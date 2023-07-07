Роструд переводит половину сотрудников с Windows и MS Office на Linux «Альт» и «Мой офис»

Миграция Роструда

Как выяснил CNews, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) готова потратить до 39 млн руб. на импортозамещение программных продуктов в своей инфраструктуре. Информацию об этом можно обнаружить на сайте госзакупок.

По итогам проекта Роструд планирует к 2024 г. достичь в своих территориальных органах доли используемого программного обеспечения из реестра российского ПО при Минцифры в 50 %. Импортозамещение затронет 1124 автоматизированных рабочих места.

Проект коснется центрального аппарата Роструда в Москве, а также 81 его подразделения (государственных инспекций труда) по всей территории России. Крыма и Севастополя в списке регионов и городов федерального значения нет.

При этом Роструд предполагает, что в каждом конкретном подразделении доля ПК, на которых будет внедрено российское ПО, не должна превысить 70% от общего парка компьютеров.

Фото: Роструд Роструд переводит сотрудников на ОС «Альт» и пакет «Мой офис»

Указанная выше сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены контракта в тендере, который был запущен Рострудом 30 июня 2023 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов принимаются до 10 июля. Подведение итогов намечено на 12 июля. Будущему подрядчику необходимо выполнить все работы до 30 ноября 2023 г.

На первом этапе проекта от него потребуется поставить лицензии на обновление ранее приобретенных программных продуктов «Мой офис стандартный 2» компании «Новые облачные технологии» сроком действия в 1 год, а также предоставить сертификаты на техподдержку ОС «Альт 8 СП рабочая станция» компании «Базальт СПО» с аналогичным сроком действия. Второй этап подразумевает непосредственное внедрение продуктов.

«Лицензии на программные продукты, требующие установки, обновления и последующей настройки предоставляются заказчиком», — говорится в ТЗ.

По совокупности открытых данных, традиционно Роструд в качестве ОС и офисных пакетов на рабочих местах сотрудников использовал решения американской корпорации Microsoft — Windows и MS Office.

Пятилетняя отсрочка

Как ранее сообщало издание Tadviser, в конце октября 2018 г. Роструд закупил 1139 бессрочных лицензий ОС «Альт» для рабочих станций и 1460 лицензий офисного ПО «Мой офис». Поставщиком по итогам тендера с начальной максимальной ценой контракта в 28,9 млн руб. стала компания «Интерпроком», оказавшаяся единственным потенциальным участником несостоявшегося аукциона. Контракт с ней был заключен без снижения цены лота.

В том тендере в числе требований к операционным системам было наличие сертификата ФСТЭК, к офисному ПО — сертификата ФСТЭК и совместимость с Linux и Windows.

В тендерном ТЗ заказчик указывал, что ПО должно соответствовать методологическим рекомендациям по переходу федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного офисного ПО (приказ Минкомсвязи, ныне Минцифры, от 29 июня 2017 г. № 334, приложение №1).

В указанном документе министерство рекомендовало госорганам и их территориальным подразделениям довести долю офисного ПО до 80% уже к 2019 г. Такой же доли по линии операционных систем предписано было достичь к 2020 г.

В связи с тем, что, как уже было сказано выше, Роструд собирается выйти на долю в 50% только сейчас, редакция CNews направила в организацию запрос с просьбой объяснить причины задержки миграции и ожидает ответа.