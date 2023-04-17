Диплом больше не нужен. Работодатели разочаровались в образованных ИТ-шниках и стали искать опытных

В мире растет число компаний, нанимающих специалистов без профильного ИТ-образования, но со знаниями и опытом работы. Это ускоряет процесс поиска кандидата на открытую вакансию. Но в ИТ-отрасли все еще присутствуют консерваторы, верящие в то, что высшее образование способно дать ИТ-шникам качества, которые невозможно развить без четырех лет в вузе.

Диплом – не главное

Современные работодатели при поиске специалиста в сфере ИТ стали в меньшей степени обращать внимание на наличие у соискателей профильного высшего образования. Как пишет портал TechSpot, акценты сместились в сторону знаний – компании из самых разных отраслей стали понимать, что компетентность специалиста в конкретных ИТ-навыках и наличие у него необходимых для выполнения задач, которые предусматривает должность, гораздо важнее «корочки».

Последняя, как пишет TechSpot, чаще всего означает наличие пула общих знаний в ИТ-сфере. По данным портала, в особенности это актуально для степени бакалавра, когда новоиспеченный специалист выпускается из вуза после четырех лет обучения, на протяжении которых бывший студент изучает не только профильные предметы.

Специалисты по кадрам, отбирающие кандидатов на ИТ-должности из десятков кандидатов, тоже понимают, что привязка к наличию у соискателя диплома в значительной степени усложняет им работу и требует большего времени на закрытие вакансии. Это искусственное ограничение не позволяет принять на работу действительно грамотного специалиста, потратившего время не на получение высшего образования, а на приобретение теоретических и практических навыков «в полевых условиях».

Процесс запущен

На то, что работодателей перестает интересовать наличие у кандидата диплома о получении ИТ-специальности, указывает и статистика The Burning Glass Institute. В отчете сказано что в период с 2017 по 2019 гг. 46% технических специалистов среднего уровня (мидлов) и 31% топовых специалистов (сеньоров) столкнулись с исчезновением требования о наличии профильного высшего образования из общего списка условия приема на работу. Работодатели стали больше обращать внимание на так называемые soft skills – непрофильные навыки среди которых грамотная письменная и устная речь, внимание к деталям и пр.

В 2023 г. многие технологические лидеры видят выгоду в устранении требований к формальному образованию за счет получения доступа к большему числу кандидатов с богатым практическим опытом. Но еще есть среди них и те, кто по-прежнему делает ставку на наличие у соискателя документа, подтверждающего, что он провел как минимум четыре года своей жизни в стенах высшего учебного заведения, пережил семь сессий, госэкзамены, несколько курсовых работ и защиту диплома.

Точки зрения о превалировании наличия диплома над наличием практического опыта придерживается директор по информационным технологиям компании Veritas Technologies Джейн Чжу (Jane Zhu). Она утверждает, что ученые степени дают кандидатам особые «нематериальные преимущества», к которым она причисляет «социальную осведомленность» (social awareness), «навыки решения проблем» (problem-solving skills), «коллективное мышление» (collaborative mindsets) и «личная ответственность» (personal accountability). По ее мнению развить эти качества, имея за плечами лишь опыт работы, и не не может обеспечить сам по себе опыт.

Россия – не исключение

Российские работодатели тоже испытывают трудности с поиском ИТ-специалистов, наделенных и практическими знаниями, и «корочкой» о профильном высшем образовании. Как сообщал CNews, закрытие всего лишь одной вакансии нередко затягивается на долгие месяцы.

Решение сложившейся проблемы лежит на поверхности – достаточно лишь перестать требовать от кандидатов диплом о высшем образовании. Многие работодатели, решившиеся на этот шаг, познали его эффективность, начав закрывать вакансии втрое быстрее.

Также можно переманить ИТ-специалиста из другой компании, предложив ему более высокую зарплату или престижную должность – это тоже втрое ускоряет поиск работника. CNews писал, что многие ИТ-шники готовы незамедлительно написать заявление об увольнении, если ему предложат работу в другой компании на более выгодных финансовых условиях.

Свой посильный вклад в увеличение в России числа дипломированных ИТ-специалистов пытаются внести отечественные вузы. В 2023 г. количество бюджетных мест на ИТ-специальности должно быть увеличено вдвое. Другими словами, вузы пытаются взять количеством, забывая при этом о качестве – как отмечают представители бизнеса и ученые, зачастую программы вузов не успевают за развитием ИТ-отрасли.

В дополнение к этому российские ИТ-компании больше не хотят вкладываться в подготовку студентов профильных вузов. Это стоит немалых денег и влечет за собой немалые риски – после выпуска новоиспеченные специалисты могут уйти работать к конкурентам, в том числе иностранным.

Уникальные знания в обмен на диплом

Как пишет TechSpot, вопрос наличия у кандидата высшего ИТ-образования поднимается тем чаще, чем больше соискателей откликается на вакансию. В качестве примера портал приводит .NET-разработчиков, при поиске которых почти гарантирован постоянный поток высококвалифицированных кандидатов, проживающих в том же городе, где зарегистрирована компания. В этом случае, при прочих равных, степень бакалавра и присущие ей знания и навыки, могут бы быть отличительной чертой, повышающей общую ценность конкретного соискателя.

И наоборот, когда нам нужно нанять сотрудника на вакансию с очень узкоспециализированными требованиями к набору знаний и умений, условие о необходимости наличия у кандидата высшего образования может превратить закрытие вакансии в кошмар для работников HR-отдела. Вместо того, чтобы получить десятки местных кандидатов за несколько дней, как в примере с .NET, приходится потратить немало сил и времени, чтобы найти хотя бы пять квалифицированных кандидатов по всей стране. Отказ от требования об образовании расширил бы пул кандидатов в геометрической прогрессии.

В некоторых случаях наличие в условиях вакансии требования о высшем образовании делает более подходящим кандидатом человека, который закончил вуз очень много лет назад и официально считается дипломированным ИТ-специалистом, но совершенно не в той области, которая требуется компании. А соискатель без высшего образования, но имеющий багаж необходимых навыков, с очень высокой степенью вероятности после собеседования или проверки его резюме получит отказ.