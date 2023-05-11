Стартап экс-замминистра связи России не смог сдать отчетность и рискует остаться без денег

Созданный бывшим замминистра связи Денисом Свердловым разработчик электромобилей Arrival не смог вовремя сдать годовую отчетность из-за проблем во внутреннем контроле. Это привело к невозможности получить от инвесторов обещанные $325 млн, а также к необходимости платить повышенные процентные ставки по облигациями.

Arrival не сдал отчетность, Nasdaq грозит санкциями

Администрация американской биржи Nasdaq предупредила базирующегося в Великобритании разработчика электротранспорта Arrival о несоответствии требованиям биржи. Причина заключается в том, что компания вовремя не предоставила свою финансовую отчетность за 2022 г.

Теперь у компании есть 60 дней на то, чтобы представить план по исправлению ситуации. Если он будет одобрен, у Arrival будет еще 180 дней на его реализацию. В Arrival признали проблему, пояснив, что она связана с отвлечением внимания персонала компании на вопросы привлечения финансирования, а также с сокращением штата компании. Вследствие этого аудит компании KPMG не смог завершить проверку отчетности вовремя.

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Кроме того, в компании признают наличие одной или нескольких проблем в процедурах внутреннего контроля, в результате чего контроль компании на финансовой отчетности по состоянию на конец 2022 г. не может считаться эффективным. В Arrival также добавили, что ее руководство продолжает испытывать сомнения относительно возможности продолжать свою деятельность в 2023 г.

Нет отчетности – нет денег

Как следствие, Arrival не сможет получить дополнительное финансирование от ряда инвесторов, с которым ранее были заключены соответствующие договоренности.

В частности, американский фонд Antara Capital Master Fund обещал вложить в компанию $25 млн в период с 15 мая по 30 июня 2023 г., но при условии публикации годовой отчетности.

Другой американский фонд Westwood Capital обещал предоставить финансирование на сумму $300 млн, но при условии публикации годовой отчетности и котировок акций на уровне не менее $5. В результате Arrival не сможет получить ранее обещанное финансирование на сумму $335 млн.

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Кроме того, в соответствии с условиями облигационного займа, предполагающего погашение в 2026 г., в случае несвоевременной сдачи годовой отчетности размер купонных выплат по облигациями повышается на 0,5% (для всех владельцев облигаций, которые были непогашены по состоянию на 2 мая 2023 г.). Непогашенные являются облигации на общую сумму $320 млн, процентная ставка по ним составляет 3,5% годовых.

Краткая история Arrival

Arrival зарегистрирована в Люксембурге и базируется в Великобритании. Основателем компании является россиянин Денис Свердлов, который в 2008-2012 гг. был гендиректором телекоммуникационного оператора «Скартел» (торговая марка Yota, в настоящее время является «дочкой» «Мегафона»), а затем занимал пост замминистра связи. До недавнего времени Свердлов через фонд Kinetik владел 75,7% акций Arrival, сейчас его доля сократилась до 49%.

Arrival разрабатывает несколько моделей электротранспорта: электрофургон (Arrival Van), электробус (Arrival Bus), большой электрофургон и электроавтомобиль. В 2021 г. Arrival осуществила обратное поглощение американской SPAC-компании CIIG merger, которая не имела активов, но обладал листингом на бирже Nasdaq.

Всего за 2021 г. Arrival привлекла на бирже $1,3 млрд. Однако производство электрокаров так и не началось, а у компании нет ни доходов, ни даже выручки. Убытки компании по итогам 2022 г. оцениваются в $1 млрд. В конце 2022 г. Свердлов ушел с поста гендиректора компании, позднее его место занял Игорь Торгов, который работал со Свердловым в «Скартеле».

В начале 2023 г. Arrival нашел троих новых инвесторов. Помимо упомянутых Antara Capital Master Fund и Westwood Capital компания договорилась о слиянии со SPAC-структурой Kensington Capital Acquisition Corp V, имеющий листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже и $238 млн на счетах. Также Antara Capital Master Fund собирался конвертировать имеющиеся у него облигации Arrival на сумму $121,9 млн в акции компании. Но теперь, из-за отсутствия финансовой отчетности, эти планы находятся по угрозой.

Проблемы с отчетностью Veon и Nexters

Отметим, что еще у ряда основанных в России компаний, имеющих листинг в США, возникли проблемы со своевременной публикацией финансовой отчетности за год. Соответствующие замечания от администрации биржи Nasdaq получили телекоммуникационная группа Veon (в нее входит российский «Вымпелком» - торговая марка «Билайн») и разработчик мобильных игр Nexters. Обе компании объяснили эти проблемы геополитической ситуацией, конфликтом между Россией и Украиной и санкциями против России.

Veon сообщил, на Россию приходилось 51% от общей выручки группы. При этом под санкциями оказались основные совладельцы компании: Михаил Фридман, Герман Хан, Петр Авен и Алексей Кузьмичев (они владели «Альфа-групп» и LetterOne – основным акционером Veon). В конце 2022 г. Veon решил продать «Вымпелком» менеджменту компании, но сделка еще не завершена.

Nexters пояснил, что вынужден был продать свои российские активы. Кроме того, компания сменила своего аудитора. Ранее им была российская «дочка» KPMG, которая в 2022 г. стала самостоятельной компанией и получила название «Кепт». Nexters создана Андреем Фадеевым и Борисом Герцовским, ее основной продукт – мобильная RPG Hero Wars. В феврале 2022 г. торги акциями компании были приостановлены, но в марте 2023 г. торги возобновились.