Россиянин отправится в тюрьму за кражу iPhone из «М.Видео» и «Эльдорадо». Он выносил смартфоны годами, и его не могли поймать

Работник сети «М.Видео-Эльдорадо» почти два года подряд выносил со склада и выдачи товара новые iPhone и оставался незамеченным. Он выкрал несколько десятков смартфонов и часы Apple в сумме более чем на 2 млн руб. Схема была максимально простой — гаджеты он перекладывал в коробки из-под дешевой техники, после чего передавал их подельнику с целью продажи. Как ему удалось оставаться «невидимым» для камер наблюдения, неизвестно.

Справедливость восторжествовала

Россиянин Артем Молчанов (так его называет Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга) признан виновным в нескольких эпизодах кражи техники Apple у своего работодателя — компании ООО «МВМ». Это юридическое лицо сети магазинов «Эльдорадо». Сама сеть в настоящее время входит в группу «М.Видео-Эльдорадо».

На протяжении почти двух лет Молчанов регулярно выносил со склада компании, на котором работал, а также с выдачи заказов небольшие устройства Apple – смартфоны iPhone и умные часы Watch. Сумма ущерба составила немногим более 2 млн руб., за что Молчанов отправится в тюрьму на пять лет и получит внушительный по меркам обычного россиянина штраф.

Вердикт не в пользу Молчанова вынес Петроградский районный суд Санкт-Петербурга, о чем в своем Telegram-канале сообщила Объединенная пресс-служба судов северной столицы. Молчанов был взят под стражу непосредственно в зале суда.

iPhone на миллион

По информации Петрозаводского суда, Молчанов вынес со склада более 20 смартфонов Apple относительно современных моделей — iPhone 11 и iPhone 12. Он орудовал с 1 октября 2019 г. по 15 июня 2021 г. и потому не мог украсть более актуальные телефоны, iPhone 13 и iPhone 14, которые вышли позже. Но зато Молчанов успел поживиться часами Apple Watch SE.

Фото: Эльдорадо На тот момент iPhone 11 были очень в цене. Неудивительно, что Молчанов делал упор именно на них

Также в указанный период преступник ограбил еще и зону выдачи интернет-товаров где его добычей стал еще 21 iPhone. Все устройства Молчанов выносил в коробках из-под другой техники, например, из-под электромясорубки. В сумме он украл телефонов и часов на 2,075 млн руб.

Следствие показало, что Молчанов передал все украденные им гаджеты третьему лицу с целью сбыта (продажи). В материалах дела указано, что этот человек не был осведомлен о том, где именно преступник взял столь немалое количество дорогих гаджетов.

Представители «М.Видео-Эльдорадо» от комментариев отказались. Как именно Молчанову удавалось на протяжении почти двух лет воровать столь дорогую технику под прицелом камер и за спинами сотрудников, оставаясь при этом незамеченным, неизвестно.

Временное место жительства

Итогом преступной деятельности Артема Молчанова стал обвинительный приговор. Его признали виновным в нарушении ч. 3 ст. 160 УК РФ (2 эпизода) и ч. 4 ст. 160 УК РФ. («Присвоение или растрата»). С учетом тяжести наказаний, предусмотренных за это преступление, Молчанов отделался сравнительно легко.

Нарушение ч. 3 ст. 160 УК РФ грозило ему тюрьмой на срок до шести лет, тогда как нарушение ч. 4 ст. 160 УК РФ могло привести к потере свободы на 10 лет и штрафу в размере 1 млн руб. Молчанов же получил пять лет, которые будет отбывать в колонии общего режима, и 500 тыс. руб. штрафа.

Сам Молчанов свою вину не признал.