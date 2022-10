«Самому загадочному миллиардеру Уолл-Стрит» разрешили закрыть долг по акциям «Яндекса»

Ряд миноритарных американских инвесторов Yandex смогли получить 0,7% акций компании, хотя это запрещается введенными США санкциями против России. Исключение было сделано, чтобы данные инвесторы закрыли свои шорт-позиции. Среди них американский миллиардер и исследователь Дэвид Шоу, которого называли «самой загадочной фигурой Уолл-стрит».

Американское исключение для «Яндекса»

Компания Yandex (владелец российского «Яндекса») опубликовала проспект размещения своих ценных. Документ размещен на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Речь идет о получении несколькими миноритарными инвесторами Yandex небольших пакетов акций компании с целью их дальнейшей продажи. 8 апреля 2022 г. Президент США Джо Байден (Joseph R. Biden) запретил американским лицам инвестировать в российские компании, в том числе приобретать их акции и предоставлять займы. Запрет касается и лиц из других государств, если в результате их действий резиденты США нарушат запрет об инвестировании в США.

В то же время 22 июля 2022 г. Управление по контролю за иностранными активами, входящее в Министерство финансов США, предоставило возможность американским лицам приобретать акции или долговые обязательства российских компаний, если такие сделки необходимы для закрытия сделок, заключенных до 6 июня 2022 г. Такие сделки должны быть проведены до 20 октября 2022 г.

Для чего потребовались исключения из санкций

В случае с Yandex ряду американских инвесторов было необходимо закрыть шорт-позиции. Такие позиции открываются, когда инвестор играет на понижение курса акций компании.

Ученый и миллиардер Дэвид Шоу, которого называли «самая загадочная фигура Уолл-стрит»

Инвестор берет в долг акции данной компании, продает их, затем покупает аналогичный пакет акций и возвращает его кредитору. Если к этому моменту курс акций упал, то инвестор оказывается в плюсе.

Таким образом, компания Sculptor Special Funding получит 1,4 тыс. акций, Shaw Valence International – 0,53 тыс, Shaw Valence Portfolios - 0,43 тыс. акций. Всего указанные инвесторы получат 2,34 млн акций Yandex, что составляет 0,7% от их общего числа. Все акции относятся к акциям класса «А» и обладают одним голосом на одну ценную бумагу.

Все полученные инвесторами акции будут переданы для закрытия шорт-позиций. 28 апреля американская биржа Nasdaq прекратила торги акциями Yandex, аналогичная судьба ждала и другие компании с российскими корнями, имеющие листинги на американских и британских фондовых площадках.

Кто из акционеров Yandex будет закрывать шорт-позиции

Sculptor Special Funding – структура американского фонда Sculptor Capital. D.E. Shaw Valence Portfolios – «дочка» D.E. Shaw Valence International. Ее инвестиционным партнером (и единственным владельцем голов в компании) является D.E. Shaw & Co LP, акциями которой распоряжаются Джулиус Гаудио (Julius Gaudio), Максимилиан Стоун (Maximilian Stone), и Эрик Вепсис (Eric Wepsic).

Самой компанией D.E. Shaw & Co LP через цепочку D.E. Shaw & Co Inc и D.E. Shaw & Co II владеет американский миллиардер и ученый в области вычислительной биохимии Дэвид Шоу (David E. Shaw). Он сколотил свое состояние в 1990-е годах, используя неэффективность финансовых рынков с помощью высокоскоростных компьютерных сетей. В 1996 г. журнал Fortune называл его «самой загадочной фигурой Уолл-стрит».

Как Yandex решил свои проблемы с владельцами облигаций

После приостановления торгами своих акций на Nasdaq у компании Yandex возникла проблема со своим облигационным займом на $1,25 млрд, который должен был быть погашен в 2025 г. Приостановление торгов было условием для предъявления облигаций к их досрочному погашению, но у компании таких средств не было.

В июне после переговоров с комитетом владельцев облигаций, Yandex достиг с ним соглашение: на каждую порцию облигаций стоимостью $200 тыс. компания выплачивала $140 тыс. наличными и предоставляла 957 своих акций класса «А». Исходя из котировок акций Yandex на Московской бирже, получалось, что компания выкупала свои долги с 20% дисконтом.