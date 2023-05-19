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Абрамович, Потанин и Алекперов могут купить «Яндекс» за $7 млрд

Совет директоров Yandex готов рассмотреть заявки претендентом на покупку 51% доли в компании. Среди них — Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Роман Абрамович и Алексей Мордашев. Сумма сделки может составить $7 млрд.

Претенденты на покупку «Яндекса»

Совет директоров Yandex (владелец российского «Яндекса) рассмотрит вопрос о продаже 51% доли в компании консорциуму российских инвесторов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

По данным издания, претендентами на покупку данной доли являются ряд российских магнатов: основатель нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов, владелец «Норникеля» Владимир Потанин, миллиардер Роман Абрамович, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и основной владелец «Северстали» Алексей Мордашев.

Утверждается, что Абрамович, Рашников и Мордашев готовы купить долю в Yandex в партнерстве с Потаниным. С 2020 г. Абрамович уже является миноритарным акционером Yandex. Он участвовал в сделке по выкупу Yandex доли Сбербанка в их совместном предприятии — «Яндекс.маркете».

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Фото: https://photogenica.ru/zoom/PHX536797942/
На Yandex нашлись покупатели

Продаваемый пакет Yandex оценивается в $7-7,5 млрд. Однако предстоящая сделка должна быть одобрена российскими властями, утверждает Bloomberg.

Раздел бизнеса «Яндекса»

В конце 2022 г. было объявлено о намерении разделить бизнес Yandex. Предполагалось выделить основной бизнес компании в отдельную структуру, от контроля над которой постепенно откажется Yandex. Российский «Яндекс» должен перейти под контроль менеджмента, за компанией также останется одноименный бренд.

У Yandex должны остаться бизнес, связанный с беспилотными автомобилями, облачными сервисами, образовательными платформами и платформой по разметке данных. При этом у российского «Яндекса» останутся российские части этих направлений.

Также в конце 2022 г. Алексей Кудрин, считающийся одним из приближенных Президента России Владимира Путина, покинул пост главы Счетной палаты. После этого он занял должность советника гендиректора «Яндекса». СМИ сообщали о том, что Кудрин может получить 5% в новой российской структуре «Яндекса».

Подробности раздела «Яндекса» также сообщало РБК. Утверждалось, что российская структура «Яндекса» будет зарегистрирована в Калининграде, где создан специальный административный район на острове Октябрьский для регистрации внутренних офшоров. 51% в этой структуре будет продано консорциуму российских магнатов, 49% останется у Yandex.

При этом компания будет на пять лет передана под управление специально созданному фонду менеджмента, в который войдут Кудрин, бывший главный операционный директор Yandex Тигран Худавердян, директор бизнес-группы электронной торговли и логистических сервисов Даниил Шулейко и гендиректор «Яндекса» Артем Савиновский.

Действующие владельцы «Яндекса»

Сейчас главным акционером Yandex является основатель компании Аркадий Волож. Действующему в его интересах семейному трасту принадлежит 8,6% от общего числа акций и 45,3% от общего числа голосов.

С 2019 г. «золотая акция» Yandex принадлежит Фонду общественных интересов, созданному рядом вузов, образовательных и общественных организаций. Фонд тоже в праве блокировать появление у Yandex новый акционеров с долей более 10%, передачу за рубеж персональных данных россиян, договоры компании с иностранными государствами и отчуждение ею значительной части интеллектуальной собственности.

Санкции против акционеров и руководителей «Яндекса»

В 2022 г., после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине, Евросоюз ввел санкции против Воложа и Худавердяна. После этого оба покинули свои посты в компании (Волож был гендиректором Yandex) и вышли из ее совета директоров. Также было объявлено, что действующий в интересах Воложа семейный траст не будет голосовать принадлежащим ему пакетом акции компании.

Игорь Королев

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