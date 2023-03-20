Пока поставщика псевдороссийских ПК для МВД сажали в тюрьму, его бизнес пошел в гору после двух лет падения

Следствие, суд и вынесение обвинительного приговора в отношении основателя компании, которая пыталась поставить МВД десятки тысяч ПК псевдороссийского происхождения более чем на 1 млрд руб., не оказали убийственного влияния на бизнес-показатели этой организации. По итогам 2022 г. ее выручка выросла на четверть.

Хозяин — под арест, выручка — в рост

Как выяснил CNews, выручка скандально известной ИТ-компании «123 солюшнс» по итогам 2022 г. выросла на 26% и составила 1,3 млрд руб. Таким образом, компании удалось переломить тренд последних лет. Так, если по итогам 2019 г. выручка составила 1,65 млрд руб., то по итогам 2020 г. — лишь 1,27 млрд руб (падение на 23%), по итогам 2021 г. — 1,03 млрд руб. (падение на 19%).

Информацию об этом можно обнаружить в базе «Контур.фокуса», который в части бизнес-показателей оперирует финансовой отчетностью, подаваемую организациями в Федеральную налоговую службу (ФНС) по российским стандартам РСБУ.

Примечательно, что увеличение выручки произошло на фоне проблем с законом основателя «123 солюшнс» — Григория Блажко. Напомним, в начале ноября 2021 г. CNews стало известно, что и без того сверхпроблемный проект поставки в МВД 30,3 тыс. ПК стоимостью 1,05 млрд руб. оброс уголовным делом в отношении предпринимателя.

В конце мая 2022 г. дело было передано в Замоскворецкий районный суд Москвы. Блажко вменялось нарушение ч. 4 ст. 159 УК России. Она описывает мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание за такое преступление — лишением свободы на срок до 10 лет.

Фото: страница Григория Блажко в соцсети Пока посаженный в тюрьму ИТ-бизнесмен был объектом следствия и суда, его компания нарастила выручку после ее двухлетнего падения

По итогам разбирательства Блажко, по данным «Коммерсанта» получил 3,5 года колонии общего режима. Осужденному также был назначен штраф в размере 500 тыс. руб. В процессе рассмотрения дела Блажко, по информации CNews, находился под домашним арестом.

После вынесения приговора Блажко со своим бизнесом расстался. По данным ЕГРЮЛ, 12 января 2023 г. 100% долей организации перешли от ее основателя к Илье Попову, который в реестре заявлен гендиректором компании с июня 2017 г.

Прочие показатели бизнеса «123 солюшнс»

Не все бизнес-показатели «123 солюшнс» за 2022 г. имеют позитивную динамику. В отчетный период ей удалось показать чистую прибыль на уровне 2,16 млн руб., но по сравнению с предыдущими годами это продолжение обвала.

В частности, по итогам 2019 г. чистая прибыл компании составила 23,43 млн руб., по итогам 2020 г. упала почти на 13% до 20,44 млн руб., по итогам 2021 г. — на 46,5% (более чем в два раза) до 9,49 млн руб. Завершившийся 2022 г. принес падение на 77%, то есть в 4,4 раза.

При этом официальный штат компании если и сократился, то незначительно. В 2021 г. компания потратила на зарплаты 6,03 млн руб. В 2022 г. — 5,8 млн руб.

Контрактование «123 солюшнс» с госсектором после ареста Блажко также не прекратилось. В июле-ноябре 2022 г. компания подписала шесть госконтрактов (по 44-ФЗ) на общую сумму свыше 240 млн руб. При этом Министерство образования Приморского края дважды назначало компанию единственно возможным поставщиком ноутбуков — суммарно на 144,8 млн руб.

Суть дела Блажко

По данным следствия, компания Блажко победила в аукционе на поставку 30,3 тыс. ПК для нужд МВД. Соответствующий тендер был опубликован 20 марта 2020 г. с начальной максимальной ценой контракта в 1,12 млрд руб. Сроки подведения итогов несколько раз сдвигались, в том числе из-за жалоб в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) компаний «Тегрус» (структура «Мерлиона»), «Депо» и «Аквариус».

Согласно условиям контракта, победитель должен был поставить министерству технику российского происхождения. На старте закупки МВД даже допустило использование в них отечественных микропроцессоров, но по ходу тендера стало понятно, что «Эльбрусы» и «Байкалы» будущий поставщик использовать в ПК не сможет.

В итоге «123 солюшнс» попыталась передать в МВД компьютеры российской марки RDW, которые для госорганов в полной мере российскими не являются — их нет в реестре отечественной радиоэлектронной продукции при Минпромторге. Это и стало причиной отказа министерства принимать технику, в следствие чего контракт был расторгнут.

Псевдороссийские ПК и приговор

Решение о расторжении контракта поставщик успешно оспорил в Арбитражном суде Москвы в декабре 2020 г. Тогда суд обязал МВД принять отвергнутый товар. Из материалов разбирательства следовало, что ранее при передаче ПК в министерство в качестве документа, подтверждающего страну его происхождения, компания предоставила МВД сертификат соответствия (серия RU № 0165013). По мнению суда на тот момент, отсутствие товара в реестре не опровергает его российского происхождения.

Такие сертификаты выдавались различными уполномоченными организациями и определяли соответствие продукции тем или иным требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров. Ранее эта сфера была охвачена институтом ГОСТов.

В то же время, как показывает практика мониторинга CNews ИТ-госзакупок, в части «железа» все госорганы считают единственно законным методом подтверждения российского происхождения продукции именно указание на факт его присутствия в реестре Минпромторга. Поэтому МВД обратилось в СКР по Центральному округу Москвы для возбуждения уголовного дела по факту поставки товара, не соответствующего условиям контракта.

«Предварительным расследованием установлено, что Блажко Г. М., являясь единственным учредителем ООО "123 Солюшнс", совместно с неустановленными должностными лицами Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД, не позднее 26 июня 2020 г., с целью хищения денежных средств, достоверно зная, что поставляемая продукция не входит в реестр российской радиоэлектронной продукции, в связи с чем цена государственного контракта должна быть снижена на 15%, сокрыли данный факт, вследствие чего 24 июля 2020 г. заключен государственный контракт с МВД на поставку компьютеров, — говорится в опубликованном постановлении суда от 20 апреля 2022 г. — После чего Блажко Г. М. и неустановленные лица в период с 24 июля 2020 г. по 20 октября 2020 г. обеспечили поставку в МВД компьютеров, не отвечающих требованиям контракта, однако, довести свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных денежных средств до конца не смогли, так как поставленное оборудование не было принято должностными лицами ДТ МВД».

Григорий Блажко не признал своей вины и сторона защиты просила его оправдать. Суд пришел к выводу, что подсудимый намеревался поставить в МВД технику, не соответствующую требованиям контракта и признал его виновным. Защита намерена обжаловать приговор.