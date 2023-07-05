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Команда Тагира Яппарова вслед за своим лидером перешла Softline

Группа Softline назначила руководителей в своем новом подразделении – Sl Soft. Компанию возглавил основатель группы «АйТи» («Аплана») Тагир Яппаров, который с начала 2023 г. работает в Softline. Ключевые посты в Sl Soft заняли ряд других выходцев из «Аплана».

Softline назначил руководителей Sl Soft

Группа компаний Softline сообщила CNews о назначении руководства своего нового подразделения – компании Sl Soft. Гендиректором компании стал Тагир Яппаров, который с начала 2023 г. является вице-президентом и членом совета директоров Softline.

Управляющим директором Sl Soft стал Виктор Вайнштейн, коммерческим директором – Георгий Подбуцкий, директором по работе с партнерами – Алексей Моисеенко, директором по развитию – Владислав Полев, директором по персоналу – Мария Григорович, руководителем маркетинга и коммуникаций – Олеся Лачугина.

Sl Soft и активы «Аплана»

SL Soft была создана в апреле 2023 г. на базе ряда приобретенных Softline компаний. Часть из них была приобретена у группы компаний «Аплана». Это«Босс. Кадровые системы» (разработчик продукта «Босс-Кадровик»), «Робин» (создатель платформы Robin) и «Префентум» (создатель платформы Prefentum). В портфолио SL Soft вошел и продукт «Цитрос» от одноименной компании, также приобретенной Softline.

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Тагир Яппаров и его команда возглавили ключевые посты в Sl Soft, новом подразделении Softline

Sl Soft будет специализироваться на создании бизнес-приложений для корпоративных заказчиков. «Босс-Кадровик» - это решение для управления персоналом, оно позволяет осуществлять автоматизацию всего комплекса HR задач крупных предприятий и холдингов.

Robnin RPA и Prefentum - это решения для роботизации и интеллектуальной аналитики, они позволяют использовать искусственный интеллект для снижения нагрузки или замены человека во многих операциях.

«Цитрос» - решение для управления цифровыми документами и контентом, продукт позволяет выстраивать экосистему управления цифровым контентом, юридически-значимого электронного документооборота, кадрового электронного документооборота и электронных архивов.

Бывшие топ-менеджеры «Аплана»

Тагир Яппаров – сооснователь группы компаний «АйТи», на базе которой в 2018 г. образовалась группа «Аплана». Большинство из остальных новых топ-менеджеров SL Soft также выходцы из «Аплана», отмечает издание Tadviser.

Так, Виктор Вайнштейн – один из старейших сотрудников «АйТи». В 2001 г. он возглавил компанию «Аплана», созданную в недрах «АйТи» для развития направления заказной разработки. В 2013 г. он возглавил другое подразделение «АйТи» - «Логика бизнеса» (занимается электронным документооборотом).

Георгий Подбуцкий с 2001 г. работал в «АйТи». В том числе в 2013 г. он стал коммерческим директором «Логики Бизнеса». Алексей Моисеенко и Владислав Полев тоже работали в структурах «АйТи». Таким образом, команда перешедших из «Аплана» топ-менеджеров будет управлять в Softline бывшими активами «Аплана».

Разделение бизнеса Softline

Компания Softline была создана в 1993 г. Игорем Боровиковым. В последние годы компания активно наращивала свое зарубежное присутствие В конце 2021 г. компания провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE) и на Московской бирже (MOEX).

Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, чей листинг на западных фондовых площадках не был приостановлен. Однако из-за санкций в отношении национального расчетного депозитария были разорваны связи между LSE и MOEX, вследствие чего значительных объемов торгов акциями Softline не было.

Летом 2022 г. Softline принял решение о разделении бизнеса на российский и международный. Российский бизнес был передан Боровикову за символические $1. В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,6060 на каждую имеющуюся у них акцию, после чего доля Боровикова в международном Softline сократилась с 53% до 44%. Международная часть Softline была переименована в Noventiq.

В начале 2023 г. Noventiq принял решение о слиянии с американской SPAC-компанией Corner Acquisition Corp, у которой нет активов, но есть листинг на американской биржи Nasdaq. После этого Noventiq приняла решение о делистинге с LSE с последующим выходом на Nasdaq. Запланирован делистинг и с MOEX.

Российская часть Sofltine была преобразована в ПАО «Софтлайн». Затем Боровиков продал эту компанию фонду «Тэтис Кэпитал». Владельцам глобальных депозитарных расписок (GDR) Noventiq, которые котируются на MOEX и зарегистрированы в НРД, планируется предложить возможность конвертировать их в акции «Софтлайн».

На одну GDR Noventiq планируется предложить до трех акций «Софтлайн» в течение двух лет. Но сначала «Софтлайн» должен получить листинг на Московской бирже.

Игорь Королев

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