МТС и «Ростелеком» потратят по миллиарду на развитие «умных домов»

МТС создала отдельную «дочку» для развития направления «Умного дома», ее уставной капитал составил 1 млрд руб. «Ростелеком» тоже намерен вложить 1,1 млрд руб. в развитие направления «Умного дома» и платформы для обеспечения безопасности многоквартирных домов «РТК-Ключ».

МТС создал компания для развития «Умных домов»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) создал дочернее предприятие «МТС Умный дом». Об этом сообщило агентство «Интерфакс». Уставной капитал новой компании составил 1 млрд руб.

Главой «МТС Умный дом» стал Алексей Давыдов. Он также возглавляет компанию «Гольфстрим охранные системы», находящуюся под контролем МТС. В пресс-службе МТС ограничились комментарием, что новая компания будет базовой единицей для направления «Умный дом».

В 2022 г. МТС приобрела 51% акций «Гольфстрим охранные системы», которая выступает провайдером услуг безопасности и «Умного дома» для физических и юридических лиц. Сумма сделки составила 2 млрд руб.

Фото: Изображение Dennis с сайта Pixabay МТС и «Ростелеком» создают отдельных «дочек» для развития направления «Умного дома» с капиталом 1 и 1,1 млрд рублей

«Гольфстрим охранные системы» предоставляет комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечки воды, а также элементы «Умного дома», являясь разработчиком собственной ИТ-платформы. Решения компании можно использоваться в магазинах, частных домах, квартирах и офисах.

При этом компания не занимается непосредственно оказанием охранных услуг: «Гольфстрим охранные системы» выступает в роли агрегатора охранных агентств. В случае тревоги вызывается ближайшее к месту происшествия частное охранное агентство.

«Умный дом» от «Ростелекома»

Услуги видеонаблюдения и «умного дома» также предоставляет «Ростелеком». Соответствующие проекты компании были также включены в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение», которую, по соглашению с Правительством, написали «Ростелеком», VK, «Лаборатория Касперского» и «1C».

Проект «Умный дом» включает в себя продукты «Умное управление» и «Умное видеонаблюдение». Данные продукты представляют из себя инструменты управления устройствами интернета вещей по протоколу ZWare, а также инструменты управления видеокамерами пользователями и просмотра трансляции с камеры, сервисы видеоаналитики, функции пополнения лицевого счета с банковских карт, смены тарифных планов, покупки и активации промокодов.

Также предусмотрена сценарность для устройств с автоматическими выполнениями правил для устройств и отправок нотификаций. В 2020 г. по данному продукту был достигнут максимально возможный уровень технологической готовности (УГТ) – 9.

Проект «РТК-Ключ»

Другой проект «Ростелекома» - «РТК-Ключ» - представляет из себя платформу для обеспечения безопасности периметра многоквартирных домов, пользовательских интерфейсов для управления домофонами, камерами, шлагбаумами и оборудованием СКУД (система контроля и управления доступа) для жильцов многоквартирных домов и управляющих компаний, а также возможности сбора показаний счетчиков и формирования отчетов в РСО (ресурсоснабжающие организации).

Кроме того, данная платформа обеспечит импортонезависимость ПО при управлении безопасностью жилого комплекса. В разработку проекта будет вложено 500 млн руб., УГТ-9 по нему планируется достичь в 2023 г. То есть всего «Ростелеком» потратит 1,1 млрд руб. на оба своих проекта «умных домов».

Рынок «умных домов»

В России в 2021 г. было продано устройств «Умного дома» на общую сумму $1,2 млрд. Такие выводы делал «Главный радиочастотный центр» (предприятие подведомственно Роскомнадзору) на основе данных Statista и PriceWaterHouseCoopers. Среднегодовой рост данного рынка в России составляет 20-30%, это выше, чем в среднем по миру – 14-20%.