Власти США уничтожили китайского конкурента Nvidia, создавшего более мощные ускорители

TSMC больше не может выпускать графические чипы китайской компании Biren Technology из-за американских санкций. Продукция Biren во многом опережает разработки Nvidia – американского производителя GPU, крупнейшего в мире.

США вновь вмешались в дела Китая

Власти США запретили тайваньской компании TSMC выполнять заказы китайской компании Biren Technology, пишет Bloomberg. Это сравнительно небольшой, но весьма прогрессивный стартап из КНР, основанный в 2019 г. и занимающийся разработкой видеоускорителей. За неполные четыре года существования он привлек как минимум $3 млрд инвестиций в трех раундах.

Как пишет Bloomberg, TSMC перестала выпускать чипы для Biren Technology после того, как власти США узнали, что эта компания создала более производительный ускоритель в сравнении с Nvidia A100. Nvidia – это американская компания, лидер мирового рынка графических чипов. Она хотела усилить свое влияние на весь мир путем покупки британской ARM (разработчик одноименных процессорных архитектур), но под давлением антимонопольных органов, а также британских властей и профсоюзов была вынуждена пойти на попятную.

По информации Bloomberg, Biren Technology создала свои ускорители в первую очередь не для конкуренции с Nvidia A100, а для замены этих чипов на китайском рынке. В настоящее время их поставки в КНР полностью прекращены.

Американские власти мешают Biren работать, чтобы та не мешала Nvidia

Сейчас в ассортименте Biren Technology есть несколько графических чипов, включая флагманские модели BR100 и BR104. Они адаптированы для работы в сфере искусственного интеллекта. В частности, они применяются в компьютерном зрении. По заявлению самой Biren, чип производительность BR104 в 1,58 раза выше в сравнении с Nvidia A100.

Что происходит

В том, что американские власти запретили TSMC выпускать чипы для Biren Technology, нет ровным счетом ничего интересного. США планомерно уничтожают всю полупроводниковую индустрию Китая.

Начали они еще в мае 2020 г., когда страной управлял Дональд Трамп (Donald Trump). Тогда TSMC лишилась возможности производить процессоры для китайской компании Huawei, хотя на тот момент это был один из крупнейших ее клиентов. Позже высвободившиеся мощности TSMC выкупила Apple, притом на годы вперед.

В 2022 г. нынешний Президент США Джозеф Байден (Joseph Biden) продолжил рушить полупроводниковую отрасль Китая. Например, летом 2022 г. голландская компания ASML, крупнейший в мире производитель оборудования для производства микросхем, получила наказ от США больше не поставлять львиную долю своей продукцию в Поднебесную. А в сентябре 2022 г. американцы запретили ей, а также ее американским конкурентам, сотрудничать с YMTC, известным китайским вендором флеш-памяти.

Все это делается, разумеется, под угрозой санкций. В США действуют новые экспортные правила, дающие этому государству возможность блокировать поставки продукции различных иностранных компаний в Китай и другие страны. А те вынуждены слушаться, поскольку при производстве своего товара они используют американские технологии.

Аналогичную схему США провернули и с Россией. С февраля 2022 г. TSMC не имеет права производить российские процессоры, включая «Байкалы» и «Эльбрусы».

Как быть дальше

На момент публикации материала ни TSMC, ни сама Biren не комментировали запрет на сотрудничество со стороны американских чиновников. Biren, тем временем, могла бы отказаться от услуг TSMC и передать все свои заказы китайской SMIC.

Biren не уточняет, какой техпроцесс использовала TSMC для выпуска ее чипов. Не исключено, что для того же BR104 требуются суперсовременные нормы, например 4 нм, имеющиеся в распоряжении только у TSMC и Samsung. Станет ли Biren обращаться к последней, неизвестно.

Что до китайской SMIC, то осенью 2022 г. она полностью импортозаместила 14-нанометровое производство и начала подготовку к переходу на 7 нм. Но США вмешиваются и в ее работу, запрещая иностранным и американским вендорам поставлять ей и другим китайским компаниям необходимое для выпуска микросхем оборудование. SMIC попала в санкционный список США еще в конце осени 2021 г.