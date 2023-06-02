Параллельный импорт убивают. Власти хотят запретить ввоз любимых россиянами брендов. Под угрозой Acer, Asus, Cisco

Минпромторг и российские производители техники собираются «избавить» россиян от электроники иностранных брендов. Они хотят сократить список брендов для параллельного импорта, и это коснется как минимум продукции Acer, Asus, Cisco, HP и MSI. Представители российского ритейла бьют тревогу и говорят о возможном дефиците и очередном скачке цен.

Был импорт – и нет импорта

Российские власти собираются резко сократить список иностранных брендов компьютерной техники, чья продукция сейчас подпадает под параллельный импорт, пишет «Коммерсант». Над россиянами нависла угроза невозможности покупки техники привычных им производителей, и это не одна, не две и даже не три компании.

Возможность «реорганизации» списка брендов для параллельного импорта рассматривает Минпромторг, пишет издание – сейчас обсуждение этого вопроса ведется с различными отечественными производителями, и именно они предлагают министерству «избавить» россиян от иностранной электроники. Например, компании, входящие в АНО «Вычислительная техника» (Yadro, «Аквариус», Kraftway и ряд других) выступили с идеей об ограничении ввоза по параллельному импорту техники компаний Acer, Asus, Basler, Delta Electronics, HPE, MSI, Quanta, Palit, Palo Alto Networks и Schnider Electric вместе с Pure Storage.

Но, судя по всему, итоговый список зарубежных компаний – производителей электроники, которых, вероятно, больше не будет места в списке параллельного импорта, будет значительно шире. Приближенный к Минпромторгу источник «Коммерсанта» заявил, что из перечня, в дополнение к перечисленным брендам, исчезнут Arista, Cisco, Delta Electronics, Fujitsu, Hitachi, IBM, Inspur, NetApp, Oracle и xFussion.

Защита от санкций, которую хотят сломать

Под «параллельным импортом» подразумевается классический «серый» импорт, когда продукция того или иного производителя ввозится в Россию без его на то согласия. Разница лишь в том, что параллельный импорт полностью легализован государством.

Этот вид поставок работает с мая 2022 г., и это вынужденная мера – события, начавшиеся 24 февраля 2022 г., вынудили сотни иностранных компаний, в том числе и из сферы ИТ, уйти с российского рынка. При этом отечественных заменителей их продукции, как программной, так и «железной», в зависимости от конкретного их вида и назначения, или вовсе нет, или их совсем не так много. Отсутствие ответных мер со стороны властей могло бы привести к резкому роста дефицита оборудования – параллельный импорт помог избежать этого.

К тому же в России неразвито производство современной электроники – например, отечественные заводы пока что могут выпускать процессоры лишь по древнему 65-нанометровому техпроцессу 20-летней давности. К слову, продукция чипмейкеров Intel и AMD к изгнанию из списка для параллельного импорта не предлагается – на их процессорах до сих пор собирается подавляющее большинство российских серверов, СХД, компьютеров и ноутбуков.

Все подтверждается

Ведомства и компании, стремящиеся сократить список брендов для параллельного импорта, не отрицают, что работают в этом направлении. Так, замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал изданию, что данная инициатива действительно находится на стадии обсуждения – по его словам, сейчас министерство ожидает «более конкретно сформированных предложений».

Представитель компании «Аквариус» подтвердил изданию, что компания действительно желает ограничить параллельный импорт иностранной техники в страну, но добавил, что полностью остановить его невозможно. «Необходимо ввести более прецизионное регулирование, ограничив поддержку ввоза оборудования, производство которого активно развивается в стране», – сказал сотрудник «Аквариуса», добавив, что предложения для Минпромторга в настоящее время находятся на этапе подготовки.

Но существует вероятность, что все уже на финальной стадии. По словам источника «Коммерсанта» в ИТ-сфере, «нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен».

Очевидные последствия

Представители отечественной ИТ-отрасли не сомневаются, что новая инициатива Минпромторга, «Аквариуса» и других компаний из АНО «Вычислительная техника» негативно повлияет на ситуацию с доступностью оборудования в России. «Сокращение перечня параллельного импорта может привести к дефициту и росту стоимости оборудования», – сообщил изданию представитель РАТЭК (Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники). В эту организацию входят многочисленные крупные отечественные ритейлеры – «Ситилинк», «М.Видео-Эльдорадо», «Яндекс маркет», DNS и пр. Также Ассоциация объединяет крупнейших мировых вендоров техники – Panasonic, Canon, Huawei, LG, Honor и др.

Сокращение списка параллельного импорта заметно усложнит россиянам доступ к технике нужных им иностранных брендов. Также нельзя исключать вероятность взлета популярности обычного «серого» импорта – пример со смартфонами Apple линейки iPhone 14 Pro показал, что «серые» поставки могут быть даже более выгодными для потребителей с точки зрения конечной цены товара.

То, что сейчас обсуждает Минпромторг с отечественными вендорами техники, может иметь еще более устрашающие последствия. Основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков уверен, что ограничения поставок иностранного оборудования, к которому они стремятся, замедлит развитие отечественной ИТ-отрасли в целом и ее отдельных составляющих в частности. Он сообщил изданию, что подобное не замедлит сказаться как минимум на финансовом секторе и облачных технологиях. «Сейчас российские СХД и серверы не способны полностью удовлетворить потребность рынка, как в количественном плане, так и в техническом», – заявил он, подчеркнув, что продвигаемая АНО «Вычислительная техника» инициатива в итоге приведет не только к росту стоимости иностранного оборудования, но и удорожанию их российских аналогов, а также к меньшей доступности услуг ИТ-компаний с точки зрения расценок на них.