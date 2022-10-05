Российский алкогольный регулятор удаляет софт Microsoft на сотнях серверов и ПК, чтобы поставить отечественное ПО

Росалкогольрегулирование начинает перевод парка своих серверов и ПК с зарубежного софта на российские решения. На первую стадию проекта выделено 18,5 млн руб. Миграция затронет подразделения ведомства по всей России.

Импортозамещение Microsoft

Как выяснил CNews, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) намерена заменить на своих серверах и ПК зарубежные программные продукты, преимущественно Microsoft, на российское ПО.

Предполагается замена системного софта и средств защиты информации: ОС, антивирусов, системы виртуализации рабочих мест (VDI), СУБД, почтового сервера, средств криптографической защиты информации и электронной подписи, системы резервного копирования, средств управления и администрирования.

Также будут заменены офисное, прикладное и коммуникационное ПО: редакторы файлов (текстов, таблиц, презентаций), почтовые приложения, справочно-правовая система, СЭД, средства просмотра PDF-файлов, интернет-браузеры, средства анализа данных (BI), системы управления проектами и задачами, средства обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры), средства проведения видеоконференции (ВКС).

Проект затронет инфраструктуру Единой государственной автоматизированной информационной системы учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС).

Росалкогольрегулирование переезжает с Microsoft на российское ПО

Миграция на российское ПО из Реестра отечественных программ при Минцифры пройдет во всех территориальных органах регулятора — в Центральном аппарате в Москве и межрегиональных управлениях всех восьми федеральных округов России.

В отношении серверного оборудования регулятор точных данных не приводит, что же касается ПК, то миграция может затронуть до 1300 автоматизированных рабочих мест сотрудников. Редакция CNews направила в Росалкогольрегулирование вопрос о полном объеме используемого в ней парка серверной и персональной компьютерной техники и ожидает ответа.

Цена вопроса и сроки проекта

На осуществление подготовки к миграции Росалкогольрегулирование выделило 18,5 млн руб. Эта сумма выставлена в качестве начальной цены контракта в тематическом тендере, который служба запустила 29 сентября 2022 г. в формате открытого конкурса.

Заявки от претендентов принимаются до 17 октября. Подведение итогов намечено на 20 октября. Фронт работ рассчитан на срок до 31 июля 2023 г.

На первом этапе от исполнителя требуется обследование ПК и серверов с последующей подготовкой к тестированию ПО на макете информационно-технологической инфраструктуры (стенде) заказчика. Второй этап подразумевает проведение тестирования ПО и разработку итоговых проектных документов.

От какого именно ПО избавляется регулятор

Из тендерных документов следует, что на данный момент в качестве системного ПО и средств защиты информации используются MicrosoftWindows Server 2008, 2012 и 2019, Windows 7, 8.1 и 10, Microsoft System Center 2012 R2, Microsoft Exchange server Enterprise 2010, Exchange server Standart 2010, Veeam Backup, Vmware ESXI 6.7.0.

В качестве прикладного и офисного ПО задействованы Microsoft Office 2010, 2013, Microsoft Excel, Word, Outlook, Onenote, PowerPoint и Visio, атакже Adobe Reader, Acrobat Pro 2017, FineReader 11.

Сверхпроблемная госсистема

В марте 2016 г. CNews писал, что история эксплуатации ЕГАИС началась в 2006 г., когда неудачный запуск системы практически парализовал работу отрасли. Убытки, по оценкам экспертов, составили тогда около $230 млн. Позже Правительство признало, что причиной сложившейся ситуации стала «неготовность технических средств и программного обеспечения ЕГАИС по причине отсутствия единого заказчика решения».

Ответственность за провал ЕГАИС была возложена сразу на шесть ведомств, внедрявших эту систему: Минфин, Минсельхоз, МЭРТ, ФСБ, ФТС и ФНС. Согласно данным Счетной палаты, их несогласованные действия явились причиной непоступления в бюджет почти 15 млрд руб., а также увеличения на 10 млрд руб. объема реализации нелегальной алкогольной продукции.

Первым подрядчиком ЕГАИС был НТЦ «Атлас». Через год после неудачного запуска системы ФНС, которому было передано ведение ЕГАИС, вновь объявила конкурс на ее создание. Заявки на участие было две: от вышеупомянутого «Атласа» и главного научно-исследовательского вычислительного центра (ГНИВЦ) ФНС. Однако конкурсная комиссия по формальным причинам отстранила от участия в конкурсе «Атлас» и признала победителем подведомственный ГНИВЦ. Позже участники рынка говорили, что доработанное решение ГНИВЦ было хуже, чем решения, принадлежащие «Атласу»

В июне 2021 г. Счетная палата установила, что регулятор неэффективно потратил 60,5 млн руб. за 2017-2020 гг. Эти средства он израсходовал в ходе доработки своих ИС, некоторые из которых работают некорректно. При этом отдельные функции ЕГАИС были не востребованы или не использовались сотрудниками ведомства вовсе.