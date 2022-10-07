МТС купила «Навител» для экономии на «Яндекс.Картах»

МТС установила контроль над разработчиком навигационного оборудования для авто и карт «Навител». Сделка поможет МТС создать собственную геоинформационную платформу для автомобилей и сэкономить сотни миллионов рублей за счет отказа от «Яндекс.Карт».

МТС купила «Навител»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) объявил об установлении контроля над группой компаний «Навител», разрабатывающей решения в области автомобильной навигации и картографии. Сумма сделки и размер приобретенной доли не сообщаются. Сделка совершена через 100% «дочку» МТС – «МТС Авто». Источник, близкий к сделке, пояснил CNews, что ее сумма составляет примерно 1 млрд руб.

Благодаря сделке в МТС хотят сформировать собственную геоплатформу для развития сервисов экосистемы и решений для транспорта. Приоритетом станет использование навигации и пробочного сервиса в головных устройствах «МТС Авто» для автомобилей, использование карт в мобильных приложениях МТС, а также картографических данных как источника большой данных для улучшений и создания продуктов все группы МТС.

МТС прибрела контроль над разработчиком навигационного оборудования для авто и карт « Навител

Группа компаний «Навител» основана в 2006 г. Она является независимым провайдером геосервисов и услуг мониторинга. Картографические сервисы «Навитела» обеспечивают глобальное покрытие более, чем для 40 млн пользователей по всему миру. Также «Навител» разрабатывает навигационные устройства для автомобилей и видеорегистраторы.

МТС и автомобильные технологии

Основными направлениями «МТС Авто» является предоставление скоростного интернета в автомобилях, разработка автомобильных мультимедийных устройств, систем комфорта и телематики, а также программного обеспечения к ним. Отдельным направлением деятельности является создание комплексных решений для цифровизации автотранспортной отрасли.

«Навител» как ведущий независимый провайдер навигационных решений на российском рынке с собственными картами и лицензиями обладает командой разработчиков ПО и экспертов в создании устройств навигации и видеофиксации, - пояснил гендиректор «МТС Авто» Денис Смирнов. - Сделка позволит МТС обзавестись собственными решениями в геосервисной платформе и компетенциями в построении оптимальных маршрутов, что даст возможность не только укрепить направление «МТС Авто», но и эффективнее использовать геолокальные и картографические решения в более чем 60 сервисах и проектах МТС во многих сферах – от умных автомобилей, мониторинга транспорта и кикшеринга до мобильных приложений, гаджетов для розницы, а также в анализе больших данных при строительстве телеком-инфраструктуры и создании продуктов, в том числе рекламных и рекомендательных сервисов».

Избавление МТС от «Яндекс.Карт»

Источник, близкий к сделке, пояснил CNews, что целью приобретения «Навител» была возможность для МТС обзавестись собственной геоплатформой. «Экосистемы делают ставку на создание собственной картографии или на покупку сильного внешнего провайдера, МТС сможет существенно экономить за счет отказа от закупки лицензий на «Яндекс.Карты» при увеличении поставок навигационных устройств в развитии экосистемы сервисов. Экономия оценивается в сотни миллионов руб в год.

Кому принадлежит «Навител»

Юридическим лицом «Навител» является АО ЦНТ («Центр навигационных технологий»). Согласно данным базы «Контур – Фокус», его учредителями в момент создания в 2007 г. были Константин Галичский и Александр Казаков с долями 75% и 25% соответственно. В 2022 г единственным акционером компании стала ООО «Торговый дом ЦНТ» (ТД ЦНТ).

ТД ЦНТ был создан в 2013 г. Александром Казаковым. В 2017 г. единственным участником компании стала ее гендиректор Алексей Першин. В сентябре 2022 г. доля Алексея Першина уменьшилась до 58,08%, еще 39,92 % получил Денис Першин (возможно, его брат) и 2% - Александр Казаков. Сейчас «МТС Авто» владеет 40% долей в ТД ЦНТ. Доля Алексея Першина сократилась до 34,85%, Дениса Першина – до 23,95%, Александра Казакова – до 1,2%.

Как МТС покупал поставщиков навигационных сервисов и автомобильных решений

МТС в 2020 г. приобрела две компании, занимающиеся разработкой и поставкой мультимедийных устройств и бортовых информационных систем для автомобилей. Сумма обоих сделок составила 320 млн руб. После сделки «Стопол Авто» была переименована в «МТС Авто». Также в 2015 г. МТС приобрела у своего основного акционера АФК «Система» компанию НИС «Глонасс», которая была первым разработчиком системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-Глонасс» (сейчас оператором этой системы является АО ГЛОНАСС).