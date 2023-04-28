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МТС купила разработчика ИТ-решений для крупных автопарков

МТС приобрела контроль в группе компаний «Скаут-КР», занимающейся разработкой и интеграцией телематических решений для управления коммерческими автопарками (fleet-менеджмент). В ближайшие пять лет российский рынок fleet-менеджмента может удвоиться и составить 26 млрд руб.

МТС купил «Скаут-КР»

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) сообщил о приобретении 51% доли в группе компаний «Скаут – Корпоративные решения» («Скаут-КР»), занимающейся разработкой и интеграцией телематических решений для управления коммерческими автопарками (fleet-менеджент). Сумма сделки не разглашается.

Кому принадлежат «Скаут-КР»

Юридическое лицо «Скаут – Корпоративные решения» - это ООО «Проектная среда». По данным базы «Контур.Фокус», организация была создана в 2016 г. и изначально полностью принадлежала ее гендиректору Марии Висневской (первая компания группы «Скаут-Кр» был создана в 2006 г.). В 2022 г. 10% долю в компании получил Юрий Висневский (возможно, брат Марии Висневской), после чего доля Марии Висневской сократилась до 90%. Юрий Висневский также является гендиректором ООО СТМ – «дочки» ООО «Проектная среда».

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Фото: © Stocksolutions / Фотобанк Фотодженика
МТС купила контрольный пакет в группе компаний «Скаут-КР», занимающейся разработкой и интеграцией телематики для управления коммерческими автопарками

В апреле 2023 г. МТС получила 15% долю в компании. После этого доля Марии Висневской сократилась до 76,5%, доля Юрия Висневского – до 8,5%. Сейчас им принадлежит, соответственно, 44,1% и 4,9%. В 2022 г. выручка 58,2 млн руб., прибыль от продаж – 10,6 млн руб., чистая прибыль – 5,57 млн руб.

Чем занимается «Скаут-КР» и для чего он МТС

«Скаут-КР» предлагает крупным корпоративным автопаркам решения по повышению безопасности движения и экономической эффективности, реализованные на базе собственной SaaS-платформы SKAI с применением технологий интернета вещей, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Услугами компании пользуются 70 крупных холдингов, к ее сервисам подключено более 70 тыс. транспортных средств.

Основные продукты компании предназначены для сокращения расходов автопарков (SKAI «Базовый мониторинг», SKAI «Экономическое вождение», SKAI «Контроль топлива»), повышения безопасности движения и эксплуатации (SKAI «Безопасное вождение», SKAI «Экономическое вождение», SKAI «Контроль топлива») и повышения безопасности движения и эксплуатации (SKAI «Безопасное вождение», SKAI «Видеоаналитика», SKAI «Ситуационный центр»).

В МТС полагают, что за счет приобретения «Скаут-КР» телекоммуникационный оператор усилит свои позиции на рынке интернета вещей в сегменте транспортной телематики, дополнив экосистему B2B-продуктов за счет развития вертикали «Транспорт и геонавигация». Предполагается интегрировать платформу SKAI в продуктовые решения МТС по мониторингу транспорта, маршрутизации и планирования, контроля безопасности движения и потребления топлива.

В МТС отмечают, что российский рынок fleet-менеджмента, после ухода западных игроков, стал сильно фрагментирован, но в ближайшие пять лет он может увеличиться вдвое до 26 млрд руб. Также в МТС добавляют, что «Скаут-КР» продолжит функционировать как самостоятельная компания, которой продолжит руководить нынешняя команда основателей и менеджмента.

МТС и автомобильный рынок

МТС развивает свое направление сервисов для автомобилей с 2020 г. Тогда были приобретены компании «Стопол Авто» и «Коагент Рус» за 320 млн руб. После этого «Стопол Авто» была переименована в «МТС-Авто».

В 2022 г. МТС приобрел 50,85% долю в «Центр навигационных технологий» (ЦНТ, юридическое лицо группы «Навител»). Сумма сделки составила 690 млн руб. «Навител» является провайдером геосервисов и услуг мониторинга, а также разрабатывает навигационные устройства дял автомобилей и видеорегистраторов.

В 2023 г. МТС приобрела компанию «Ди вай технолоджис», занимающуюся строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» (площадка «Алабушево»).

Игорь Королев

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