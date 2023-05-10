CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры
|

«1С» создала совместный бизнес с очень колоритным бизнесменом, путешественником и меломаном

Фирма «1С» зарегистрировала совместную компанию с весьма колоритным бизнесменом — инвестором, коллекционером, любителем путешествий и ценителем православных богослужений. Организация займется разработкой ПО для тайм-менеджмента и организации работы предприятий.

Новая компания в контуре «1С»

Как выяснил CNews, в контуре фирмы «1С» появилась новая компания «Таймлист». Запись о регистрации одноименного общества с ограниченной ответственностью появилась в ЕГРЮЛ 28 апреля 2023 г. Основной заявленный вид деятельности организации — разработка компьютерного программного обеспечения.

В ООО «Таймлист» 51% долей принадлежит ООО «», 3% — Владиславу Бешляге, а оставшиеся 46% — Глебу Архангельскому. Он же выступает гендиректором компании.

Архангельский также является гендиректором и единственным учредителем ООО «ТМ-инвест» (деятельность по дополнительному профессиональному образованию) и ООО «Усадьба Глеба Архангельского»(выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов).

В предыдущие годы он выступал главой и участником АО «Организация времени» (деятельность рекламных агентств), АО «Синерджи хаб» (разработка ПО), ООО «Организация времени — корпоративные семинары» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления) и еще нескольких юрлиц, которые уже прекратили свое существование.

arhangelskij_700.jpg
Фото: сайт Глеба Архангельского
В экосистему бизнеса «1С» вошел Глеб Архангельский — эксперт в области тайм-менеджмента

На своем сайте Архангельский представляет себя в качестве основоположника российской школы тайм-менеджмента, «автора бестселлеров» «Тайм-драйв», «Время. Большая книга тайм-менеджмента», «Удаленка. Экспресс-курс по работе из дома», «Госслужба на 100%», «Корпоративный тайм-менеджмент» и др., а также руководителя собственной онлайн-школы.

В общем смысле под тайм-менеджментом подразумевается планирование рабочего времени, зачастую с использованием организационных и оптимизационных технологий.

Чем займется новая компания

Как рассказали CNews представители «1С», в рамках новой компании станет осуществляться «разработка компьютерных программ для тайм-менеджмента и организации работы предприятий».

«“Таймлист”» планирует заниматься разработкой программных продуктов для корпоративного тайм-менеджмента на платформе и в экосистеме “1С”, — сообщил в разговоре с CNews Архангельский. — Про долю рынка говорить преждевременно, но мы как управленческие консультанты уже несколько лет видим растущий запрос на корпоративный тайм-менеджмент на базе отечественных ИТ-платформ».

По словам бизнесмена, он со своими коллегами давно размышлял о собственном ИТ-решении, «которое бы в полной мере воплощало методологию корпоративного тайм-менеджмента по Глебу Архангельскому». В его понимании, платформа «1С» для такого решения безальтернативна по популярности и распространенности в российской бизнес-среде, от микропредприятий до крупнейших корпораций.

Отвечая на вопрос CNews о том, как в новой организации будут распределены роли, Архангельский отметил, что его команда станет отвечать за разработку и продвижение ИТ-решения, а коллеги со стороны «1С» — за интеграцию продукта в экосистему продуктов и партнеров «».

Колоритная личность

На своем сайте Архангельский в третьем лице говорит о себе как о постоянном спикере крупнейших форумов страны: ПМЭФ, Synergy Global Forum, КЭФ, ММВКЯ, фестивале «Красная Площадь», конкурса «Бизнес-успех» и др.

«В настоящее время ведет консалтинговую программу “Эффективный бизнесмен” для предпринимателей, состоящую из образовательного семинара, индивидуального коучинга и делового клуба/сообщества», — продолжает он.

В отношении упоминавшейся выше компании «Организация времени» он сообщает, что после ее основания и 10 лет развития он продал ее стратегическому инвестору. «После продажи бизнеса в 2011 г. инвестировал полученный капитал во все классы активов (золото, коммерческая и жилая недвижимость, фондовый рынок и др.) в двух азиатских и пяти европейских странах», — добавляет Архангельский.

В разделе своего сайта «увлечения и досуг» он также, говоря о себе в третьем лице, указывает православное богослужение («со студенческих лет серьезно изучает литургику»), классическую музыку («не мыслит жизнь без опер и концертов»), коллекционирование ежедневников (собрание насчитывает 1013 экземпляров XVIII-XX веков) и путешествия по России («обожает поездки на автомобилеСоболь” по нашей глубинке»).

Денис Воейков

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Создателю российских суперкомпьютеров дали два года общего режима

CNews приглашает на работу талантливых журналистов и редакторов

В Китае за два года погибли 10 тысяч компаний – разработчиков чипов

Бегущая из России HP потеряла свыше 1,7 миллиарда и переехала в 26-метровый офис

Замглавы разработчика российских процессоров тайком приписал ему многомиллионный долг перед своей компанией

В России запретили Skype. Но не всем

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Лучшие электросамокаты для детей: выбор ZOOM

Как очистить память на Android-смартфоне: 7 способов

Лучшие телевизоры с диагональю до 40 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Кислород в космосе можно быстро получить из воды и магнитов

Ликбез RnD.CNews: сколько на самом деле у Земли спутников?

Новый взгляд на состав Вселенной — распределение галактик может измениться
Показать еще