Экс-глава «Мегафона» купил крупную долю в HeadHunter за $147 млн

Экс-гендиректор «Мегафона» Иван Таврин потратил $147 млн на приобретение 22,7% акций рекрутингового сервиса HeadHunter у фонда «Эльбрус капитал». Цена оказалась в полтора раза меньше рыночной стоимости данного пакета.

Иван Таврин купил долю в HeadHunter

Группа компаний Kismet, принадлежащая известному на телекоммуникационном и медийном рынке бизнесмену Ивану Таврину, раскрыла подробности сделки по приобретению 22,68% акций рекрутингового сервиса HeadHunter. Об этом говорится в сообщении на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC).

Таврин совершил сделку через принадлежащую ему российскую компанию «Кисмет кэпитал груп». Продавцом выступил фонд «Эльбрус капитал». Сумма сделки составила $147 млн (10,13 млрд руб. по курсу ЦБ на 26 января 2023 г.), одна акция HeadHunter была оценена в $12,83.

Торги акциями HeadHunter на американской бирже Nasdaq были приостановлены 28 февраля 2022 г. Такая же судьба постигла большую часть компаний с российскими корнями, имевшими листинг на западных фондовых площадках. Торги закрылись на отметке $15 за одну акцию.

Иван Таврин потратил $147 млн на покупку доли в HeadHunter

Исходя из этой оценки, стоимость приобретенного Тавриным пакета акций составила $172 млн. На Московской бирже акции HeadHunter сейчас торгуются по цене в 1,38 тыс. руб. Исходя из такой оценки, приобретенный Тавриным пакет стоит 15,98 млрд руб. — в полтора раза дороже суммы совершенной сделки.

Крупные акционеры HeadHunter

До сделки фонд «Эльбрус капитал» через офшор офшор Highworld Investments владел 31,9% акций HeadHunter. Соответственно, у него должно было остаться 9,22% акций HeadHunter.

Другими крупными акционерами HeadHunter являются американские инвестиционные компании Kayne Anderson Rudnick Investments и Goldman Sachs, владеющие 10,3% и 8,7% акций соответственно (Goldman Sachs владеет пакетом через британскую компанию ELQ Investorts VII).

Как выбираются директора HeadHunter, и что теперь поменяется

«Эльбрус капитал» и Goldman Sachs входили в число акционеров HeadHunter до проведения IPO (первичное размещение акций) площадки в 2019 г. Между ними было заключено акционерное соглашение. В числе прочего оно определяло, что Goldman Sachs не может продавать акции HeadHunter без согласия «Эльбрус капитал», если в результате такой сделки доля американской компании снизится менее чем до 4%. Правда, это условие действует только пока доля «Эльбрус капитал» находится в коридоре 31-35% акций.

Также стороны договорились о том, что пока их совокупная доля в HeadHunter превышает 35%, они вмести номинируют пять из девяти членов совета директоров рекрутинговой площадки. Число директоров, которое мог номинировать «Эльбрус капитал», рассчитывалось по формуле: размер доли «Эльбрус капитал» делится на совокупный размер долей «Эльбрус капитал» и Goldman Sachs и затем умножается на пять и округляется. Goldman Sachs, соответственно, имел возможность номинировать оставшееся от пяти количество директоров.

Пока «Эльбрус капитал» имел не менее 7% акций HeadHunter, фонд мог номинировать как минимум одного директора, который становится председателем совета директоров. Пока Goldman Sachs имеет как минимум 7% акций, он имеет право номинировать как минимум одного директора.

Теперь в устав HeadHunter планируется внести изменения, которые должны быть одобрены внеочередным собранием акционеров. Предполагается, что пока каждый акционер из Goldman Sachs и «Эльбрус капитал» владеет от 7 до 11% акций HeadHunter, каждый из них может номинировать одного директора. При этом пока «Эльбрус капитал» имеет не менее 7% акций, он сможет выбирать председателя совета директоров.

Чем известен Иван Таврин

Иван Таврин долгое время был партнером Алишера Усманова в телевизионных холдингах ЮТВ и «СТС-медиа». Впоследствии «СТС-медиа» был продан, а ЮТВ отошел в полную собственность Таврина. В 2012-2016 гг. Таврин был гендиректором подконтрольного Усманову сотового оператора «Мегафон».

Сейчас Таврин владеет холдингом «Медиа-1», в который входят ЮТВ, холдинг «Выбери радио» и оператор наружной рекламы Gallery. Также группа Kismet вместе с «Мегафоном» создали крупного независимого оператор башенной инфраструктуры для сотовых компаний «Новые башни». В конце 2022 г. Kismet выкупила у южно-африканского холдинга Naspers площадку объявлений Avito, сумма сделки составила 151 млрд руб.

Таврин и ранее имел интерес в HeadHunter: у него было право получить 9% от прибыли, которые «Эльбрус капитал» и Goldman Sachs выручают от продажи долей в рекрутинговой площадке. Таким образом, Таврин в результате IPO и двух последовавших IPO HeadHunter, заработал $41,8 млн.