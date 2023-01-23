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Глава Microsoft получил огромную прибавку к зарплате на фоне увольнения из корпорации 10 тыс. человек

Руководители высшего звена Microsoft получили солидную прибавку к годовой зарплате. У СЕО она выросла на 10%. Также они заказывают себе эксклюзивные концерты всемирно известных звезд. При этом корпорация уволила 11 тыс. человек в стремлении \снизить операционные расходы на фоне проблем в глобальной экономике.

Одним миллионы долларов, другим пособие по безработице

В октябре 2022 г. корпорация Microsoft увеличила зарплату своего генерального директора Сатьи Наделлы (Satya Nadella) на 10%, пишет MarketWatch. Это произошло на фоне подготовки корпорации к массовым увольнениям – CNews писал, что в январе 2023 г. руководство Microsoft распорядилось лишить работы 11 тыс. человек по всему миру. Это около 5% всего штата корпорации.

Сатья Наделла по итогам 2022 г., с учетом повышения, получил 2,5 млн долларов оклада и 54,95 млн долларов бонусов. Прибавка получилась весьма весомой, особенно в сравнении со средней годовой зарплатой в корпорации. По оценке экспертов MarketWatch, последняя составляет приблизительно $190 тыс.

Таким образом, теперь зарплата Сатьи Наделлы теперь в 289 раз выше средней зарплаты работника Microsoft. Для сравнения, в 2021 г. она была выше в 282 раза, а в 2018 г. – в 154 раза. Если ничего не изменится, этот разрыв продолжит увеличиваться.

Сатья Наделла возглавил Microsoft 2014 г. К должности СЕО софтверной корпорации он шел с 1992 г., когда устроился на работу в детище Билла Гейтса (Bill Gates) в возрасте 25 лет.

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Сатья Нателла, вероятно, не возражает против роста личного благосостояния

Отметим, что для Microsoft это уже первая волна увольнений за последнее время. В августе 2022 г. она избавилась от нескольких сотен внештатных рекрутеров, а через пару месяцев лишила работы еще около 1000 человек, числившихся в ее штате.

Больше денег руководителям

По данным портала The Gamer, ощутимую прибавку к годовой зарплате в Microsoft получил далеко не только Сатья Наделла. Многие из состава топ-менеджмента корпорации по итогам 2022 г. стали значительно богаче.

Как пишет портал The Gamer, в 2022 г. финансовый директор корпорации Эми Худ (Amy Hood) заработала более $26 млн. Президент Microsoft Брэд Смит (Brad Smith) завершил 2022 г. с итоговой зарплатой в размере $23 млн. Каждый топ-менеджер корпорации, пишет The Gamer, за минувший год смог заработать как минимум $11 млн.

Брэд Смит известен теперь не только солидным заработком. Именно он в марте 2022 г. объявил об уходе Microsoft с российского рынка, и именно он в июне 2022 г. на весь Земной шар в красках расписывал, как корпорация будет уничтожать свой российский офис.

Концерт только «для своих»

В январе 2023 г. Microsoft заказала выступление всемирно известного певца Sting, Об этом сообщило издание The Wall Street Journal. Мероприятие было закрытым и прошло в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. По информации издания, Sting пел перед аудиторией в 50 человек, среди которых были и руководители Microsoft.

Доподлинно неизвестно, на каких условиях был организован этот концерт. По информации Fortune, одно частное выступление всемирно известного певца стоит в пределах $500 тыс.

С одной стороны, подобные «корпоративы» с участием знаменитостей – явление регулярное и характерное не только для американских корпораций. С другой же – концерт Sting состоялся всего за сутки до того, как корпорация объявила о массовых сокращениях.

Антияпонский стиль

Также Microsoft продолжает вкладывать миллиарды долларов в приобретение различных компаний. В настоящее время Microsoft является одним из крупнейших игроков на рынке видеоигр – она владеет популярными приставками серии Xbox, а осенью 2020 г. она приобрела компанию ZeniMax Media, которой принадлежат крупные разработчики и издатели современных видеоигр.

Теперь же Microsoft нацелена купить Activision Blizzard , игрового гиганта, который предоставит им доступ к огромной библиотеке франшиз, включая Call of Duty, World of Warcraft и т. д. Многие регуляторы выступают против этой сделки, но она пока не отменена. Сумма покупки составит $68,7 млрд. Для сравнения, приобретение ZeniMax Media обошлась софтверному гиганту приблизительно в $7,5 млрд, и на тот момент это была крупнейшая сделка за всю историю мирового рынка видеоигр.

В качестве сравнения следует привести пример японской Nintendo – в прошлом крупнейшего игрока рынка видеоигр. Ее бывший руководитель Сатору Ивата (Satoru Iwata) в 2011 и 2014 гг. отказывался от 50% своей годовой зарплаты.

Высвободившиеся деньги были потрачены на вывод компании из кризиса, связанного с провалившейся игровой приставкой Wii U. В тот же период все без исключения топ-менеджеры Nintendo согласились на 30-процентное сокращение своей заработной платы. Эти жертвы со стороны руководства компании считаются одной из основных причин того, почему ей удалось избежать массовых увольнений на фоне крайне низких продаж Wii U.

Евгений Черкесов

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