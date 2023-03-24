Италия запретила покупать местного интегратора компании, связанной с «Яндексом»

Итальянские власти заблокировали поглощение местной технологической компании нидерландской организацией Nebius, которая, как считается, связана с «Яндексом». В правительстве заявили, что сделка невозможно, пока компания сохраняет связи с Россией.



Итальянское вето

Власти Италии запретили сделку нидерландской компании Nebius по покупке местного предприятия Tecnologia Intelligente Srl из-за того, что покупатель якобы связан с российским ИТ-гигантом «Яндекс». Решение приняла премьер-министр Италии Джорджиа Мелони (Giorgia Meloni) на заседании кабинета министров 16 марта 2023 г., следует из документа, направленного в парламент и опубликованного на сайте сената страны.

Нидерландский провайдер облачных услуг Nebius планировал выкупить все акции небольшой компании Tecnologia Intelligente Srl, которая оказывает консультации в сфере ИТ и считается близкой к экс-премьер-министру Италии Маттео Ренци (Matteo Renzi).

Агентство Reuters отмечает, что блокировка сделки в практике сформированного в 2022 г. правительства Мелони стала первым случаем применения «золотой силы». Этот вид регулирования позволяет итальянскому правительству накладывать вето на нежелательные поглощения для защиты стратегически важных отраслей – среди них банковское дело, энергетика, телекоммуникации и здравоохранение.

Выходец из «Яндекса», где он проработал до декабря 2022 г., и технический директор компании Nebius Данила Штань сообщил Reuters, что итальянских чиновников смутила информация о связи покупателя с «Яндексом» (YNDX.O) и намерение компании привлекать в Италию ИТ-специалистов из России для работы. В сенате заявили, что пока компанию финансирует российская организация, поглощение невозможно.

Эти сведения агентству на условиях анонимности подтвердили два правительственных чиновника.

Чем занимается Nebius

О нидерландской компании Nebius в феврале 2023 г. впервые написал израильский портал Geektime. Сообщалось, что молодая облачная компания провела презентацию в Израиле, на которой заявила, что собирается соперничать с такими сервисами, как Amazon AWS и Microsoft Azure.

На израильском сайте организации журналисты нашли упоминания о том, что Nebius использует «передовые технологии Yandex.Cloud», «Яндекс» также фигурирует в качестве «корней» платформы.

Официально свою связь с Nebius российский «Яндекс» не подтверждал, однако источники Reuters на условиях анонимности утверждают, что эта компания входит в структуру международного облачного бизнеса «Яндекса».

В Италии компания Nebius собиралась создать центр исследований и разработок, уточнил Данила Штань.

Реструктуризация «Яндекса»

Напомним, сам «Яндекс» не угодил под западные санкции, однако Евросоюз включил в санкционный список основателя компании Аркадия Воложа и бывшего управляющего директора компании Тиграна Худавердяна. Сразу после этого оба покинули руководящие посты.

Позже американская биржа Nasdaq приостановила листинг акций Yandex и компания столкнулась с угрозой дефолта. Затем ей удалось договориться о реструктуризации с владельцами облигаций общим объемом $1,25 млрд.

В ноябре 2022 г. совет директоров зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V., головной компании «Яндекса», заявил, что «в свете текущей геополитической обстановки» планирует реорганизовать управление и разделить активы. Руководство организации сообщило о том, что международные отделения ряда проектов будут сформированы в самостоятельные компании под управление нидерландской компании.

Иными словами, материнская компания «Яндекса» намеревалась добиться отчуждения от российских активов, которые стали «токсичными» и мешали работать за рубежом. Речь шла в том числе о поисковом и рекламном подразделении компании, рекламе на транспорте и электронной коммерции.

В марте 2023 г. CNews писал о новых деталях раздела российского и международного бизнеса «Яндекса».По одному из сценариев, российский бизнес «Яндекса» могут зарегистрировать в Калининграде, а управлять им будет фонд менеджеров компании.