Экс-замминистра связи России уходит в отставку с поста гендиректора своей электромобильной империи

Денис Свердлов передаст пост СЕО своего стартапа Arrival по производству электрокаров Питеру Кунео. Это бывший глава Marvel, подарившей миру «Мстителей», и нынешний председатель совета директоров Arrival. Причина ухода Свердлова – финансы. Его компания тонет – акции обесценились, инвесторы направились в суд, в штате масштабные сокращения, а массовое производство машин до сих пор не началось, хотя компании совсем скоро исполнится восемь лет.

Свердлов покидает пост

Компания Arrival, созданная бывшим заместителем министра связи Денисом Свердловым и занимающаяся разработкой электромобилей, сменит гендиректора. Этот пост годами занимал сам Свердлов, но теперь он вынужден оставить его, пишет Financial Times.

Официально представители Arrival уход Свердлова с должности СЕО своего же стартапа пока не подтверждают. Опровержения от них на момент публикации материала тоже не поступали.

По информации издания, одна из причин ухода Свердлова – финансовые проблемы компании, обрушившиеся на нее за последний год. Как сообщал CNews, к концу 2022 г. стартап экс-замминистра связи накопил проблемы с производством и инвесторами. Акции обесценились почти нуля, к тому же в начале ноября 2022 г. она оказалась на грани делистинга с Nasdaq, хотя ее IPO имело поистине невероятный успех.

Плюс к этому, компанию терзают многочисленные сокращения, что далеко не самым лучшим образом сказывается на моральном духе оставшихся сотрудников. Они понимают, что в любой момент могут присоединиться к тем, кто уже начал изучать открытые вакансии.

Денис Свердлов, основатель Arrival

Тем временем, инвесторы Arrival начали высказывать свое недовольство – стартап Свердлова начал получать от них судебные иски. Наконец, в начале осени 2022 г. один из автомобилей компании загорелся прямо во время показа одному из инвесторов. причина возгорания не раскрывается.

Денег нет, держаться не за что

К середине ноября 2022 г. финансовое положение Arrival оказалось в еще более плачевном состоянии. Ей фактически перестало хватать денег на свои расходы, в том числе и на производство автомобилей.

Сама Arrival существует с 2015 г. За неполные восемь лет компания в своей работе недалеко ушла от обещаний инвесторам и трехмерных рендеров – ни один из ее электромобилей так и не добрался до крупномасштабного производства, хотя планы компании были грандиозными.

В отличие от Tesla, решившей начать с захвата потребительского сегмента рынка электрокаров, Arrival сделала ставку на коммерческий сегмент. Первым ее проектом стал фургон Van, который она хотела продавать, в том числе, службам доставки. Одна из них, американская UPS, даже заключила со стартапом Свердлова контракт на поставку 10 тыс. таких автомобилей.

Электрофургон Arrival для компании UPS . Массово пока не производится

Подписи сторон на документе были поставлены еще в начале 2020 г. С тех пор минуло почти три года, однако Arrival не спешит выполнять условия договора. Впрочем, время у нее еще есть – согласно условиям контракта на сумму около 400 млн евро, Arrival обязуется поставить UPS все автомобили до конца 2024 г. Также за UPS сохраняется возможность заказать дополнительные 10 тыс. машин, но пока не факт, что компания собирается воспользоваться ею.

Ушел один – уйдут и другие

По информации Financial Times, Вместе со Свердловым компанию покинет и президент Arrival Авинаш Ругобур (Avinash Rugoobur), также занимающий пост главы отдела стратегии компании. Истинные мотивы его увольнения не установлены – сообщается, что он уходит из топ-менеджмента стартапа «по личным причинам».

Городской пассажирский автобус Arrival. На дорогах общего пользования его не встретить

Ругобур – бывший директор американского автоконцерна General Motors. При этом за ни сохранится место в совете директоров Arrival, по крайней мере, пока что.

Претендент на место Ругобура в составе руководства Arrival или пока не найден, или не раскрывается. А вот кто станет новым СЕО стартапа вместо Свердлова, напротив, уже известно.

Financial Times утверждает, что руководить компанией будет Питер Кунео (Peter Cuneo). Он известен в первую очередь как бывший глава всемирно известной развлекательной компании Marvel Entertainment. Кунео руководил ею до августа 2009 г. и покинул свой пост после закрытия сделки по переходу Marvel под контроль Disney.

Конкурировать с Tesla не получается. Легковому автомобилю Arrival еще очень далеко до конвейера и автосалонов

Питер Кунео в настоящее время тесно связан со стартапом Свердлова. В марте 2021 г. он занял пост председателя совета директоров Arrival. Между этими фигурами произошла рокировка – Кунео станет СЕО Arrival, а Свердлов будет являться председателем совета директоров своей же компании. Как сообщал CNews, Кунео, наряду с другими топ-менеджерами компании, проходит ответчиком по искам трех американских инвесторов, обвиняющих Arrival в обмане.

Из бухгалтеров в автомобилестроители

Карьера Дениса Свердлова началась в 1995 г. после получения им диплома по специальности «Бухучет и аудит» в Санкт-Петербургском государственном инженерно-экономическом университете. Он начал работать системным администратором на заводе «Метиз». Через пять лет у него была своя компания по внедрению ERP-систем IT Vison.

Спустя еще три года произошло слияние его компании с «Корус консалтинг», Свердлов занял пост управляющего партнера объединенной организации.

В 2007 г. Свердлов перешел в компанию «Скартел», известную под брендом Yota, в которой стал директором.

Из «Скартела» Свердлов ушел в 2012 г. прямиком в политику. Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил его кандидатуру на пост замминистра связи. Спустя год, в августе 2013 г., его перевели на должность советника министра связи, но ее он оставил в конце 2013 г. В октябре того же года Денис Свердлов был утвержден на должность председателя совета директоров компании «Росэлектроника», входящей в госкорпорацию «Ростех». Следующим местом его работы была уже его собственная компания Arrival. Ее он основал не в России, а в Великобритании.