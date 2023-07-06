Основатель легендарной НКК с женой вложились в убыточную ИТ-компанию

Основатель «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин вместе с женой приобрели доли в ИТ-компании «Информационные технологии и решения». Она позиционирует себя как системный интегратор решений по информационной безопасности.

Покупка долей Калининым

Как выяснил CNews, основатель некогда крупнейшей ИТ-компании России «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Александр Калинин приобрел долю в малоизвестном убыточном ИТ-интеграторе — «Информационные технологии и решения» («ИТР»).

Учредителем «ИТР» стала и жена Александра Калинина Юлия Калинина, бывшая вице-президент «Аквариуса». По данным базы «Контур.фокус», Александру и Юлии Калининым с 27 апреля 2023 г. принадлежит по 18,5% долей ООО «ИТР».

Согласно официальному сайту, «ИТР» позиционирует себя как системный интегратор решений ИТ-безопасности. Компания предоставляет услуги по сопровождению контрактного производства электронных устройств, серийно производит электронику и разрабатывает ПО и средства защиты информации. В частности, «ИТР» производит импульсный электромагнитный уничтожитель информации и акустический сейф для защиты речевой информации, циркулирующей в помещении, от перехвата.

Фото: «Аквариус» Основатель НКК Александр Калинин приобрел долю в «ИТР»

Александр Калинин отказался комментировать цели приобретения долей, планы и вложения в компанию. Представители «ИТР» на момент публикации материала не смогли ответить на запрос.

Убытки компании

ООО «ИТР» была образована в июле 2009 г. в Москве. В «Контур.фокусе» содержится информация о 55 заключенных контрактах на общую сумму 297 млн руб. Они все были заключены до 2021 г. После с компанией не было заключено ни одного госконтракта. Несмотря на то, что компания позиционирует себя как системный интегратор ИБ-решений, большая часть контрактов «ИТР» связаны с поставкой оборудования. В частности, компания поставляла автоматизированные рабочие места (АРМ), моноблоки, программно-аппаратные комплексы (ПАК), серверы и пр.

Компания работает в убыток. Согласно «Контур.фокусу», по итогам 2022 г. выручка «ИТР» составила 5,4 млн руб., что на 68% менее, чем по результатам 2021 г. Чистый убыток компании составил 1,9 млн руб. Выручка компании начала падать с 2019 г. с 107,4 млн руб. до 19,9 млн руб. по итогам 2020 г. и 17,3 млн руб. — по итогам 2021 г. Прибыль компании за все время не превышала 10 млн руб. за год.

Учредители «ИТР»

По данным базы, гендиректором «ИТР» выступает Геннадий Каплин. С июня 2018 г. ему принадлежало 100% долей компании. С 27 апреля 2023 г. самая большая доля (37%) принадлежит Наталье Костиной. В январе 2023 г. в отношении Костиной было прекращено дело о банкротстве в результате мирового соглашения.

Еще 37% принадлежит, как уже отмечалось выше, чете Калининых. Среди учредителей есть и юрлицо ООО «Научно-Технический центр “Купол”» (владеет 6,5%). По 3% «ИТР» сосредоточены в руках Марины Зубовой и Виктории Мордвиновой. Еще 2,5% принадлежит Григорию Сизову и по 2% Игорю Полуденному, Ларисе Приходько и Ольге Ципилевой.

По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), в компании работает один человек. Компания зарегистрирована по соседству с ООО ПК «Аквариус» (Москва, 22-й км Киевского шоссе 4, с. 1 и 22-й км Киевского шоссе 6, с.1).