«1С» создала совместный бизнес с очень колоритным бизнесменом, путешественником и меломаном

Фирма «1С» зарегистрировала совместную компанию с весьма колоритным бизнесменом — инвестором, коллекционером, любителем путешествий и ценителем православных богослужений. Организация займется разработкой ПО для тайм-менеджмента и организации работы предприятий.

Новая компания в контуре «1С»

Как выяснил CNews, в контуре фирмы «1С» появилась новая компания «Таймлист». Запись о регистрации одноименного общества с ограниченной ответственностью появилась в ЕГРЮЛ 28 апреля 2023 г. Основной заявленный вид деятельности организации — разработка компьютерного программного обеспечения.

В ООО «Таймлист» 51% долей принадлежит ООО «1С», 3% — Владиславу Бешляге, а оставшиеся 46% — Глебу Архангельскому. Он же выступает гендиректором компании.

Архангельский также является гендиректором и единственным учредителем ООО «ТМ-инвест» (деятельность по дополнительному профессиональному образованию) и ООО «Усадьба Глеба Архангельского»(выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов).

В предыдущие годы он выступал главой и участником АО «Организация времени» (деятельность рекламных агентств), АО «Синерджи хаб» (разработка ПО), ООО «Организация времени — корпоративные семинары» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) и еще нескольких юрлиц, которые уже прекратили свое существование.

Фото: сайт Глеба Архангельского В экосистему бизнеса «1С» вошел Глеб Архангельский — эксперт в области тайм-менеджмента

На своем сайте Архангельский представляет себя в качестве основоположника российской школы тайм-менеджмента, «автора бестселлеров» «Тайм-драйв», «Время. Большая книга тайм-менеджмента», «Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома», «Госслужба на 100%», «Корпоративный тайм-менеджмент» и др., а также руководителя собственной онлайн-школы.

В общем смысле под тайм-менеджментом подразумевается планирование рабочего времени, зачастую с использованием организационных и оптимизационных технологий.

Чем займется новая компания

Как рассказали CNews представители «1С», в рамках новой компании станет осуществляться «разработка компьютерных программ для тайм-менеджмента и организации работы предприятий».

«“Таймлист”» планирует заниматься разработкой программных продуктов для корпоративного тайм-менеджмента на платформе и в экосистеме “1С”, — сообщил в разговоре с CNews Архангельский. — Про долю рынка говорить преждевременно, но мы как управленческие консультанты уже несколько лет видим растущий запрос на корпоративный тайм-менеджмент на базе отечественных ИТ-платформ».

По словам бизнесмена, он со своими коллегами давно размышлял о собственном ИТ-решении, «которое бы в полной мере воплощало методологию корпоративного тайм-менеджмента по Глебу Архангельскому». В его понимании, платформа «1С» для такого решения безальтернативна по популярности и распространенности в российской бизнес-среде, от микропредприятий до крупнейших корпораций.

Отвечая на вопрос CNews о том, как в новой организации будут распределены роли, Архангельский отметил, что его команда станет отвечать за разработку и продвижение ИТ-решения, а коллеги со стороны «1С» — за интеграцию продукта в экосистему продуктов и партнеров «1С».

Колоритная личность

На своем сайте Архангельский в третьем лице говорит о себе как о постоянном спикере крупнейших форумов страны: ПМЭФ, Synergy Global Forum, КЭФ, ММВКЯ, фестивале «Красная Площадь», конкурса «Бизнес-успех» и др.

«В настоящее время ведет консалтинговую программу “Эффективный бизнесмен” для предпринимателей, состоящую из образовательного семинара, индивидуального коучинга и делового клуба/сообщества», — продолжает он.

В отношении упоминавшейся выше компании «Организация времени» он сообщает, что после ее основания и 10 лет развития он продал ее стратегическому инвестору. «После продажи бизнеса в 2011 г. инвестировал полученный капитал во все классы активов (золото, коммерческая и жилая недвижимость, фондовый рынок и др.) в двух азиатских и пяти европейских странах», — добавляет Архангельский.

В разделе своего сайта «увлечения и досуг» он также, говоря о себе в третьем лице, указывает православное богослужение («со студенческих лет серьезно изучает литургику»), классическую музыку («не мыслит жизнь без опер и концертов»), коллекционирование ежедневников (собрание насчитывает 1013 экземпляров XVIII-XX веков) и путешествия по России («обожает поездки на автомобиле “Соболь” по нашей глубинке»).