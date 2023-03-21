Загадочный разработчик «железа» на «Байкалах» не прижился в «Ростехе». Его накажут на 540 миллионов

«Дочка» «Ростеха» подала 540-миллионный иск к компании, блокирующим пакетом долей в которой владеет другая структура «Ростеха». Ответчик — ИТ-компания с кране сложной репутацией, известная разработкой решений на российских процессорах из линейки «Байкал».

Внутрикорпоративный конфликт

Как выяснил CNews, сверхзагадочная ИТ-компания «Эдельвейс», которую рынок связывает с подследственным основателем суперкомпьютерной компании «Т-платформы» Всеволодом Опанасенко, рискует остаться без 544,6 млн руб.

Иск на такую сумму к ней подало входящее в «Ростех» научно-производственное предприятие «Исток» им. А. И. Шокина. В этой связи необходимо отметить, что с 5 апреля 2022 г. блокирующая доля в 25,1% в ООО «Эдельвейс» перешла к татарстанской компании «Национальный центр информатизации» (НЦИ), которая также входит в «Ростех».

Причина иска в публичных документах картотеки арбитражных дел не указана. На данный момент иск уже принят к рассмотрению Арбитражным судом Москвы. Ближайшее заседание по делу запланировано на 20 апреля 2023 г.

В «Эдельвейсе», к моменту публикации материала прокомментировать CNews разбирательство не смогли.

Фото: «Ростех» Структура « Ростеха » подала иск к «Эдельвейсу» на сумму свыше полумиллиарда рублей

Представители «Росэлектроники» (входит в «Ростех»; выступает непосредственной головной организацией для «Истока») сообщили редакции, что иск связан «с хозяйственным спором». «Организации ведут диалог по заключению мирового соглашения», — добавили они.

Из-за чего могло начаться разбирательство

Компания «Эдельвейс» успела заявить о себе на рынке, как о разработчике и поставщике «железа» на российских процессорах из линейки «Байкал».

По сведениям источника CNews, близкого к «Истоку», это предприятие сотрудничало с «Эдельвейсом» в части проектов, которые имели отношение к запуску сборочно линии для выпуска техники (в первую очередь системных блоков и моноблоков) на «Бакалах».

Источник отмечает, что изначально «Исток» завязал отношения с другой российской компанией. Однако, когда стало понятно, что «Эдельвейс» со сходными компетенциями — не чужая «Ростеху» организация, на каких-то этажах госкорпорации было принято решение свернуть взаимодействие со сторонней компанией.

Проект был отдан «Эдельвейсу» в формате выполнения нескольких тематических оптытно-конструкторских работ (ОКР). Как минимум с частью из них, чье завершение должно было состояться в 2022 ., компания, по словам источника, в срок не справилась. В какой-то момент руководство «Эдеьвейса» просто перестало выходить на связь с акачиком.

В открытом доступе официальных данных о каких-либо договорах «Истока» с «Эдельвейсом» не имеется.

Непростая репутация «Эдельвейса»

Напомним, Опанасенко, в отношении которого рынок не сомневается, что именно он является бенефициаром «Эдельвеса», еще в конце марта 2019 г. задержали в Москве и отправили под стражу по делу, связанному с проблемной поставкой компьютеров в МВД за 357,1 млн руб. на российских процессорах «Байкал».

Линейку этих чипов разрабатывает теперь уже бывшая «дочка» основанной Опанасенко компании «Т-платформы» — «Байкал электроникс». Сейчас Опанасенко находится на свободе, однако ему все еще грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Принципиальное значение вопроса, связан ли «Эдельвейс» с Опанасенко или нет, заключается в том, что «Т-платформы» задолжали государству свыше 3 млрд руб., которые были выданы компании в виде шести субсидий на электронные проекты по итогам тематического конкурса Минпромторга в конце 2016 г.

Проекты касались разработок «железа» на «Байкалах». Как ранее заключал CNews, как минимум часть решений, предлагаемых сейчас рынку «Эдельвейсом», тематически тождественна этим разработкам.

О том, что переговоры о покупке блокирующего пакета долей «Эдельвейса» ведут структуры «Ростеха», заинтересованного в наработках на российских процессорах, CNews стало известно еще в августе 2021 г.