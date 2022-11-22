В Huawei радикальная реструктуризация. Европейский корпоративный бизнес отделили от России

Huawei выделила российское подразделение Huawei Enterprise в отдельную компанию и приплюсовала к ней белорусский сегмент своего бизнеса. Ранее московский офис руководил работой Huawei Enterprise в регионе Евразия, а теперь этим займется новая компания со штаб-квартирой в Бахрейне. Huawei Enterprise курирует, в том числе, поставки телеком-оборудования компании операторам связи.

Huawei отделяет Россию

Компания Huawei решила полностью перекроить весь свой корпоративный бизнес (Huawei Enterprise) в СНГ и поделить его на две неравные части, пишут «Ведомости». Специально для России и Белоруссии китайский техногигант создаст отдельное подразделение своего направления Huawei Enterprise, которое не будет контролировать работу в других странах – членах Содружества.

Головной офис российско-белорусского подразделения Huawei Enterprise разместится в Москве. Пока неясно, где именно он будет базироваться – как сообщал CNews, в конце октября 2022 г. нынешний офис Huawei появился на сайтах объявлений о сдаче коммерческой недвижимости в аренду.

Чем обернется реструктуризация для российских корпоративных клиентов Huawei, станет известно весьма и весьма скоро

Также нет информации, почему Huawei решила вынести российский и белорусский корпоративный бизнес в отдельную компанию, и связано ли это со всем известными геополитическими событиями. Неизвестно и почему выбор между Москвой и Минском был сделан именно в пользу Москвы. Редакция CNews обратилась с этими вопросами к российским представителям Huawei и ожидает ответа.

Россия вне СНГ

На ноябрь 2022 г. в СНГ входили девять стран. Помимо России и Белоруссии это Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан и Узбекистан.

По информации издания, курировать работу Huawei Enterprise в оставшихся семи странах СНГ будет штаб-квартира компании, расположенная далеко за пределами любого из этих государств – в Бахрейне. Это суверенное островное государство в Персидском заливе.

Ранее в задачи российского офиса Huawei Enterprise входило обеспечение поставок ИТ- и телеком-оборудования корпоративным заказчикам, в особенности финансовому и государственному секторам. Притом московский офис курировал далеко не только страны СНГ, но также Грузию и Туркмению, в Содружество на момент публикации материала не входивших.

Деньги в центре всего

Неясно, почему Huawei решила не уходить из России, а, напротив, вынести российский бизнес в отдельную структуру. Нельзя исключать, что причина кроется в деньгах.

По итогам 2021 г. подразделение Huawei Enterprise принесло китайскому техногиганту выручку в размере около 876 млрд руб., что составляет в пределах 16% суммарной выручки Huawei за тот же период. Если оценивать долю России в выручке Huawei Enterprise в Евразии, то она составила 70%, а остальные страны СНГ в совокупности принесли ей около 30%, утверждают источники издания. По их подсчетам, российский офис Huawei Enterprise принес компании около 130 млрд руб. в 2021 г., и это еще без учета самостоятельного импорта.

Таким образом, Россия приносила Huawei Enterprise в частности и Huawei в целом немало денег. По словам приближенного к компании собеседника издания, Россия является для нее приоритетным рынком с точки зрения финансов.

Кадровый вопрос

На момент выхода материала не было достоверных данных, планируются ли в новом российско-белорусском подразделении Huawei Enterprise сокращения или же, наоборот, компания готовится к приему новых сотрудников. Близкие к компании источники «Ведомостей» утверждают, что часть команды, отвечавшей за развитие бизнеса в России и Белоруссии, были переброшены в Китай. Часть специалистов осталась в Москве. CNews писал о тайном вывозе российских сотрудников Huawei в Поднебесную в начале сентября 2022 г.

Возможно, реструктуризация в Huawei не обойдется без массовых сокращений

Собеседники издания утверждают, что российский штат Huawei Enterprise «будет максимально сокращен до вменяемого функционирования». Они не уточнили, сколько человек трудится на компанию в настоящее время, и сколько из них в обозримом будущем останутся без работы. По словам собеседников, в настоящее время у российского офиса Huawei Enterprise даже нет руководителя – контракт бывшего гендиректора евразийского подразделения Huawei Enterprise истек еще в сентябре 2022 г., после чего он уехал из России, предположительно, в Швейцарию. Новых назначений на его пост с тех пор не проводилось.

Зачем техногиганту бизнес-подразделение в России

В России Huawei известна в первую очередь своими смартфонами, планшетами и ноутбуками, но это еще и очень крупный поставщик телекоммуникационного оборудования. Например, до 24 февраля 2022 г. Huawei отгружала российским операторам связи свои базовые станции, и делала она это через Huawei Enterprise.

Компания Huawei Enterprise как таковая существует с 2011 г. В России ее офис появился в 2012 г., а в 2019 г. он стал штаб-квартирой компании в регионе Евразия. Он приносил свыше 10% мировой выручки Huawei Enterprise, что делало его вторым по значимости для Huawei после Китая.

После 24 февраля 2022 г. Huawei обложила россиян многочисленными санкциями, хотя официально в поддержку западного пакета она не высказывалась. Так еще в марте 2022 г. она урезала поставки своей техники в Россию вдвое, а после прекратила поставки телеком-железа операторам связи. «Ясность с механизмом поставок оборудования для российских корпоративных заказчиков появится лишь в феврале-марте 2023 г., c началом нового финансового года», – пишут Ведомости.

Интернет-магазин компании, как сообщал CNews, перестал работать летом 2022 г. Также Huawei уже начала закрывать свои офлайн-магазины, расположенные на территории России, а в оставшихся помечать всю технику табличками с надписью «не для продажи». В дополнение к этому она учинила массовые увольнения внештатных сотрудников.

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Идею выделить российский бизнес в отдельную компанию на фоне актуальной геополитики руководство Huawei подсмотрело у других компаний. В похожей манере поступила и компания Abbyy, которая, по данным Tadviser, выделила российский бизнес из своей группы компаний еще в середине мая 2022 г.

Задачи по продажам и техподдержке продуктов Abbyy перешли под контроль российской компании Content AI (ООО «Контент ИИ»), технологическому партнеру Abbyy.

Спустя всего два месяца, в середине июля 2022 г. Content AI перестала быть полностью российской. Как сообщал CNews, Content AI сменила владельца. Она стала принадлежать турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети».