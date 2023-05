Экс-глава «Мегафона» ликвидировал свой инвестфонд

SPAC-компания Kismet Acquisition-Three, созданная экс-главой «Мегафона» Иваном Тавриным, не смогла найти актив для слияния и будет закрыта. Инвесторам вернут $250 млн, а сам Таврин потеряет $7 млн.

Kismet Acquisition Three закрывается

SPAC-компания Kismet Acquisition Three (Kismet-III) объявила о своей ликвидации. Торги акциями компании на американской бирже Nasdaq прекращены. Инвесторам будут возвращены деньги, сумма выплат на одну акцию будет рассчитываться как объем средств, имеющихся на счетах компании, деленный на количество акций. Обладателям варрантов (опционы на покупку акций с продажи на бирже) выплаты осуществляться не будут.

SPAC – компании, которые не имеют активы, но выходят на биржу. Их задача слиться с другой компанией, желающей таким образом стать публичной. Деньги, собранные в ходе первичного размещения акций (IPO), хранятся на специальном счете и могут быть потрачены только в случае осуществления слияния. Если за установленный срок слияния не произойдет, деньги нужно будет вернуть инвесторам.

Как Иван Таврин выводил компании на Nasdaq

В конце 2020 – начале 2021 гг. Иван Таврин, владелец холдинга «Медиа-1» и бывший гендиректор «Мегафон», вывел на биржу Nasdaq сразу три SPAC-компании: Kismet Acqusition One (Kismet-I), Kismet Acquisition Two (Kismet-II) и Kismet Acquisition Three. Объем размещения Kismet-I составил $250 млн, Kismet-II - $200 млн.

SPAC-компания Kismet Acquisition-Three, созданная экс-главой «Мегафона» Иваном Тавриным, не смогла найти актив для слияния и будет закрыта

В начале 2021 г. Kismet-I осуществила слияние с разработчиком мобильных игр Nexters, созданным россиянами. Kismet-II и Kismet-III рассматривали возможность слияния с российскими компаниями, работающими в секторе TMT (телекоммуникации, масс-медиа, технологии). Если бы Kismet-III осуществила слияния, Таврин должен был бы вложить в компанию от $20 млн до $50 млн.

В частности, Таврин рассматривал возможность участия этих компаний в слиянии башенного оператора «Вертикаль» с выделившейся из состава «Мегафона» «Первой башенной компании». В результате этой сделки появилась компания «Новые башни», но SPAC-компании в этой сделке не участвовали.

Американский фонд Glazer Capital скупил по 8,5% акций в Kismet-II и Kismet-III. Обе компании должны были осуществить сделку по слиянию с другими структурами в течение двух лет после проведения IPO – то есть до 22 февраля 2023 г.

Последствия СВО

Весной 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Kismet-II и Kismet-III объявили об отказе от инвестирования в Россию. Вместо этого обе компании стали искать партнеров для слияния на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки. Затем Таврин продал свою долю в Kismet-II компании Quadro Sponsor, принадлежащей зарегистрированному в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) фонду QCP Capital Partners.

Данный фонд был создан литовцем Гедрюсом Пукасом, ранее работавшим в России в инвестиционной компании «Тройка – Диалог» (нынешнее название - Sberbank - CIB). Также совладельцем Quadro Sponsor стал бывший партнер фонда UFG Capital Partners Дмитрий Елкин, у которой через компанию Twelve Capital Partners уже есть опыт создания SPAC-компаний.

После этого акционеры Kismet-II одобрили переименование компании в Quadro Acquisition One и продлил срок, в течение которого необходимо осуществить слияние с другой компанией – до 22 апреля 2023 г. При этом совет директоров компании может продлевать этот срок на месяц вплоть до 22 сентября 2023 г.

Потери Таврина

У каждой SPAC-компании есть «спонсор» - ее создатель и основанной инвестор. Таврин через компании Kismet Sponsor владел 21,3% акций Kismet-III. Данные акции были приобретены Тавриным в момент создания компании по цене $25 тыс., он не сможет рассчитывать на их компенсацию в случае ликвидации компании.

Также, одновременно с проведением IPO, было проведено частное размещение, в ходе которого Kismet Sponsor приобрел 4,6 млн варрантов за $7 млн. Эти средства тоже не будут возвращены. В группе Kismet, принадлежащей Таврину, не ответили на запрос CNews по данному вопросу.