Легендарный производитель принтеров и ноутбуков сбрасывает «человеческий балласт». Без работы останутся тысячи человек

Руководство HP Inc, крупного производителя ноутбуков и принтеров, решило уволить 6000-9000 человек на фоне плохих продаж продукции компании. Это следствие актуальной геополической ситуации в мире, которая разогнала инфляцию и заставила людей умерить траты на технику. Увольнение тысяч сотрудников позволит HP сократить расходы на $1,4 млрд в год.

«Лишние» люди

Американская компания HP Inc., широко известная в России своими принтерами и ноутбуками, оказалась в крайне затруднительном финансовом положении, из которого нашла единственный выход – массовое увольнение персонала. Как пишет CNBC, в ближайшем будущем штат HP Inc. сократится на 6000-9000 человек. Эти люди лишатся работы до 31 октября 2025 г.

Актуальное количество работников HP Inc. на момент публикации материала известно не было. В октябре 2021 г. на компанию работало 51 тыс. человек. Исходя из этого, компания намерена уволить 11,5-17,5% своего персонала.

HP Inc. не следует путать с обычной HP – компанией, которая перестала существовать семь лет назад, в ноябре 2015 г. Как сообщал CNews, она раскололась на HP Inc, которая теперь занимается производством принтеров и компьютеров, и на HPE (Hewlett Packard Enterprise). В ведении последней – производство серверов и ИТ-услуги корпоративным клиентам.

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После 24 февраля 2022 г. обе частички легендарной HP поспешили покинуть Россию. Одно из следствий их побега – нехватка запчастей для ремонта ноутбуков HP, с которой столкнулись сервисные центры и владельцы этих ноутбуков.

Экономия на сотрудниках

Руководство HP, увольняя столь немалое количество сотрудников, преследует одну-единственную цель – оно хочет сократить расходы, и чем меньше они окажутся, тем лучше. По подсчетам аналитиков компании, отправка 6000-9000 человек на поиски новой работы снизит расходы HP на $1,4 млрд в год в течение первых трех лет. В дальнейшем выгода от этих действий для компании может увеличиться.

Какие именно отделы HP лишатся сотрудников, и в каких пропорциях, в компании не сообщают. Но на нее трудятся далеко не только менеджеры и маркетологи – не исключено, что инженерный состав компании тоже поредеет.

Кто виноват

Перед HP в настоящее время стоят две проблемы – стремительное падение продаж компьютеров и повсеместный переход на безбумажный документооборот. На эти процессы она повлиять не в состоянии, поскольку они носят глобальный характер.

Плохие продажи компьютеров – это то, что сейчас убивает многие ИТ-компании. Страдает даже Microsoft – ее ОС Windows устанавливается на большинство новых ПК, а раз их не покупают, то и Windows не продается.

Причина происходящего кроется в нынешней геополитической ситуации. В мире ускоряется инфляция, и у большинства людей уже нет уверенности в завтрашнем дне. Если сегодня их не уволили, то не факт, что работа будет у них завтра. На фоне всего этого покупка нового ПК или ноутбука – это далеко не самая приоритетная задача для подавляющего большинства людей.

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Второй фактор – давно завершившаяся почти во всех странах, кроме Китая, пандемия коронавируса. Люди перестали закупать ПК для удаленной работы и вернулись в офисы. Суммарный итог – стремительный обвал мирового рынка персональных компьютеров.

С принтерами все еще проще. Электронный документооборот позволяет экономить немалое количество денег на покупке принтеров и особенно расходников к ним, которые зачастую стоят дороже самих принтеров, а также пачек бумаги. К тому же один жесткий диск занимает в десятки раз меньше любого даже самого компактного стеллажа и вмещает в столько же раз больше документов. К этому добавляется экологическая повестка – чем меньше документов требуется распечатывать, тем меньше вырубается лесов. Ставку на электронный документооборот делают компании во многих странах мира, в том числе и в России.

Что в итоге

Не самые оптимистичные финансовые результаты HP Inc. озвучила в своем отчете за IV квартал финансового 2022 года, завершившегося для нее 31 октября 2022 г. Суммарная выручка за отчетный период упала на 0,8% год к году до $14,08 млрд. Казалось бы, падение менее не превысило и 1%, но нужно смотреть более детально.

Так, выручка в сегменте персональных систем, в который входят ПК, упала на 13% до $10,3 млрд, а продажи в натуральном выражении рухнули и вовсе на 21%. Выручка с продаж принтеров сократилась на 7% до $4,5 млрд. В количественном эквиваленте продажи просели на 3%.

В III квартале финансового 2022 года дела HP тоже шли не лучшим образом. Выручка сегмента персональных систем снизилась на 3% год к году, а принтеры и расходники к ним принесли ей 6% меньше выручки.

Один за всех и все за одного

Для HP это не первый раз, когда она прибегает к массовым увольнениям с целью «оздоровления» своего бизнеса. В 2019 г. она тоже объявляла о планах по сокращению 7000-9000 человек.

В настоящее время с трудностями сталкивается далеко не только HP. Как сообщал CNews, очень многие ИТ-компании начали увольнять сотрудников, притом в больших масштабах, и никто не может предсказать, когда волна сокращений в ИТ-сфере прекратится

Это касается как небольших фирм, которым становится все сложнее выживать и развиваться, так и огромных корпораций с многомиллиардной капитализацией. Среди них, например, Amazon, которая в середине ноября 2022 г. объявила о крупнейших сокращениях в своей истории. Она в кратчайшие сроки уволит 10 тыс. человек.

«Оптимизацией» кадрового состава активно занимается и Microsoft. Притом софтверный гигант вычищает ряды не только штатных, но и внештатных сотрудников.

Осенью 2022 г. Американский миллиардер Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сообщил, что уволит 13% своей компании – это рекорд за все 18 лет ее существования. Другой американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk), заполучив бразды правления заблокированной в России соцсетью Twitter, тут же начал увольнять ее сотрудников. Первоначальная затея заключалась в «изгнании» половины штата, но в итоге Маск перевыполнил план, оставив лишь около трети сотрудников. В настоящее время он приступил к набору персонала, поскольку он лишил работы еще и ключевых сотрудников, без которых стабильная работа Twitter оказалась под угрозой.