятельных действий на торгах, в том числе от снижения цены в условиях отсутствия необходимых для победы опыта и ресурсов. Кроме того, УФАС было установлено использование компаниями единой инфраструктуры для реализации достигнутого соглашения.

На торгах столичных клинических больниц обнаружился сговор по линии ИТ-закупок

В итоге «Единая справочная служба» заключила госконтракты на общую сумму 93,2 млн руб. со снижением НМЦК не более 2%. «При этом, среднее снижение НМЦК по идентичным торгам по Москве и по всей территории России в рассматриваемый период составляло до 14,8%, — отмечают в ФАС. — В результате таких действий оказание информационно-справочных услуг городским клиническим больницам Москвы осуществлялось по завышенным ценам».

Отметим, что ответственность за заключение антиконкурентного соглашения предусмотрена ч. 2 ст. 14.32 КоАП и влечет наложение административного штрафа в размере до 50% от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для руководителей организаций.

Некоторые подробности

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Единая справочная служба» было зарегистрировано в Москве 26 апреля 2004 г. На данный момент единственным учредителем организации выступает Алексей Антонян. Гендиректором заявлена Татьяна Келина.

По данным «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. выручка компании составила 116,6 млн руб. с падением этого показателя на 9% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль за отчетный период достигла 35,7 млн

Беглый анализ сайта госзакупок показывает, что за последнее время «Единая справочная служба» неоднократно подписывала контракты с московскими клиническими больницами по итогам тендеров, однако данные об остальных участников конкурсов в соответствии с изменившемся в 2022 г. закупочным законодательством скрыты. Установить, в каких именно из этих тендеров принимали участие «Эднот» и «Партнер», не представляется возможным.

Среди заказчиков главы картеля последнего времени — городская клиническая больница № 13, городская клиническая больница № 29 им. Н. Э. Баумана, городская поликлиника № 45, городская клиническая больница им. А. К. Ерамишанцева, городская клиническая больница им. М. П. Кончаловского и др.

В более ранних закупках, от 2021-2020 гг., когда имена всех претендентов еще были публичным достоянием, действительно можно встретить упоминания «Эднота» и «Партнера». Обычно или одного, или другого; почти никогда одновременно.

ООО «Партнер» с 30 июня 2022 г. исключено из ЕГРЮЛ «в связи наличием в реестре сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». По итогам 2020 г. компания оказалась убыточной. По данным «Контур.фокуса», организация 37 раз принимала участие в гостендерах на общую сумму в 209,1 млн руб., но не победила ни разу.

Что касается, ООО «Эднота», то связь этой организации с «Единой справочной службой» достаточно очевидно. Имя одного из его бывших соучредителей — Анна Антонян (сравните фамилию с вышеупомянутым ФИО учредителя головной компании картеля).

Какого рода услуги подразумевали контракты

Из тендерной документации на сайте госзакупок можно заключить, что клинические больницы по итогам конкурсов ожидали от исполнителей консультации пациентов о медицинских услугах, отделениях и местонахождении медучреждения из медицинского портала, консультации по возможности посещения учреждения с целью получения результатов анализов, исследований, справок, направлений, выписок, рецептов, лекарств и врачей специалистов, консультация пациентов о получении платных медицинских услуг с записью в медицинский портал.

Среди других задач подрядчика — прием и обработка претензий, жалоб и благодарностей на работу заказчика с записью в медицинский портал, консультация по запросам и информирование о целесообразности визита в больницу с оптимизацией количества приемов врачей, которые могут быть выполнены средним медицинским персоналом или сразу перенаправлены специалистам, консультация о пациентах, находящихся в стационарах, и запись в медицинский портал обращений родственников или законных представителей пациентов, консультации по вопросам госпитализации иногородних граждан.