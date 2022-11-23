«Дочка» IBS вложит сотни миллионов в выпуск наиболее прибыльного на российском рынке «железа»

В условиях, сложившихся на российском рынке в последние месяцы, дочерняя производственная структура IBS сделала ставку на развитие линейки собственного ИТ-оборудования, соответствующего критериям реестра Минпромторга. «Железо», произведенное в Китае под своей маркой или ввезенное по каналам параллельного импорта, — менее прибыльное. Актуальность последнего вообще может сильно снизиться.

Ставка на отечественное «железо»

Дочерняя структура российской IBS Platformix, компания «Сила» намерена вложить весьма существенные средства в развитие линейки собственной вычислительной техники, соответствующей критериям реестра отечественного «железа» при Минпромторге, то есть как минимум произведенной на территории России.

Напомним, на этот реестр госорганы и отчасти компании с госучастием обязаны ориентироваться при осуществлении своих тематических закупок.

«Мы активно расширяем собственный отдел НИОКР, — сообщил гендиректор "Силы" Шамиль Аминев. — И мы инвестируем, уже можно говорить, сотни миллионов рублей в то, чтобы в 2023 г. мы начали предлагать продукты, альтернативные решениям вендоров, ушедших с рынка, но уже полностью отечественные».

По его словам, в качестве инвестиций компания использует собственные средства группы IBS. Компания изучила возможности привлечения государственных средств и убедилась в реалистичности такого способа финансирования разработок, но пока прибегать к нему у нее необходимости нет.

«Дочка» IBS вложит сотни миллионов в производство российского «железа». Оно самое прибыльное

Именно рассматриваемое направление бизнеса — создание полноценного товарного портфеля, который будет соответствовать критериям Минпромторга — в «Силе» сейчас считают для себя главным в долгосрочной перспективе. «Как только задача насыщения рынка и избавления его от дефицита товаров будет решена, то наличие продуктов в реестре Минпромторга станет одним из ключевых преимуществ для очень широкого круга заказчиков», — уверен Аминев.

На данный момент «Сила» выступает производителем клиентских устройств (например, ноутбуков; правда именно их выпуск компания локализовывать в Росси не планирует), серверов стандартной архитектуры x86, СХД и сетевого оборудования.

Три пути поставок

Как отмечает Аминев, в целом потребности российских заказчиков в вычислительной технике можно обеспечить тремя основными способами. Помимо уже упомянутого собственного выпуска на территории России, можно использовать каналы так называемого параллельного (серого) импорта — импорта продукции без согласия вендора. Третий путь — заказ производства «железа» за рубежом (как правило в Азии, преимущественно в Китае) и реализация его под собственным брендом — модель ODM-производства.

Как пояснил Аминев CNews, в среднем по всем товарным группам наиболее дорогостоящей для конечного потребителя сейчас является отечественная техника (из реестра Минпромторга), более дешевой — ввезенная по каналам параллельного импорта, самой бюджетной — созданная по модели ODM.

Отвечая на вопрос CNews о величине ценового разрыва в различных каналах, топ-менеджер отметил, что сейчас на фоне дефицита разница может быть «ужасающей» — кратной. «Отечественный продукт может стоить в два-три раза дороже, чем произведенный в Китае для России, — сообщил он. — Здесь кроме дефицита, наверное, сказывается то, что отечественные производители, которые имеют необходимые продукты в реестре Минпромторга, испытывают очень серьезную перегрузку своих производственных мощностей».

Что касается некоторого разрыва в цене ODM-техники и «параллельного» «железа», то он во многом связан с тем, что последнее для России не предназначалось, но производитель уже заложил в его стоимость свои маркетинговые расходы, которые очевидно прошли мимо российского потребителя (например, он не мог увидеть рекламу на китайском ТВ). Местному продавцу их надо тем или иным способом дублировать. Кроме того, поставщику «параллельной» техники необходимо брать на себя гарантийные обязательства, в частности открывая склады с запчастями для ремонта.

«В этой связи есть понимание того, что если в начале известных изменений на рынке доля параллельного импорта была достаточно высокой, то сейчас, по нашему мнению, она будет постепенно снижаться, просто проигрывая отечественным производителям, которые будут ввозить товары не худшего качества, но изначально предназначенные для российского рынка», — полагает Аминев.

Самое дорогое — самое прибыльное

Что же касается отечественной техники (произведенной в России), то она не только самая дорогая, но и самая прибыльная для производителя-продавца. «Наиболее выгодной для поставщика является поставка единицы оборудования, разработанной в России, т. к. в ней максимальный уровень добавленной ценности, — рассказал Аминев CNews. — При этом есть объективные ограничения по масштабам производства в России и по наличию отечественной продукции в определенных товарных нишах, т. е. поставки произведенного за границей оборудования могут быть более массовыми».

В свете этих и других нюансов в ближайшее время «Сила» от каких-либо каналов поставок отказываться не планирует. «Когда мы говорим о нашей логике формирования текущего товарного портфеля, мы исходим из задач и все три источника товаров считаем применимыми и целесообразными в разных категориях», — отмечает Аминев.

По его словам, на данный момент, например, невозможно отказаться от параллельного импорта зарубежных СХД среднего и высшего классов для критически важных бизнес-систем. Отечественной альтернативы им пока просто не существует.

Продуктовые планы «Силы»

Из актуальных новинок, произведенных по ODM-схеме, «Сила» отмечает недавно поступивший в продажу в «России» ноутбук под ее собственной маркой НК2-1404. В ноябре 2022 г. начинаются поставки систем передачи данных СК2/CК3/СТ.

В России компания с 2021 г. производит серверы СР2-5422. Появление новых отечественных продуктов в различных классов запланировано на II-IV кварталы 2023 г.

Характер и специфика бизнеса «Силы»

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сила» было зарегистрировано в Москве 1 сентября 2017 г. Соучредителями организации выступают ООО «ИБС платформикс» с долей в 99% и Георгий Полихрониди с долей в 1%.

По базе «Контур.фокуса», по итогам 2021 г. компания продемонстрировала выручку в 940,6 млн руб. (более чем в 10 раз больше по сравнению с предыдущим годом). Чистая прибыль составила 66 млн руб.

При этом, как отмечает Аминев, финансовый год в компании заканчивается 31 марта 2023 г. Планы на него в части увеличения выручки на 30% «Сила» сформировала в начале 2022 г., но еще до 24 февраля. Тем не менее, несмотря на тотальные рыночные изменения, на данный момент ситуация складывается таким образом, что этот план будет реализован.

Собственное производство «железа» «Силы» расположено в подмосковной Балашихе. Основные производственные зоны выполнены в соответствии с требованиями части 4 «Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию» ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды». Класс чистоты производственных зон — ISO8, вспомогательных зон — ISO9.

Компания осуществляет узловую сборку и конфигурирование решений по предварительным договоренностям с заказчиками, включая внесение изменений в дизайн устройств и доработку встроенного ПО. Склад готовой продукции, материалов и комплектующих организован непосредственно вблизи производственного цеха, внутри складского комплекса.