Проблемный стартап бывшего замминистра связи России получит $300 млн от американцев

Британский производитель электротранспорта Arrival, основанный экс-замминистра связи и бывшим гендиректором «Скартела» Денисом Свердловым, договорился с американским фондом Westwood Capital о привлечении инвестиций на сумму до $300 млн. Это должно помочь Arrival решить свои финансовые трудности.

Arrival договорился о привлечении финансирования с фондом Westwood Capital

Базирующийся в Великобритании производитель электротранспорта Arrival объявил о достижении соглашения с американским инвестиционным фондом Westwood Capital о привлечении финансирования на сумму до $300 млн. Arrival сможет выпускать в пользу фонда новые акции, которые фонд обязан будет выкупить.

Сразу после заключения сделки Arrival выпустит в пользу Westwood Capital акции на определенную сумму. Она будет рассчитана путем деления $3 млн на стоимость акций Arrival на американской бирже Nasdaq на момент заключения сделки (или на момент регистрации сделки в Американской комиссии по ценным бумагам, если она будет меньше).

Как Arrival будет выпускать акции в пользу Westwood Capital

Далее Arrival сможет выпускать в пользу Westwood Capital акции траншами, объем которых составляет наибольшее из $25 млн или 30% от среднего суточного объема торгов акциями Arrival за последние пять дней. В этом случае акции будут проданы с 3% дисконтом к их рыночной цене.

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Другой вариант заключается в том, что объем транша будет наибольшим из $30 млн или 45% от среднего суточного объема торгов акциями Arrival за последние пять дней. В этом случае акции будут продавать с 5% дисконтом к их рыночной стоимости. В любом случае, необходимо, чтобы рыночная стоимость акций Arrival была не меньше $0,1.

В то же время Arrival не должен выпускать в пользу Westwood Capital акции, если по результатам такой сделки доля фонда в компании будет больше чем 4,99%. В то же время Westwood Capital может увеличить это значение до 9,99%. Также фонд обязуется не приобретать акции Arrival для их краткосрочной продажи.

Сейчас акции Arrival торгуются на бирже Nasdaq по цене $0,15. Капитализация компания составляет $118 млн – более чем в два раза меньше максимальной сумму, которую в компанию намерен вложить Westwood Capital.

Договоренности Arrival с Antara Capital

Ранее Arrival договорился о привлечении инвестиций от еще одного американского фонда – Antara Capital Master Fund (Antara), принадлежащем Химаншу Гулати (Himanshu Gulati). Стороны договорились, что Arrival выпустит в пользу Antara 125 млн своих акций по цене $0,2 каждая (общая сумма - $25 млн), а также будет иметь возможность выпустить еще акции на сумму $25 млн.

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Кроме того, Antara является крупнейшим владельцем конвертируемых «зеленых» облигаций Arrival, выпущенных в 2022 г. на общую сумму $198,1 млн. Antara владеет 38% от этих облигаций. Стороны договорились, что Antara не будет добиваться погашения этих облигаций, а вместо них Arrival выпустит в пользу фонда 219,4 млн новых акций. Таким образом, Antara вложит в Arrival до $171,9 млн и может получить до 42% акций компании.

Взлет и падение Arrival

Компания Arrival зарегистрирована в Люксембурге. Основателем и главным акционером компании является Денис Свердлов. В 2008-2012 гг. он был гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota), который в настоящее время принадлежит «Мегафону». В 2012-2013 гг. Свердлов был замминистра связи. До недавнего времени Свердлов через люксембургский фонд Kinetik владел 75,7% акций Arrival.

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В Arrival работает ряд бывших чиновников Минкомсвязи и топ-менеджеров «Скартела». Компания разрабатывает электрофургон (Arrival Van), электробус 9Arrival Bus), большой электрофургон и электроавтомобиль. Основной своей инновацией Arrival считает микрофабрики, которые должны строиться при минимальных затратах на запуск и эксплуатацию. Первые такие фабрики в 2021-2023 гг. должны были открыться в британском Бистере, испанской столице Мадриде и двух американских городах – Рок Хилл и Шарлотта.

В 2021 г. Arrival осуществил обратное поглощение американской SPAC-компании CIIG Merger, не имевшей на тот момент активов, но обладавшей листингом на Nasdaq. Это позволило Arrival стать публичной компанией. За 2021 г. Arrival привлекла на бирже $1,3 млрд.

В то же время производство электротранспорта компанией так и не началось. В результате компания не имеет ни прибыли, ни даже выручки. Ожидается, что по итогам 2022 г. убытки компании составят $998 млн - $1 млрд (по итогам 2021 г. они составили $1,3 млрд), показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) будет иметь отрицательное значение - $379-380 млн.

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В IV квартале 2022 г. административные затраты компании составили $133 млн, капитальные - $25 млн. На конец 2022 г. на счетах компании находилось $205 млн. В компании предупреждают, что этих денежных средств не хватит для продолжения ее работы. Летом 2020 г. компания планировала привлечь до $330 млн за счет дополнительного размещения акций на бирже, но это этих планов было решено отказаться.

Сокращение расходов и персонала Arrival

Летом 2022 г. компания решила сократить 30% своих сотрудников (на тот момент в компании работало 2,6 тыс. человек). Осенью 2022 г. было решено отказаться от запуска фабрики в британском Бистере, хотя с ее конвейера уже сошли первые электрофургоны. Вместо этого компания намерена переориентироваться на американский рынок. Запуск фабрики в Шарлотте запланирован на 2024 г.

В начале 2023 г. компания решила уволить еще 800 человек, примерно половина своего штата на тот момент. Предпринятые меры должны сократить расходы компании до $35 млн в квартал. Также в конце 2022 г. Денис Свердлов покинул пост гендиректора компании. Сначала этот пост занял Питер Кунео (Peter Cuneo), который ранее возглавлял развлекательную компанию Marvel Entertainment. Но в начале 2023 г. Arrival возглавил Игорь Торгов, который работал вместе со Свердловым в «Скартеле», и в том числе, был гендиректором этой компании в 2012-2013 гг.