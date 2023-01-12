Экс-глава «Мегафона» стал совладельцем HeadHunter

Структуры предпринимателя Ивана Таврина стали владельцем 22,7% акций рекрутинговой площадки HeadHunter. Продавцом доли выступил фонд «Эльбрус Капитал». Ранее Таврин, имея право на получение прибыли от инвестиций «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs в HeadHunter, заработал таким образом $41 млн.

Иван Таврин стал совладельцем HeadHunter

Группа компаний Kismet, принадлежащая предпринимателю Ивану Таврину, приобрела 22,68% акций рекрутингового сервиса HeadHunter. Продавцом выступила структура фонда «Эльбрус Капитал» Highworld Investments. Об этом говорится в сообщении HeadHunter.

Сумма сделки и размер оставшейся у «Эльбрус Капитал» доли не разглашается. В начале 2022 г. «Эльбрус Капитал» владел 31,9% акций HeadHunter. Соответственно, у «Эльбрус Капитал» должно было остаться 9,22% акций.

Еще 10,32% акций HeadHunter владел американский фонд Kayne Anderson Rudnick Investment Management, 8,7% - американская инвестиционная компания Goldman Sachs (через структуру ELQ Investors VIII).

Сколько стоит проданный пакет акций HeadHunter

В 2019 г. HeadHunter провела IPO (первичное размещение акций) на американской бирже Nasdaq. Позднее прошло размещение акций и на Московской бирже. Торги акциями HeadHunter на Nasdaq весной 2022 г. были приостановлены (такая же участь ждала и большинство компаний с российскими корнями, имевшими листинг на американских и британских фондовых площадках).

Группа Kismet Ивана Таврина купила 22,68% акций сервиса HeadHunter

10 января 2023 г. торги акциями HeadHunter на Московской бирже завершились на отметке 1,1 тыс. руб. Исходя из этой оценки, стоимость проданного пакета составляет 6,5 млрд руб.

Как Таврин зарабатывал на HeadHunter, не имея ее акций

Иван Таврин имеет давний интерес в HeadHunter. В 2013 г. он заключил опцион на выкуп 1005 акций площадки у ее тогдашнего владельца – холдинга Mail.ru Group (прежнее название холдинга VK). Опцион был частью сделки, когда Таврин выкупил у основателя социальной сети «Вконтакте» Павла Дурова его долю в этой сети и затем перепродал ее Mail.ru Group.

Владельцем HeadHunter Таврин так и не стал, а в 2016 г. площадка была продана консорциуму инвесторов во главе с «Эльбрус Капитал». В то же время Таврин имел право на получение 9% от прибыли, которую «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs могут выручить от продажи своих долей в HeadHunter.

Так было в ходе IPO HeadHunter в 2019 г., когда Таврин получил $17,8 млн. Также было в 2020 и 2021 гг., когда HeadHunter проводил SPO, а Таврин заработал, соответственно, $9 млн и $15 млн. То есть всего Таврин на инвестициях в HeadHunter заработал $41,8 млн.

Чем известен Иван Таврин

Иван Таврин – известный в российской и телекоммуникационной сфере бизнесмен. Вместе с Алишером Усмановым он являлся совладельцем телевизионного холдинга ЮТВ, а также холдинга «СТС-Медиа». Впоследствии партнеры продали «СТС-Медиа», а ЮТВ перешел в полную собственность Таврина. В 2012-2016 гг. Таврин был гендиректором сотового оператора «Мегафон», подконтрольного Усманову.

В настоящее время Таврин является владельцем холдинга «Медиа-1». Принадлежащая ему группа Kismet также создала крупнейшего в России независимого оператора башенной инфраструктуры для сотовых операторов «Новые башни».

В конце 2022 г. Таврин выкупил у южно-африканского холдинга Naspers крупнейшую в Рунете доску объявлений Avito. Сумма сделки составила 151 млрд руб. В конце 2020 – начале 2021 гг. Таврин создал три компании типа SPAC: Kismet Acquisition – I, Kismet Acquisition – II и Kismet Acquisition – III. Все они, не имея активов, провели IPO на Nasdaq с целью слияния с другими компаниями.

Впоследствии Kismet Acquisition-I была поглощена созданным россиянами разработчиком мобильных игр Nexters. Kismet Acquisition-II была продана в 2022 г. фонду QCP Capital partners, созданным литовцем Гедрюсом Пукасом.