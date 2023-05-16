Росстат разорвал контракт с богатеющей на госзаказах компанией. Она не поставила тысячи ПК и даже не заказала их у производителя

Росстат расторг госконтракт на поставку российских моноблоков с богатеющей на госзаказах ИТ-компанией. Сумма контракта составила 138,1 млн руб. Поставщик уже дважды не исполняет контракт, прикрываясь снятием оборудования с производства из-за окончания срока реестровой записи.

Срыв поставки

Как выяснил CNews, Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в одностороннем порядке разорвала контракт на поставку российских моноблоков на 138,1 млн руб.

Поставить оборудование должна была компания «Мигалка», следует из портала госзакупок. В апреле 2023 г. CNews уже писал о срыве контракта этим поставщиком при поставке оборудования Казначейству. Компания также на примечательна тем, что за несколько лет смогла заключить несколько сотен госконтрактов на сумму 3,7 млрд руб.

Росстату «Мигалка» должна была поставить 3240 шт. моноблоков Depo Neos MF 524 компании «Депо электроникс» в срок до 30 марта 2023 г.

Почему не состоялась поставка

«Мигалка» как и в случае со срывом поставки с Казначейством, заключив контракт, так и не смогла назвать заказчику предполагаемый срок поставки товара.

«Росстат несколько раз (в феврале и марте 2023 года) пытался выяснить сроки поставки моноблоков, однако не получил от поставщика никаких ответов», — рассказал CNews представитель службы.

Росстат направил запрос производителю моноблоков («Депо электроникс») для того, чтобы выяснить, был ли заказан предполагаемый к поставке товар. Однако выяснилось, что «Мигалка» заказ на их сборку не оставляла, отметили в службе.

Как следует из документа о расторжении контракта, поставщик сообщил о невозможности исполнить контракт ни в установленный срок, ни позднее. При этом в письме, которое направила «Мигалка» Росстату не было указано фактов подтверждающих переписку поставщика и производителя «Депо электроникс» о бронировании, и обоснованных причин невозможности осуществить поставку.

Контракт был расторгнут 2 мая 2023 г. Заключен он был 29 ноября 2022 г. в ходе проведения аукциона. В нем приняли участие шесть неназванных в документах компаний. Оборудование было необходимо заказчику для оснащения автоматизированных рабочих мест информационно-вычислительной системы Росстата. Службе требовались моноблоки с максимальным объемом оперативной памяти не менее 32 ГБ, разрешением экрана 1920x1080 и частотой оперативной памяти не менее 3,6 ГГц.

Как рассказала CNews гендиректор ИТ-компании «Мигалка» Галина Михайлова, компания не смогла поставить товар, указанный в заявке на участие в аукционе, потому что производитель (Depo Computers) снял его с производства. Это произошло в связи с окончанием действия реестровой записи (31 марта 2023 г.) устройств. При срыве контракта на поставку оборудования Казначейству компания приводила ровно такой же довод.

Михайлова заявила, что переписка по поводу поставки с Росстатом все же велась, однако предметом ее была не дата поставки товара, а предложение поставщика выбрать другое оборудование.

По ее словам, Росстат обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы включить «Мигалку» в реестр недобросовестных поставщиков. Однако ФАС не обнаружила признаков недобросовестности в действиях поставщика. На момент публикации материала ООО «Мигалка» действительно отсутствовала в реестре недобросовестных поставщиков.



Представители «Депо электроникс» не ответили на запросы CNews.

Не первый срыв поставки

Казначейство ранее расторгло контракт с ООО «Мигалка» на 559 млн руб. В рамках контракта компания должна была поставить 13 тыс. ПК все той же компании «Депо электроникс». Ситуации схожи тем, что Казначейство направило поставщику официальное письмо с просьбой сообщить возможную дату поставки товара, однако никакого ответа от «Мигалки» не последовало, следует из документа на расторжение контракта.

Тогда гендиректор компании также объяснила срыв поставки снятием определенной модели ПК с производства.

Центр по обеспечению деятельности Казначейства также выставил недобросовестному исполнителю требование об оплате неустойки в размере 2,2 млн руб.

Финансовые показатели поставщика

ООО «Мигалка» в первую очередь примечательна тем с момента образования (октябрь 2020 г.) смогла заключить почти четыре сотни госконтрактов на общую сумму 3,7 млрд руб. Именно такое количество содержится в базе «Контур.фокус». Например, в 2020 г. компания на 368,2 млн руб. поставила Федеральной таможенной службе (ФТС) рабочие станции, обойдя такого крупного и известного конкурента как «Аквариус». В 2021 г. компания поставила автоматизированные рабочие места на 199,3 млн руб. для Фонда социального страхования.

По некоторым госконтрактам заказчиками в отношении «Мигалки» были выставлены многомилионные штрафы за просрочки обязательств. Например, требование ФТС выплатить неустойку в размере 9,4 млн руб. из-за просрочки поставки рабочих станций на 114 дней. Или требование подведомственного МЧС учреждения о выплате 1,3 млн руб. пени также за просрочку исполнения обязательств.

Единственным учредителем выступает Галина Михайлова. Согласно базе, выручка «Мигалки» по итогам 2021 г. составила 2,3 млрд руб. при чистой прибыли в 3,9 млн руб. (данных по выручке по результатам 2022 г. в базе пока нет).