Сбежавший из России Oracle стал банкротом

В отношении российского юрлица компании Oracle введена процедура наблюдения — элемент процедуры банкротства. Вендор покинул нашу страну на фоне спецоперации на Украине.

Oracle в России — банкрот

Как выяснил CNews, российское представительство американской компании Oracle в юрисдикции нашей страны признано банкротом. Такое решение вынес Арбитражный суд Москвы. С иском к вендору 26 декабря 2022 г. обратился «Крок».

Официально решение служителей Фемиды выглядит следующим образом: «признать заявление ЗАО "Крок инкорпорейтед" обоснованным; ввести процедуру наблюдения в отношении должника АО "Оракл компьютерное оборудование"». Публикация решения суда в полном объеме планируется в ближайшие дни. Упомянутая здесь процедура наблюдения является элементом общей процедуры банкротства. На данном этапе эта процедура обратима — компания еще может спастись от ликвидации.

Как ранее писал CNews, летом 2022 г. «Крок» обратился в суд с иском к вендору о возврате денежных средств. Причина иска — отказ предоставлять услуги по техподдержке ПО. Сумма иска составила 49,7 млн руб. Суд удовлетворил иск частично и решил взыскать с Oracle 47,8 млн руб.

Как тогда рассказали CNews представители «Крока», после обращения в суд и удовлетворения исковых требований, выплата от Oracle не последовала. Поэтому компания была вынуждена предпринять следующий шаг — инициировать банкротство российского представительства вендора.

Уход Oracle из России

Oracle известна как разработчик ПО и поставщик серверного оборудования. Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных (СУБД), связующего ПО и бизнес-приложений. Продукцию корпорации используют или использовали многие крупные российские компании, включая те, в числе акционеров которых есть российское государство. Среди них — Центробанк, Сбербанк, «Ростелеком», Федеральная налоговая служба и пр. По итогам 2021 г., согласно «Контур.фокусу», выручка АО «Оракл компьютерное оборудование» составила 7,8 млрд руб.

Российский Oracle стал банкротом

Напомним, в марте 2022 г. после начала Специальной военной операции (СВО) России на Украине, Oracle, как и многие зарубежные ИТ-компании, приостановил работу в России. В июле корпорация приняла решение полностью уйти с российского рынка и уволила всех сотрудников своего представительства.

В этой связи к российской «дочке» Oracle был подан ряд исков от контрагентов о взыскании денежных средств по невыполненным договорам. По подсчетам CNews, с мая по август 2022 г. к Oracle было подано исков на общую сумму 296 млн руб. Больше половины от этой суммы приходилось на иск от «Марвел-дистрибуции». Этот дистрибутор смог отсудить у Oracle 48 млн руб., «Инфосистемы джет» — 28 млн руб.

На этом иски к вендору не закончились. И в октябре 2022 г. ИТ-компания «Форс дистрибуция» подала к Oracle крупнейший иск в размере 431,7 млн руб.

Не первый случай

«Крок» — не первая компания, которая намеревается обанкротить российский Oracle. Например, в середине октября 2022 г. инициировать банкротство российского представительства американской ИТ-компании собирался «Мегафон».

Представители «Мегафона» тогда пояснили CNews, что намерение было вызвано неисполнением со стороны «дочки» Oracle вступившего в силу решения суда о взыскании денежных средств.

В июле 2022 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Мегафона» о взыскании с российской «дочки» компании 44 млн руб. У «Мегафона» и «дочки» Oracle был договор на оказание услуг технической поддержки оборудования и ПО, по которому была осуществлена предоплата в размере 105 млн руб.

Однако 4 марта 2022 г. Oracle в одностороннем порядке прекратил оказание услуг технической поддержки. В этой связи «Мегафон» потребовал вернуть ему переплату по договору, после чего и обратился в суд.