Электромобильная империя экс-замминистра связи России в упадке. Машины горят на презентации, не за горами изгнание с биржи

Компания Arrival бывшего замминистра связи Дениса Свердлова заканчивает 2022 г. в упадке. У нее проблемы с производством и инвесторами, ее акции обесценились почти нуля, она на грани делистинга с Nasdaq после сверхуспешного IPO. В штате идут сокращения, моральный сотрудников падает, и все это на фоне массовых проблем с инвесторами. Одни пытаются засудить Свердлова, а другие увидели, как самовозгораются машины Arrival, которые они заказывают десятками тысяч.

Черная полоса

Стартап Arrval экс-замминистра связи России Дениса Свердлова оказался в водовороте трудностей. Как пишет Financial Times, компания, занимающаяся разработкой электротранспорта, столкнулась с проблемами на бирже, а также продемонстрировала ненадежность своей техники одному из крупнейших заказчиков. Эти и другие неудачи сломили моральный дух сотрудников компании – в коллективе Arrival воцарились упаднические настроения.

Все перечисленное сопровождается массовыми увольнениями, пишет Financial Times, которые компания списала на необходимость оптимизировать свои расходы. Больше всего от сокращений пострадал британский офис Arrival. Подразделение в Грузии, куда Свердлов перевез сотрудников российского офиса после его закрытия в мае 2022 г., осталось почти в прежнем составе.

Объятый пламенем

По информации Financial Times, относительно недавно один из собранных Arrival электрофургонов сгорел непосредственно во время презентации заказчику. Издание не уточняет дату происшествия, но сообщает, что этим заказчиком была компания UPS.

Именно такие фургоны Arrival пообещала UPS

UPS или United Parcel Service – одна из крупнейших логистических компаний США. Стартап Свердлова заключил с ней сделку на поставку 10 тыс. электрофургонов еще в январе 2020 г. Согласно условиям контракта на сумму около 400 млн евро, Arrival обязуется поставить UPS все автомобили до конца 2024 г. Также за UPS сохраняется возможность заказать дополнительные 10 тыс. машин.

Что именно послужило причиной возгорания электрокара, были ли пострадавшие, а также как это повлияло на сделку с UPS, на момент публикации материала оставалось неизвестным. Следует отметить, что электромобили любых марок в целом любят воспламеняться по поводу и без. Некоторые из них могут загореться, просто находясь на парковке, даже не будучи при этом подключенными к зарядному устройству.

Проблемы на бирже

Еще одна сложность, с которой Arrival столкнулась в последние несколько недель, касается американской биржи Nasdaq, на которую компания вышла весной 2021 г. Это никак не связано с антироссийскими санкциями, поскольку Денис Свердлов основал свой стартап в Великобритании.

Согласно действующими правилам Nasdaq, на этой бирже не могут размещаться компании, чьи акции в течение 30 дней подряд стоят дешевле $1. Как пишет TechCrunch, на момент закрытия Nasdaq 3 ноября 2022 г. ценные бумаги Arrival стоили в пределах $0,7.

Пока это не означает, что Arrival на пороге делистинга с Nasdaq, хотя такая вероятность, на самом деле, существует. У компании есть ровно полгода, чтобы исправить ситуацию и повысить стоимость своих акций. Сейчас стартапу Свердлова нужно до 1 мая 2023 г. сделать так, чтобы ценные его бумаги хотя бы в течение 10 дней стоили дороже $1.

Невыполнение этого условия – тоже не гарант делистинга. Избежать изгнания с Nasdaq Arrival может путем уменьшения количества акций на бирже при одновременном росте их цены. Такой маневр носит название «обратный сплит», и на его выполнение у Arrival будет еще 180 дней. Таким образом, решить свои проблемы на бирже компания должна в течение ближайшего года.

Денис Свердлов происходящее с его компанией пока не комментирует

Следует отметить, что за полтора года положение Arrival на Nasdaq сильно ухудшилось. Торги Arrival Group начались на этой бирже начались в марте 2021 г. под тикером ARVL с $22 за акцию. К закрытию сессии ценные бумаги торговались по $22,8. К августу 2022 г. его бумаги просели до $1,73, а в начале ноября обвалились ниже $1.

Неудачи с инвесторами и кредиторами

Arrival в настоящее время испытывает различные финансовые трудности. Например, в июне 2022 г. CNews писал, что Свердлов был вынужден продать 4% акций своего стартапа, чтобы вернуть кредит банку Citibank.

В начале августа 2022 г. произошла схожая ситуация. Arrival понадобилась сумма в размере $300 млн на запуск производства электромобилей. Компания решила получить их путем продажи акций. Договор был заключен с банком Barklays.

В конце августа 2022 г. против Свердлова и его стартапа было подано сразу три иска за обман инвесторов из США. Истцы обвинили Arrival в обмане инвесторов и создании у них ложных впечатлений: компания так и не начала выпуск продукции, а котировки ее акций резко упали.

В середине октября 2022 г. ситуация усугубилась. Как сообщал CNews, американские акционеры, выступившие с обвинениями в обмане инвесторов Arrival и лично Дениса Свердлова, получили новые доказательства своих утверждений. Бывшие сотрудники Arrival признали, что компания делала неверные расчеты при проектировании своих производств: оказалось, что роботы компании не могут разъехаться по территории фабрик, а предлагаемый компанией принцип Plug & Play неприменим к электротранспорту.

Реструктуризация и увольнения

На фоне всего происходящего руководство Arrival летом 2022 г. обнародовало план реструктуризации компании, включающий, в том числе, 30-процентное сокращение расходов. Планы по выпуску электрофургонов на 2022 г. были урезаны с 400 шт. до 20 шт. В октябре 2022 г. Arrival выбрала США в качестве основного рынка сбыта, которым ранее, с 2015 г., была Великобритания.

В июле 2022 г. топ-менеджмент Arrival заявил о готовящемся 30-процентном сокращении штата. Первые увольнения прошли осенью 2022 г. Как пишет Financial Times, это деморализовало сотрудников. Arrival столкнулась с кражей инструмента с одной из производственных площадок, а также с утечкой коммерческой информации.

Меры по оптимизации работы компании должны были позволить ей начать сборку автомобилей, спустя семь лет с момента ее основания. Компания утверждает, что выпустила первый электрофургон на своей микрофабрике фабрике в Великобритании, но, по словам источников издания, на деле этот экземпляр был собран вручную.

Как Свердлов занялся электромобилями

Задолго до того, как стать главой стартапа Arrival, Денис Свердлов получил диплом Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Его карьера с самого начала никак не была связана ни с политикой, ни транспортом – он решил попробовать себя в ИТ-сфере.

Первым местом его работы стал завод «Метиз», где в 1995 г. он получил должность системного администратора. Через два года он стал консультантом по внедрению ERP систем компании МКД (Санкт-Петербург), а в 2000 г. основал собственную компанию по внедрению ERP-систем IT Vison.

В 2003 г., состоялось слияние IT Vision и «Корус консалтинг», в результате чего Денис Свердлов стал управляющим партнером объединенной компании. В период с 2007 по 2012 гг. Денис занимал пост директора компании «Скартел», известной под брендом Yota.

В политику Свердлов подался в июле 2012 г. – бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил его замминистра связи. В августе 2013 г. Свердлов стал советником министра связи. С этого поста он ушел в конце 2013 г., а в октябре он был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех». В 2015 г. он основал Arrival, но уже в Великобритании.