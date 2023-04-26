Разработчик главного в мире коммерческого Linux начал массовые увольнения, несмотря на бизнес-успех

Массовые увольнения в Red Hat

Американский разработчик ПО с открытым исходным кодом Red Hat начал сокращение персонала, в результате которого работу потеряют несколько сотен сотрудников компании, пишет WRAL News.

В распоряжении редакции новостного портала оказалась копия электронного письма с сообщением о начале массовых увольнений за авторством Мэтта Хикса (Matt Hicks), главного исполнительного директора компании, назначенного на эту должность летом 2022 г. С чем связано стремление руководства компания уменьшить количество сотрудников, источник не уточняет.

Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте Red Hat, под сокращение попадет менее 4% от общего числа сотрудников компании, что составляет примерно 760 человек. Увольнения затронут преимущественно административный персонал. В компании уверяют, что в принятые меры не коснутся специалистов, непосредственно занятых в процессах разработки программных продуктов Red Hat и работе с клиентами.



Совокупная численность персонала Red Hat, «дочки» ИТ-гиганта IBM, составляет 19 тыс. человек. При этом в штаб-квартире компании, расположенной в Роли (Северная Каролина, США), трудится около 2,2 тыс. сотрудников.

Фото: компания Red Hat Несколько сотен сотрудников Red Hat потеряют работу

Red Hat известна в качестве одного из крупнейших разработчиков Linux в мире. Ее флагманский продукт – корпоративная операционная система Red Hat Enterprise Linux (RHEL). RHEL считается первым из представленных сегодня на рынке Linux-дистрибутивов, нацеленных на применение в бизнесе, и является своего рода символом коммерческого Linux.

В марте 2022 г. Red Hat объявила об уходе из России и прекращении сотрудничества со своими партнерами из России и Белоруссии.

Возможные причины сокращения

В середине апреля IBM отчиталась о финансовых показателях за I квартал 2023 г. Согласно опубликованным компанией данным, выручка Red Hat увеличилась на 8% относительно показателей за аналогичный период годом ранее. Председатель совета директоров и глава корпорации Арвинд Кришна (Arvind Krishna), а также ее финансовый директор Джим Кавано (Jim Kavanaugh) отметили Red Hat в качестве основного источника роста бизнеса корпорации на софтверном направлении, который обеспечили, в частности, Ansible и OpenShift.

По словам Кавано, сделка по приобретению Red Hat наконец-то окупилась – по прошествии без малого четырех лет с момента ее закрытия.

Примечательно, что с момента перехода под контроль IBM в 2019 г. Red Hat неизменно демонстрировала рост на уровне по меньшей мере 15% в квартал, а в I квартале 2023 г. успехи софтверного гиганта в динамике оказались куда более скромными. Таким образом, увольнение нескольких сотен сотрудников может быть продиктовано стремлением компании сократить издержки на фоне падающих доходов.

По мнению Майка Уолдена (Mike Walden), экономиста из Университета штата Северная Каролина, массовые сокращения в некоторой степени обусловлены восстановлением экономики после пандемии covid-19 и падением спроса на цифровые услуги, такие как, например, сервисы видеоконференцсвязи. Технологические компании, испытывавшие мощный подъем во время серии локдаунов по всему миру, «перестарались» с привлечением новых сотрудников и теперь вынуждены избавляться от некоторых из них.

Помимо Red Hat, сокращения затронули и другие компании технологического сектора, имеющие офисы в Северной Каролине – в частности, это Cisco, Google и Lenovo. Региональные эксперты отмечают, что найти работу в ИТ-секторе штата становится все сложнее и сложнее.

Сокращения в IBM

Red Hat с 2019 г. принадлежит корпорации IBM, которая также затеяла массовые увольнения в 2023 г.

Первоначально «Голубой гигант» рассчитывал избавиться от 3,9 тыс. сотрудников, однако к апрелю 2023 г., как рассказал Bloomberg председатель совета директоров и глава корпорации Арвинд Кришна, счетчик попавших под сокращение перевалил за 5 тыс. Параллельно IBM продолжала наем персонала и за несколько месяцев рекрутинговой кампании сумела привлечь примерно 7 тыс. новичков.

Затронули массовые увольнения и отделившуюся от IBM в 2021 г. компанию Kyndryl, крупного поставщика ИТ-услуг.