Бегущая из России HP потеряла свыше 1,7 миллиарда и переехала в 26-метровый офис

Российское юрлицо заморозившей свою деятельность в нашей стране американской компании HP по итогам 2022 г. отчиталось о чистом убытке в размере 1,74 млрд руб. Технически компания еще не вполне покинула Россию, переехав с двух этажей бизнес-центра «Метрополис» во временный офис общей площадью 26 кв. м.

Убытки HP в России

Как выяснил CNews, российское представительство американской компании (HP, ранее Hewlett-Packard; не путать с HPE — Hewlett Packard Enterprise), ООО «Эйчпи инк» последний год своего активного присутствия на территории нашей страны завершила с огромным убытком. Об этом свидетельствуют данные из финансового отчета организации, собранные ею по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) и поданные в Федеральную налоговую службу.

В частности, выручка организации по итогам 2022 г. уменьшилась на 64% и составила 15 млрд руб. Годом ранее этот показатель был на уровне 42,1 млрд руб. Что касается доходности бизнеса, то компания продемонстрировала чистый убыток в размере 1,74 млрд руб. В 2021 г. HP в России получила 445,7 млн руб.

В конце ноября 2022 г. «Ведомости» сообщали о том, что американская HP Inc. в связи с уходом из России на фоне спецоперации на Украине списала 1,4 млрд руб. ($23 млн) по итогам финансового года, завершившегося 31 октября 2022 г. В отчетности корпорации указывалось, что в эту сумму были включены расходы на выходные пособия для сотрудников, аннулирование контрактов, списание товарно-материальных запасов и другие единовременные затраты.

Выручка HP Inc. за отчетный период составила $63 млрд (около 4,85 трлн руб. по курсу ЦБ на 10 мая 2023 г.) — на 0,8% меньше, чем годом ране. Чистая прибыль сократилась вдвое до $3,2 млрд (246,4 млрд руб).

Напомним, глобальная Hewlett-Packard заявила о планах превратить единую компанию в две отдельные организации в сентябре 2014 г. Процесс завершился в IV квартале 2015 г. Компания HP Inc. унаследовала традиционный бизнес по производству ПК и принтеров, а все остальные сегменты бизнеса перешли под контроль компании HPE (Hewlett Packard Enterprise). В общей сложности Hewlett-Packard просуществовала почти 77 лет. Она была основана 1 января 1939 г. и закрыта 1 ноября 2015 г.

Как писал CNews в конце апреля 2023 г., российское представительство HPE, ООО «Хьюлетт паккард энтерпрайз» также закончило 2022 г. с колоссальными убытками. Выручка организации за отчетный период составила 4,64 млрд руб. с падением этого показателя на 63% по сравнению с предыдущим годом, когда она достигла 12,71 млрд руб. Чистый убыток компании составил 2,15 млрд руб. По итогам 2021 г. HPE в нашей стране сработала с прибылью на уровне 3,77 млрд руб.

При этом организация посчитала необходимым списать 839,5 млн руб. в прошлом известной российской ИТ-компании «Астерос». В начале 2022 г. она окончательно была признана банкротом.

Заморозка российского бизнеса и другие подробности

В пояснении к финансовому отчету ООО «Эйчпи инк» отмечается, что с целью соблюдения санкций, введенных Европейским Союзом и США, на корпоративном уровне глобальным менеджментом НР Inc. в конце февраля 2022 г. было принято решение о приостановке поставок в Россию, а с мая 2022 г. в соответствии с решением участников общества в Нидерландах осуществляется процесс завершения операций в России — «общество временно прекращает заключение новых договоров/заказов».

«В 2022 г. общество расторгло договоры аренды офисного помещения, автомобилей для служебного пользования и парковочных мест для сотрудников, а также договоры лизинга оборудования для оказания услуг печати (MPS) и услуг по техническому обслуживанию и поддержке ПО оборудования (DAAS), с последующим выкупом оборудования обществом, — говорится в документах. — В 2022 г. общество заключило краткосрочный договор аренды нового офисного помещения общей площадью 25,8 кв. м. Общество оплатило весь срок аренды по договору (с 6 сентября 2022 г. по 31 июля 2023 г.) в размере 494,9 тыс. руб. без НДС. Будущие арендные платежи по договору не планируются». Какой была площадь предыдущего офиса компании, в отчете не уточняется.

Судя по приведенному в документах адресу нового офиса, речь идет о бизнес-центре «Старопетровский атриум» неподалеку от Ленинградского шоссе в Москве по близости от метро «Войковская».

Ранее компания занимала два этажа в бизнес-центре «Метрополис» в этом же районе — непосредственно на Ленинградском шоссе.

По данным «Контур.фокуса», 1 сентября 2022 г. в компании сменился генеральный директор — на место проработавшего в этой должности пять лет Павла Анохина пришла Евгения Зайцева. Судя по тому, что она является руководителем еще дюжины организаций, а ранее выступала ликвидатором множества юрлиц самого разного профиля деятельности, можно предположить, что ее деятельность на посту в ООО «Эйчпи инк» исключительно техническая.