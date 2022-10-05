CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Законодательство Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

В России отменяется 30-процентная скидка госпошлин при оплате через «Госуслуги». Теперь придется платить целиком

1 января 2023 г. в России перестанет действовать 30-процентная скидка на оплату госпошлин через портал госуслуг. Услуга исправно работала с 1 января 2017 г. В Минфине объяснили отказ от дисконта отсутствием предложений по его продлению. Через три месяца размеры госпошлины при оплате через «Госуслуги» и «на месте» будут идентичными.

Была скидка – и нет скидки

Россияне лишились одного из основных стимулов к оплате госпошлин через портал госуслуг. На протяжении нескольких лет такой способ оплаты гарантировал им возможность получения заметной скидки в размере 30%, однако в самом ближайшем будущем этот «дисконт» будет отменен.

По информации российского Минфина, скидка на оплату всех видов госпошлины через «Госуслуги» перестанет действовать 1 января 2023 г. Если раньше любой россиянин, желавший, к примеру, заплатить через «Госуслуги» за регистрацию автомобиля, бракосочетание, получение загранпаспорта и т. д., был уверен, что получит 30-процентную скидку, то теперь его этого лишат.

По всей видимости, в ближайшие несколько лет на возможность оплачивать госпошлины со скидкой через «Госуслуги» могут не рассчитывать. На это прямым текстом указали представители Минфина. «Доходная часть проекта федерального бюджета на 2023-2025 гг. сверстана с учетом отмены этой скидки», – сказали они.

go600.jpg
Для некоторых россиян столь весомая скидка на оплату госпошлин наверняка была едва чуть ли не единственной причиной регистрации на «Госуслугах»

Другими словами, размер заблаговременной оплаты госпошлины на портале госуслуг и «на месте», например, в отделе ГИБДД при замене водительских прав, различаться не будет. Из этого следует, что многие россияне могут потерять интерес к данному способу платежа и перейти на оплату через терминал или вовсе наличными при непосредственном получении услуги. При этом, как сообщал CNews, в России стремительно сокращается «популяция» банкоматов, что в значительной степени усложняет процесс снятия наличных денег.

Виновных нет

Портал госуслуг функционирует с декабря 2009 г. Нельзя исключать, что введение 30-процетной скидки на оплату госпошлин было одним из методов привлечения пользователей, поскольку в российском законодательстве на момент публикации материала требование об обязательной регистрации гражданина России на «Госуслугах» отсутствовало.

Данный инструмент был запущен 1 января 2017 г. Для удобства пользователей итоговая сумма к оплате с учетом размера предоставляемой скидки рассчитывалась автоматически, и требовалось лишь внести данные банковской карты в поля ввода.

Первоначально предполагалось, что 30-процентная скидка будет действовать до начала 2019 г., но по решению властей дисконт был продлен до 1 января 2021 г. В конце декабря 2020 г. состоялось очередное продление – на этот раз до 1 января 2023 г.

По информации Минфина России, оснований для увеличения срока действия скидки в настоящее время нет «Предложений о ее продлении не поступало», – заявили представители ведомства, не уточнив, кто именно располагает полномочиями вносить предложения подобного рода.

Закон разрешает

Право, пусть и временное, на оплату госпошлин через «Госуслуги» со скидкой в 30% – это следствие наличия закона «О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», вводящего возможность получить льготу по оплате государственной пошлины в случае подачи заявления о предоставлении услуги в электронной форме. Закон предусматривал оплату пошлины с коэффициентом 0,7, что соответствует именно 30-процентному дисконту.

Автор документа – российское Минцифры, на момент его разработки называвшееся Минкомсвязи. Закон вступил в силу 1 января 2016.

К моменту выхода материала представители Минцифры не комментировали приближающуюся отмену скидки. На вопрос CNews о степени вероятности оттока пользователей «Госуслуг» они не ответили.

В прошлом Минцифры, по меньшей мере, один раз выступало за продление скидки. Как сообщал CNews, в августе 2020 г. министерство предлагало увеличить срок ее действия до 2022 г.

Евгений Черкесов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российский алкогольный регулятор удаляет софт Microsoft на сотнях серверов и ПК, чтобы поставить отечественное ПО

Российский интегратор разрабатывает САПР, которая заменит системы Siemens и Ansys

На российском рынке ИБ взрывной рост

«Микрон» и наследник мощностей «Ангстрема-Т» сплотились для выпуска «суверенных» чипов карт «Мир» и биометрических паспортов

Власти вскрыли картель ИТ-компаний на 100-миллионных госзакупках

«Самому загадочному миллиардеру Уолл-Стрит» разрешили закрыть долг по акциям «Яндекса»

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Самые популярные электромобили в мире: какие модели актуальны в 2022 году

Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM

Лучшие роботы-пылесосы со станцией самоочистки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая фаза воды открыла огромный простор для будущих находок

Совсем как настоящий: обнаружен удивительно сохранившийся динозавр

Климатическое вторжение против потепления: ученые хотят заморозить полюса Земли
Показать еще
KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября KAZAN DIGITAL WEEK 21-24 сентября