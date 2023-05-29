ИТ-резидент «Сколково» с почти миллиардной выручкой не платит сотрудникам зарплаты и просит их не обращаться в суд

Задержка зарплаты

Резидент «Сколково», ИТ-компания «Ансистемс» (бренд Gost Group) месяцами задерживает выплату сотрудникам заработной платы. Известно о нескольких десятках случаев. Аналитики и разработчики не могут получить от 200 тыс. до 600 тыс. руб., рассказали CNews бывшие сотрудники компании.

По их словам, руководство организации объясняет ситуацию отсутствием оплаты со стороны заказчиков. При этом сотрудников просят не обращаться в суд и не подавать жалобы, чтобы «не усложнять задачу» и не «расшатывать лодку». В Telegram компании уже появились сообщения акционера о «скорых» выплатах денег. Впервые информация об этом была опубликована в Telegram-канале «Профсоюз работников IT».

CNews ожидает от представителей «Ансистемс» комментарии о причинах задержки зарплаты, а также о суммах и количестве человек, ожидающих выплат.

Реальные истории

Согласно отзывам о компании интернете, сотрудникам перестали стабильно выплачивать заработную плату еще с 2021 г. CNews пообщался с нынешними и бывшими сотрудниками «Ансистемс», все они предпочли сохранить анонимность.

«В конце июля 2022 г. поступила информация в рабочий чат, что выплата ЗП может иногда задерживаться», — рассказал CNews бывший аналитик компании. По его словам, с сентября 2022 г. в компании ввели понятие «критичные выплаты» — суммы, которая требуется сотруднику для покрытия основных потребностей: оплата коммуналки, аренда квартиры, кредиты, ипотеки и т. п., объяснил он. Поначалу эта сумма выплачивалась, но с ноября 2022 г. руководство урезало и их.

По словам бывшего аналитика, начиная с 2023 г. руководство компании перестало даже уведомлять о задержках выплат, и практически все перестали получать хоть какие-то деньги от компании. Некоторым из сотрудников все же удавалось добиться выплат мизерных сумм в размере от 2 тыс. до 10 тыс. руб., и то за них «приходилось бороться». «В 2023 г., когда коллектив понял, что их обманывают, и выплат даже не планируется, началась большая текучка», — отметил он.

Один из уволившихся сотрудников пришел в «Ансистемс» на должность ведущего аналитика летом 2022 г. «Компания на сегодняшний день должна мне более 400 тыс. руб., супруге, которая также работала в “Ансистемс”, — около 600 тыс. руб.», — рассказал CNews бывший сотрудник компании. «Мне достоверно известно о 32 людях, у которых ситуация с выплатами аналогичная», — продолжил он.

Сумма долга на каждого сотрудника варьируется от 200 тыс. руб. до 900 тыс. руб., рассказал изданию бывший аналитик компании.

Чем объясняют задержки

«В компании задержку зарплаты объясняют тем, что заказчики не выплачивают им деньги за работу, и поэтому они не могут заплатить сотрудникам», — рассказал CNews бывший специалист по автоматизированному тестированию компании. «Они в принципе с первого месяца задерживали зп, — отметил он. — Лично знаю людей, кому должны по 400-600 тысяч рублей, суммарно со всех, наверно, наберется от 15 до 30 миллионов».

Задержку также объясняют «политической ситуацией в стране» и «мировой экономикой». По словам одного из бывших сотрудников, компания в лице акционера Олега Александрова ссылается на полное отсутствие денег из-за не сданных этапов проектов заказчикам.

Выручка почти миллиард

Согласно официальному сайту компании, Gost Group основана в августе 2010 г. и «является стремительно растущим поставщиком экспертных услуг и решений в сфере информационных технологий». Организация занимается автоматизацией бизнеса, разработкой информационно-аналитических систем и мобильных приложений. Среди клиентов компания указывает Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), «Газпром нефть», Департамент топливно-энергетического хозяйства Москвы и др.

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Ансистемс» образована в мае 2011 г. Ее учредителями являются упоминавшийся выше Олег Александров, ему принадлежит 60% компании, а также Руслан Сафин и Ирина Смирнова, в руках которых сосредоточено по 20%.

Выручка компании по результатам 2022 г. составила 912,1 млн руб., что на 20% менее, чем по итогам 2021 г., следует из «Контур.фокуса». При этом чистая прибыль компании достигла 39,3 млн руб. Баланс компании по итогам 2022 г. составлял 1,6 млрд руб. В базе также имеется информация о 128 заключенных госконтрактах на общую сумму 5,3 млрд руб. Например, только с ГКУ Москвы «Информационный город» в 2022 г. «Ансистемс» заключил контрактов на 683,9 млн руб. Стоит отметить, что большая часть из них «частично исполнена», следует из базы.

Согласно данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в компании по итогам 2022 г. трудилось 193 человека. Как минимум один сотрудник уже обратился в прокуратуру для проведения проверки в компании (копия есть в распоряжении CNews). В картотеке Мосгорсуда содержится информация о девяти исках, связанных с взысканием невыплаченной заработной платы и других выплат.