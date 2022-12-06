Сервис аренды электросамокатов выходит на биржу с оценкой до 25 миллиардов

Кикшеринговая платформа Whoosh собирается провести IPO на Московской бирже. Объем размещения составит до 5 млрд руб, капитализация компании по итогам IPO может достигать 25 млрд руб.

Whoosh объявил параметры IPO

Оператор кикшерингового сервиса Whoosh объявил параметры предстоящего первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже. Размещение будет проведено головной структурой холдинга – ПАО «ВУШ Холдинг», акции будут торговаться под тиккером WUSH. . Ценовой коридор составит от 185 до 225 руб. за одну акцию, объем размещения – до 5 млрд руб.

В ходе IPO будут проданы акции из дополнительного размещения на сумму до 2,5 млрд руб. также существующие акционеры компании продадут акции на сумму еще до 2,5 млрд руб. для создания ликвидности на вторичном рынке. В том числе акции на сумму до 500 млн руб. можно будет использовать для возможной стабилизации акций на вторичных торгах, что составляет до 10% от общего объема IPO.

По итогам размещения акций капитализация компания составит от 21 млрд руб. до 25 млрд руб. В рамках размещения никто из существующих акционеров полностью не выйдет из числа совладельцев компании. Также все существующие акционеры возьмут на себя обязательства не продавать принадлежащие им акции в течение 185 дней после проведения IPO.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционной программы группы Whoosh, в том числе на расширение парка электросамокатов, укрепление лидерских позиций на существующих рынках и выход в новые регионы. До 110 млн руб может быть использовано на выплаты менеджменту в рамках расчетов по долгосрочной опционной программы мотивации.

Кто владеет Whoosh

Основным акционером Whoosh является гендиректор компаний Дмитрий Чуйко – ему принадлежит 48% акций. Другим основателям – Сергею Лаврентьеву и Егору Баяндину – принадлежит 10,2% и 11,6% акций соответственно.

ООО «ВУШ ПДМ» владеет 5,3% акций Whoosh. Эта компания будет оператором программы мотивации сотрудников Whoosh, в ней более чем 50% принадлежат Дмитрию Чуйко. Информация об еще одном акционере Whoosh не раскрывается в соответствии с обновленными положениями законодательства. В то же время известно, что в 2021 г. структура ВТБ – фонд «ВТБ Капитал пре-АйПио Фонд» инвестировал в площадку $10 млн, получив в ней долю размером 12,95%.

Операционные показатели работы Whoosh

Whoosh был запущен в 2019 г. в Москве. Сейчас сервис работает в 37 локациях, а также в Белоруссии и Казахстане. Парк электросамокатов компании состоит из транспортных средств производства Segway-Ninebot и OKAI. С 2020 г. компания использует специально разработанные для кикшеринга электросамокаты со съемной батареей, позволяющие значительно увеличить уровень доступности парка. 44% парка приходится на электросамокат Ninebot Max Plus, оснащенную модулями интенрнета вещей четвертого поколения с поддержкой сотовых сетей четвертого поколения (LTE) и датчиками GPS.

Парк электросамокатов Whoosh увеличился с 1,3 тыс. на конец 2019 г. до 82 тыс. по состоянию на 30 сентября 2022 г. Количество зарегистрированных пользователей увеличилось с 1,6 млн на конец 2022 г. до 11,3 млн по состоянию на 30 сентября 2022 г. В 2021 г. российский рынок кикшеринга вырос с 2,5 млрд руб. до 9 млрд руб. К 2026 г., по данным аналитического центра Б1, он может достигнуть 96 млрд руб.

Финансовые показатели работы Whoosh

Выручка компании в 2021 г. составила 4,13 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2020 г. в 4,8 раз. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) увеличился в семь раз до 2,65 млрд руб. Количество поездок за первые 9 месяцев 2022 г. составило 46,6 млн.

Рентабельность по показателю EBITDA составила 64%. Чистая прибыль увеличилась за год в 8 раз – до 1,8 млрд руб. Чистый долг составляет 2,29 млрд руб., соотношение чистого долга к показателю EBITDA – 0,9.