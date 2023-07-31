Подрядчик сбил на 120 миллионов цену миграции с SAP на «1С» инвестиционной ИТ-системы РЖД

РЖД переводит функциональность своей инвестиционной информсистемы с программного обеспечения SAP на платформу «1С». На проект было выделено 475 млн руб. По итогам тендера нашелся подрядчик, согласившийся выполнить работы за 357 млн руб.

Экономия на миграции

Как выяснил CNews, «Российские железные дороги» (РЖД) нашли ИТ-подрядчика, который согласился выполнить работы со «скидкой» в 118,8 млн руб. по отношению к базовому бюджету масштабного проекта.

Этот проект касается с создания автоматизированной системы управления инвестициями железнодорожного монополиста с использование российского ПО. С 2007 г. в РЖД задействована Система планирования и учета инвестиций (СПиУИ) на платформе немецкой компании SAP, известной своими ERP-решениями (от Enterprise Resource Planning — планирование ресурсов предприятия).

Напомним, данный вендор принял решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок в первых числах марта 2022 г. после начала российской спецоперации на Украине 24 февраля того же года.

В качестве альтернативы SAP железнодорожники выбрали платформу «1С». Создаваемая АС «Инвестиции» должна быть реализована именно на ней.

Тендер на разработку системы был запущен РЖД 30 июня 2023 г. в формате конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства. Начальная цена договора была выставлена на уровне 475,4 млн руб.

Фото: РЖД РЖД сэкономят 120 млн руб. на переводе инвестиционной системы с SAP на « 1С

В тендере приняло участие две компании, имена которых в документах на сайте госзакупок не приводятся. Ценовое предложение одной из них составило 442,1 млн руб. Другой — 356,6 млн руб.; она и была признана победителем.

Редакция CNews попросила РЖД раскрыть имя будущего подрядчика и ожидает ответа.

Подоплека миграции

Как следует из тендерных документов, упомянутая выше система СПиУИ на SAP содержит информацию более чем о 1,2 тыс. инвестиционных подпроектов, включающим в себя более 90 тыс. объектов инвестиций. Она объединяет около 3 тыс. пользователей из 67 структурных подразделений РЖД на всей сети железных дорог.

СПиУИ интегрирована с автоматизированными системами РЖД — от нормативно-справочной до систем бюджетного управления и казначейского контроля. Она обеспечивает как планирование, так и контроль инвестиционной деятельности компании.

Описывая подоплеку проекта, заказчик не упоминает уход SAP из России, а ссылается на директивы Правительства, согласно которым необходимо обеспечить достижение доли расходов на закупку отечественного ПО и связанных с ним работ (услуг), равной 70% от общих тематических расходов.

«Примененная при разработке СПиУИ платформа SAP не позволяет произвести миграцию на импортонезависимое ПО существующих функциональностей и механизмов встроенными средствами платформы, — отмечается в ТЗ. — В связи с этим необходимо реализовать функциональность, аналогичную СПиУИ, в составе разрабатываемой Автоматизированной системы управления инвестициями РЖД».

Некоторые подробности проекта

Создаваемая АС «Инвестиции» на платформе «1С» должна будет включать модули «Формирование ИП» (инвестиционная программа РЖД, «Контроль ИП», «Проектная документация», «Казначейство», «Отчеты», «Инвестиционные заявки», «Корпоративный заказ», «Паспорт проекта», «Физические показатели», «Прогноз исполнения», «Параметры объектов незавершенного строительства», «Детальные планы», «Постинвестиционный мониторинг», «Проект ИП», а также модули новостной информации и интеграционных взаимодействий.

«Функциональный модуль “Формирование ИП” является основным модулем, обеспечивающим формирование инвестиционной программы РЖД», — подчеркивается в тендерном ТЗ. Он должен обеспечить бизнес-процесс «Формирование инвестиционной программы».

В АС «Инвестиции. Формирование ИП» должна быть реализована функциональность, обеспечивающая формирование инвестиционной программы, а также опции по администрированию и аудиту пользователей.

Импортозамещене ERP в РЖД

Как писал CNews по итогам выступления директора по ИТ в РЖД Евгения Чаркина на «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» в начале ноября 2022 г. холдинг в условиях западных санкций еще в начале весны 2022 г. полностью прекратили закупать зарубежное ПО.

При этом еще в декабре 2017 г. Президент России Владимир Путин поручил Правительству и РЖД перевести железные дороги страны на преимущественное использование отечественного ПО.

Тогда же CNews писал, что, по данным сайта госзакупок, на лицензии и поддержку ПО SAP в РЖД тратят сотни миллионов рублей ежегодно — не менее 800 млн руб. в 2017 г.

Однако к тому моменту, в ноябре 2017 г. в рамках CNews Forum РЖД подписали соглашение о сотрудничестве в области информатизации, подразумевающее импортозамещение зарубежного ПО, с корпорацией «Галактика» — отечественным конкурентом SAP.

Кроме того, еще в начале июня 2017 г. РЖД также подписали аналогичное соглашение о сотрудничестве в области информатизации с компанией «1С».