«Росатом» покупает строящийся ЦОД в Москве за 24 миллиарда

«Дочка» «Росатома» выкупит строящийся центр обработки данных в Москве почти за 24 млрд рублей. ЦОД рассчитан на 4 тыс. стоек и на потребляемую мощность ИТ-оборудования 28 МВт. Дата-центр должен быть введен в эксплуатацию до конца 2024 г.

ЦОД «Росатома» в Москве

Как выяснил CNews, структура «Росатома» — «Атомдата-центр», непосредственно входящая в «Росэнергоатом», выкупит крупный строящийся дата-центр в Москве.

Для этих целей «Атомдата-центр» опубликовал тендер на приобретение земельного участка с необходимой инфраструктурой ЦОДа площадью 10 тыс. кв. м. За весь комплекс недвижимости «дочка» «Росатома» заплатит 23,8 млрд руб. Тендер был опубликован 23 мая 2023 г.

Согласно техническому заданию, готовый ЦОД должен быть введен в эксплуатацию не позднее декабря 2024 г.

Фото: «Росэнергоатом» «Дочка» «Росатома» купит московский дата-центр за 24 млрд рублей

CNews ожидает от представителей «Атомдата-центра» и «Росатома» ответа на вопрос о конкретных целях приобретения ЦОДа.

Закупаемый объект уже известен

Важно, что тендер на покупку ЦОДа можно считать формальным. «Росатом» упомянул о своих планах по строительству дата-центров на CNews FORUM 2022 в ноябре 2022 г. Согласно презентации (есть в распоряжении CNews), «Росатом» должен был ввести в эксплуатацию ЦОД «Москва-2» в ЮАО, на улице Дорожной. Проект изначально предполагался как покупка готового дата-центра. Застройщиком объекта была указана компания «Монарх». К тому же закупка сейчас осуществляется у единственного поставщика (его имя в публичных документах не названо). Из этого следует, что 23,8 млрд руб. — это финальная цена будущего договора.



В этой связи отметим, что в декабре 2022 г. «Интерфакс» сообщал о начале строительства одного из крупнейших столичных дата-центров на улице Дорожная. Тогда также упоминалось, что проект будет завершен в 2024 г. (дата и адрес совпадают с теми, что указаны в техзадании «Атомдата-центра»).



Характеристики ЦОДа

На земельном участке, по условиям формального тендера, должно быть размещено здание ЦОДа площадью не менее 18 тыс. кв. м. Участок должен быть оборудован инженерной инфраструктурой ЦОДа для размещения «железа» на 3 тыс. стоек суммарной мощностью 15 МВт или 4 тыс. — на 28 МВт.

Технологическая зона должна состоять из входной и зоны разгрузки, аппаратных залов, помещения с инженерной инфраструктурой и для размещения электротехнического оборудования. Также она должна включать технические и складские помещения. Помимо этого, на участке должен находиться административно-бытовой корпус. Сам участок должен охраняться с использованием технических средств контроля защиты периметра, видеонаблюдения, системы контроля доступа и пр.

Объект должен располагаться в пределах МКАД в (Юго-Восточном или Южном административных округах столицы, ЮВАО и ЮАО), не далее чем в 2 км от ближайшей станции метро, говорится в ТЗ, соблюдающем формальную стилистику настоящего тендера.

Согласно документу, в ЦОДе должны расположиться до 3,6 тыс. стойко-мест в четырех машинных залах. Схема электроснабжения объекта должна соответствовать уровню надежности Tier IV.

Какие дата-центры есть у «Росатома»

«Атомдата-центр» выступает интегратором инфраструктуры коммерческих ЦОДов концерна «Росэнергоатом». Компания владеет и управляет тремя коммерческими дата-центрами: ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге, ЦОД «Калининский» в Тверской области и ЦОД StoreData в Москве.

В декабре 2022 г. «Росатом» запустил строительство мегаЦОДа «Иннополис» в Татарстане.

В марте 2023 г. структура «Росатома» начала поиски подрядчика на проектирование нового ЦОДа под Санкт-Петербургом. Дата-центр будет рассчитан на 2,1 тыс. серверных стоек и на потребляемую мощность ИТ-оборудования в 21 МВт. Однако в апреле поиск подрядчика был прекращен.