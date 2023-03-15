Новые санкции США «отбросят ИТ-отрасль Китая в каменный век»

США готовят дополнительные санкции для китайской ИТ-сферы, в частности, для отрасли полупроводников. Они закроют КНР доступ ко всем относительно современным техпроцессам и оставят лишь 40 нм и более древние топологии. Они были актуальными в начале XXI века – для современных микросхем они не подходят. Эксперты полагают, что такие санкции отбросят КНР «в каменный век». Но, если США введут эти ограничения, то в числе пострадавших окажутся немало американских ИТ-компаний.

Отправить Китай в прошлое

Новые санкции американских властей, направленны против Китая, могут сильно навредить ИТ-сфере этой страны. Как пишет портал Tom’s Hardware, им вполне по силам вернуть ее, по меньшей мере, на десятилетие назад. Эксперты портала утверждают, что это сопоставимо с каменным веком.

К настоящему времени Штаты ввели немало санкций, в том числе, против китайского производства микросхем. Это, помимо прочего, запрет на поставки современного оборудования для выпуска чипов компании SMIC – крупнейшему в КНР производителю микросхем. Сейчас он не может закупать аппаратуру для техпроцессов от 14 нм и современнее, притом работать с этой компанией запрещено всем поставщикам такого «железа», в котором есть американские технологии. Под эти ограничения попал и главный вендор этой аппаратуры – голландская компания ASML, которая в начале 2023 г. решила больше не слушать американские власти в вопросах ведения своего бизнеса, но позже под давлением голландских властей изменила свое мнение на противоположное.

На чудо рассчитывать не приходится

По информации Tom's Hardware, в Вашингтоне явно считают, что предпринятых мер по умерщвлению китайской ИТ-индустрии явно недостаточно. Правительство США готово расширить свои санкции, и на этот раз оно позаботится о том, чтобы их поддержали Япония и Нидерланды. Именно за счет этой международной «коллаборации» китайский полупроводниковый сектор и будет отброшен как минимум на 10 лет назад.

Фото: TravelScape / FreePik Единственное, что может сделать Китай - поскорее отделиться от внешних врагов стеной из отечественных ИТ-компаний, ни в чем не уступающих западным

Общий смысл новых ограничений все тот же – лишить КНР доступа к технике для производства микросхем. Но они будут касаться оборудования для литографии по нормам от 40 нм, что лишит Китай возможности выпускать хоть сколько-нибудь современные чипы. Для примера, техпроцесс 28 нм появился в 2009 г., и такое «железо» тоже под запретом.

С этой точки зрения Китай будет отброшен как минимум на 17 лет назад – именно в 2006 г. появился техпроцесс 45 нм, на который Поднебесная еще может делать ставку. Впрочем, даже при таком раскладе полупроводниковая отрасль Китая будет опережать российскую, где на март 2023 г. самым современным техпроцессом был 65 нм образца начала XXI века.

Отложенная «карма»

План США по принуждению Китая к выпуску исключительно древних микросхем может отразиться не только на КНР, но в целом на мировой ИТ-отрасли. Сразу после Китая новые правила США затронут непосредственно производителей оборудования для выпуска кремниевых пластин.

Но, что самое важное, первым, кого это затронет, будет вовсе не голландская ASML, несмотря на размер ее бизнеса и на значимость компании для глобального ИТ-рынка. Ей, разумеется, тоже достанется, но американские санкции ударят сначала по американским же конкурентам ASML

Для примера, новые экспортные ограничения, объявленные правительством Нидерландов в начале марта 2023 г., препятствуют поставкам в Китай сканеров ASML Twinscan NXT:2000i, NXT:2050i и NXT:2100i, самых сложных инструментов компании для литографии в глубоком ультрафиолете. Тем временем, по данным Bloomberg, даже при нынешнем объеме ограничений, наложенных США на Китай, около 17 инструментов для производства микросхем, производимых американскими компаниями, отныне требуют экспортной лицензии Министерства торговли США.

Эксперты издания уверены, что с новыми санкциями это число, вероятнее всего, удвоится. Такой результат в итоге нанесет ущерб американским вендорам литографического оборудования – Applied Materials, KLA и Lam Research.

Импортонезависимость как единственный выход

В каком направлении торговая война между США и Китаем будет развиваться в дальнейшем, предсказать невозможно. Однако за те пять лет, что она длится, Китай наверняка понял, что нужно сокращать зависимость от других государств, в особенности в ИТ-сфере. Как пишет Tom’s Hardware, импортонезависимость – единственный способ удержать эту отрасль на плаву.

Но для этого Китаю предстоит проделать невероятно сложную работу. ему нужно, чтобы производственная аппаратура китайских вендоров по своим возможностям и качеству не уступала европейским и американским. Это относится, в том числе, к китайским компаниям AMEC (оборудование для литографии), Kingsemi (травление, осаждение) и Naura (травление). Но на реализацию этого уйдут годы, поскольку даже самая передовая техника, имеющаяся в распоряжении AMEC, рассчитаны на 90 нм. Актуальным этот техпроцесс был более 20 лет назад.

Если SMIC, крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем, потеряет способность производить чипы по техпроцессу 28 нм и новее, сотням китайских разработчиков микросхем придется передать производство на аутсорсинг в другие страны – компаниям TSMC, UMC, GlobalFoundries, Vanguard и др. Это, безусловно, пойдет на пользу перечисленным компаниям, но станет катастрофой для SMIC в частности и для китайской полупроводниковой промышленности в целом. К тому же TSMC, как и ASML, выполняет все требования американских властей – еще несколько лет назад китайская Huawei была самым крупным ее клиентом, но в мае 2020 г. власти США запретили TSMC выпускать чипы для нее. В аналогичной ситуации могут оказаться и другие китайские разработчики микросхем.