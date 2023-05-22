Отечественные разработчики электроники бегут из России на фоне санкций

Российские компании – разработчики электроники, одна за одной отказываются выпускать продукцию на отечественных заводах. Все больше вендоров отдают предпочтение иностранным производителям, в основном в Китае, Индии, Турции и Вьетнаме, так как это и быстрее, и безопаснее с точки зрения санкций и госпроверок, а зачастую дешевле.

За рубежом выгоднее

В России наметилась стойкая тенденция к нежеланию отечественных компаний, разрабатывающих электронику, выпускать ее на российских заводах. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Ивана Покровского, всего за год решение о переносе производства за границу приняли около 10% таких организаций.

Эксперт говорит о компаниях, которые занимаются, в том числе, разработкой и выпуском телеком-оборудования, с которым в России после ухода Nokia и Ericsson, а также после необъявленных санкций Huawei и без того напряженная ситуация. Если у них имеется свое производство на территории России, то они спешат перенести его в другие страны, и также поступают производители вычислительной техники и другой электроники, включая промышленную.

АРПЭ основана в 2017 г. и представляет собой некоммерческое объединение компаний российской электронной отрасли. Ассоциация создавалась с целью разработки предложений по развитию этой отрасли, согласования решений между компаниями, заказчиками и государственными регуляторами, расширения производственной кооперации и международного сотрудничества. На момент публикации материала в нее входило более 125 отечественных компаний, включая «Атол», «Эвотор», «Норси-транс», «Элар», UserGate, МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») и др.

Вперед, за границу

Покровский сообщил изданию, что еще совсем недавно в пределах границ России выпускалось современное «железо» около 3 тыс. вендоров. Теперь же компании больше смотрят на иностранные фабрики и заводы, что подтверждают и участники АРПЭ.

Фото: FreePik Государство, вероятно, может применить меры по сдерживанию ухода компаний на иностранные производства. Но какими они будут?

В частности, о том, что перенос выпуска российской электроники на зарубежные конвейеры набирает обороты, изданию заявил президент компании Zelax Сергей Сухман. Zelax (НПП «Зелакс») входит в АРПЭ и занимается производством телеком-оборудования.

По словам Покровского, разработчики ориентируются, в основном, на те страны, которые официально пока не изменили свое отношение к России на фоне событий, развернувшихся 24 февраля 2022 г. Это в первую очередь Вьетнам, Индия, Китай и Турция, но Покровский подчеркнул, что есть и другие государства, где россияне предпочитают выпускать свою электронику. Какие именно – он не уточнил. Отметим, что Тайвань уже показал свое отношение к России, еще в конце февраля 2022 г. прекратив выпуск процессоров «Байкал» и «Эльбрус» на заводах компании TSMC.

Все взаимосвязано

Опрошенные изданием эксперты называют несколько причин, по которым россияне больше не хотят выпускать электронику в пределах своей страны, но их можно свести всего к одной. По сути, компании, разрабатывающие электронику, просто не желают усложнять себе жизнь излишними проволочками и трудностями, связанными с геополитической ситуацией.

Сухман сообщил изданию, что перенос выпуска российской электроники на иностранные конвейеры – это прямое следствие загруженности российских производств. Также он отметил, что стремление компаний сотрудничать с зарубежными контрактными производителями – это последствие «санкционных ограничений по поставкам иностранных комплектующих в Россию».

Иван Покровский заявил, что для таких компаний есть еще одна веская причина работать с иностранными, а не с отечественными партнерами. Это проверки импортируемых комплектующих в Россию, заявил он «Коммерсанту».

В данном случае речь о многочисленных проверках со стороны российских государственных и силовых структур. В качестве примера Покровский привел устройства с интегрированными средствами шифрования: «Разрешение на ввоз микросхем, содержащих криптографию, требует длительной проверки в центре по лицензированию ФСБ, а разрешение на ввоз готовой продукции под своей маркой легко получить через регистрацию нотификаций», – сообщил он изданию.

Зачем переплачивать, когда можно экономить

Четвертая и, по всей видимости, далеко не самая последняя по значимости причина – это деньги. Как пишет «Коммерсант», выпускать электронику на российских фабриках с каждым днем становится все менее выгодно – всего за год с введения первых антироссийских санкций иностранное оборудование для производства печатных плат в России подорожало на 40%.

Участники АРПЭ уверены, что в обозримом будущем компаний, решивших выпускать свою электронику на зарубежных заводах вместо российских, будет становиться все больше. Такого мнения придерживается, в том числе, директор «Норси-транса» (производит серверы и СХД) Сергей Овчинников. «Поставлять в Россию готовую продукцию – даже с иностранного юрлица – проще, чем зарубежные компоненты», – сказал он изданию.

Консолидация и госзакупки

Происходящее на российском рынке электроники негативно влияет на компании малого бизнеса – они, фактически, исчезают. Как подметил замруководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи Александр Сиволобов, небольшие компании начали присоединяться к более крупным. «В России сейчас основной целью отрасли является выживание, и консолидация становится оптимальной стратегией», – заявил он «Коммерсанту».

В теории, отечественные компании, отказавшиеся от выпуска техники электроники на территории России, могут столкнуться с трудностями с внесением их разработок в реестр российского «железа», курируемый Минпромторгом, сообщил изданию Сухман.

«На примере радиоэлектроники мы видим, что компании с продукцией из иностранных комплектующих легко проходят в реестр Минпромторга, тогда как действительно российские компании сталкиваются с бюрократическими трудностями», – сказал CNews директор компании «Промобит» (входит в АРПЭ, выпускает серверы и СХД) Максим Копосов.