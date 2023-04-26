«Ростелеком» потратит больше миллиарда, чтобы сделать бесплатным онлайн-кинотеатр Wink

«Ростелеком» вложит 1,17 млрд руб. в развитие онлайн-кинотеатра Wink. В том числе предполагается запустить на сервисе возможность загрузки пользовательского контента, инновационную рекомендательную систему и возможность бесплатного просмотра за счет рекламы.

«Ростелеком» инвестирует в Wink

«Ростелеком» в 2021-2024 гг. вложит 1,17 млрд руб. в развитие принадлежащего ему онлайн-кинотеатра Wink. Это следует из дорожной карты «Новое общесистемное программное обеспечение», разработанной «Ростелекомом», VK, «Лабораторией Касперского» и «1С» в рамках соглашения с Правительством.

Что представляет из себя Wink

Wink был запущен «Ростелекомом» в 2018 г. Проект представляет из себя OTT-платформу: ей могут пользоваться как абоненты «Ростелекома», так и другие пользователи интернета в рамках подписной модели. При этом пользователи проводного интернета от «Ростелекома» и принадлежащих «Ростелекому» сотовых операторов Tele2 и Skylink могут подключать услуги Wink в рамках своих пакетных тарифных планов.

Wink доступен на компьютере, ТВ-приставках, смартфонах и Smart TV. Помимо фильмов, Wink предлагает просмотр телеканалов и аудиокниги. Также Wink включен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.

В числе новых функций онлайн-кинотеатра Wink появятся загрузка пользовательского контента и бесплатный просмотр за счет рекламы

В 2022 г. «Ростелеком» договорился с «Национальной Медиагруппой» (НМГ) об объединении Wink с принадлежащем НМГ онлайн-кинотетаром more.tv. Объединенная платформа будет работать под брендом Wink. Доля «Ростелекома» в совместном предприятии составила 70%, НМГ – 30%.

Какие новые функции появятся в Wink

Согласно планам, изложенным в дорожной карте, в рамках развития платформы Wink будет создана и модернизирована экосистема развлечений, добавлены возможности геймификации (облачные игры), прослушивания музыки, загрузки пользовательского контента (UGC).

Также появится рекламная монетизация, то есть возможность бесплатного просмотра за рекламу, с персонализацией через «инновационную» рекомендательную систему. Утверждается, что сервис будет персонализирован посредством машинного интеллекта под каждого пользователя.

«Ростелеком» оценивал уровень технологической готовности (УГТ) Wink в 2020 г. на отметке «5».К 2024 г. УГТ должен достичь максимально возможной отметке – «9». В 2022 г. «Ростелеком» оценивал аудиторию Wink в 9 млн пользователей. В 2023 г. она должна достичь 14 млн, в 2024 г. – 20 млн, в 2025 г. - 41 млн, в 2030 г. – 83 млн.

Российский рынок онлайн-кинотеатров

Российская аудитория отечественных видео-сервисов, согласно дорожной карте, в 2021 г. составляла 40,8 млн пользователей. В 2025 г. она должна будет увеличиться до 47 млн, в 2030 г. – до 50 млн. В том числе аудитория Ivi в 2020 г. оценивалась в 33,17 млн, в 2025 г. она должна составить 39,75 млн. Аудитория «Кинопоиск» (проект «Яндекса») в 2021 г. оценивалась в 4,9 млн, в 2022 г. она должна была составить 6,6 млн. Согласно годовому отчету «Яндекса», в феврале 2023 г. ежемесячная аудитория «Кинопоиска» составила 9 млн. Мировая аудитория онлайн-кинотеатров в 2020 г. составляла 4 млрд.

По данным «ТМТ-Конслатинг», в 2022 г. российский рынок легальных онлайн-кинотеатров составил 67,8 млрд руб., продемонстрировав рост за год на 17%. В 2023 г. ожидается рост на 18-20% до 80 млрд руб. При этом сегмент операторских сервисов вырос на 32% до 15,7 млрд руб., неоператорских (OTT) – на 13% до 52,1 млрд руб. Доходы от платных подписок увеличились на 20% до 62,5 млрд руб., от рекламы – на 9% до 5,3 млрд руб.