Российских чиновников выгоняют из Telegram силами VK. Переход на российские менеджеры оценен почти в миллиард

«Дочка» VK займется переводом российских чиновников с Telegram и Zoom на отечественный комбо-сервис АРМ ГС собственной разработки. Контракт почти на 1 млрд руб. подписан, и VK потребуется перевести на АРМ ГС около 400 тыс. госслужащих.

«Российский Telegram» для чиновников

Отечественный холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, займется переводом российских чиновников на отечественные сервисы онлайн-общения. Как пишут «Ведомости», холдинг вышел победителем в соответствующем тендере – контракт с его дочерней структурой «ВК цифровые технологии» был подписан в июле 2023 г.

Победить в этом конкурсе на деле не составляло никакого труда, поскольку никакой конкуренции не было. Заявку на участие в нем подала лишь «дочка» VK, она и была выбрана подрядчиком.

Согласно условиям тендера, с «ВК цифровые технологии» заключен контракт, подразумевающий реализацию «одного из этапов проекта за 2,5 млн руб. в рамках большой закупки по масштабированию автоматизированного рабочего места госслужащего в регионы», пишет издание. В число задач VK входит наращивание количества учетных записей АРМ ГС с 200 тыс. до 600 тыс.

Борьба с иностранными сервисами

АРМ ГС – это комплексное программное решение, созданное холдингом VK. В его основе лежит корпоративный мессенджер VK Teams, российский заменитель американских Microsoft Teams и Slack — последний после 24 февраля 2022 г. регулярно демонстрирует свою откровенную нелюбовь к российским пользователям.

Фото: Госдума Чиновникам придется осваивать новый инструмент общения. Скоро он станет обязательным к использованию

В состав АРМ ГС, помимо средства мгновенного обмена сообщениями, также входят сервисы видеозвонков, электронной почты, календаря и облачного хранилища. Работает он на iOS, Android, Windows, Linux и macOS посредством оригинальных приложений, а также на других платформах через веб-версию, открываемую в браузере.

АРМ ГС позиционируется как замена Telegram, созданного автором «Вконтакте» Павлом Дуровым, но являющегося иностранным (британским) мессенджером. Вспомогательные сервисы АРМ ГС позволят отказаться также от Zoom и Skype (видеоконференции), Google Docs (совместная работа над документами) и Microsoft Exchange.

Подробнее о контракте

По информации издания, в рамках исполнения нового контракта от «ВК цифровые технологии» потребуется оказывать круглосуточную техподдержку, а также обеспечивать администрирование и бесперебойной работы коммуникационного сервиса в режиме 24/7 для органов власти, государственных учреждений и государственных внебюджетных фондов.

Суммарные затраты на весь проект, как сообщал CNews, составят более 907 млн руб. Его реализация начнется 1 октября 2023 г. и завершится 20 сентября 2024 г., то есть на выполнение всех этапов выделено менее года.

Судя по всему, сумма в 2,5 млн руб. не конечная, поскольку в данном случае это «закупка неопределенным объемом», сообщили изданию в Минцифры. Это означает, что есть максимальная цена контракта, в данном случае 907,4 млн руб, и расчет за единицу товара или, как здесь, за один факт оказания услуги. «Такое проводят, когда нельзя сразу понять, какой потребуется объем работ или услуг, чтобы получить нужный результат, – сказал представитель ведомства. – В этом случае заказчик определяет две цены – начальную максимальную цену контракта и начальную цену за единицу товара». Такой порядок определяет ч. 24 ст. 22 закона о госзакупках (44-ФЗ), говорит представитель Минцифры. В случае с VK начальная цена за единицу в рамках большой закупки составляла 2,7 млн руб., а компания предложила 2,5 млн руб.

Сотни тысяч пользователей

АРМ ГС как явление существует не первый год – автоматизированное рабочее место госслужащего развивается как минимум с осени 2021 г. при непосредственном участии Минцифры. К апрелю 2023 г. число пользователей сервиса за счет отечественных органов власти достигло 200 тыс. пользователей, сообщал российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В список входят и региональные чиновники. Например, в начале апреля 2023 г. к предстоящему переходу на АРМ ГС начали активно готовиться госслужащие Амурской области.

У российского Правительства статистика другая – в апреле 2023 г. у АРМ ГС было в пределах 250 тыс. пользователей. Член комитета Госдумы по информтехнологиям Антон Немкин («Единая Россия») сообщил изданию, что к началу августа 2023 г. в числе пользователей сервиса были сотрудники свыше 30 госведомств. «Сегодня уже осталось мало сомнений в том, что зарубежные платформы, как и зарубежные вендоры, совсем недружественно настроены по отношению к нашей стране, – добавил он. – Оставаясь доступными для наших граждан, они зачастую ставят своей целью беспардонный сбор персональных данных россиян для дальнейшей передачи их в пользование западным спецслужбам и правительствам».

В том, что в ближайшие месяцы пользовательская база АРМ ГС резко вырастет, нет никаких сомнений. И дело даже не в том, что к масштабированию системы подключился гигантский ИТ-холдинг и ее непосредственный разработчик, а в том, что в 2024 г. использование АРМ ГС станет обязательным для всех чиновников, утверждает издание.

«Переход государственных служащих из Telegram в корпоративный мессенджер – инициатива правильная с точки зрения разделения личного и рабочего, создания отдельного пространства для фокуса на рабочих задачах, – сообщил CNews Федор Чернов, руководитель отдела развития корпоративного мессенджера Compass. – Командная работа строится на вовлеченности и общности – когда люди искренне переживают за результаты и действуют сообща, чтобы добиться результата. В Telegram на уровне архитектуры культура общности и вовлеченности недоступна».

«Самого по себе перехода на корпоративный мессенджер при этом недостаточно – добавил Федор Чернов. – Следующий шаг – раскрыть потенциал корпоративного сервиса, и правильно организовать процессы внутри него, чтобы миграция из Telegram имела смысл. Лидерам команд необходимо настроить и оцифровать культуру взаимодействия, чтобы инвестиции в разработку корпоративного сервиса многократно вернулись в виде повышенной эффективности работы».

Недавняя блокировка Telegram

Мессенджер Telegram, заменой которому и является АРМ ГС, в апреле 2018 г. подвергся всероссийской блокировке. Сервис оказался в «черном списке» Роскомнадзора, но продолжил работать как ни в чем ни бывало – предпринятые властями меры по недопущению россиян к Telegram не сработали, но повлияли на стабильность работы других сервисов, включая проекты «Яндекса» и VK.

Летом 2020 г. Telegram был извлечен из «блеклиста», и власти даже стали регистрировать в нем свои официальные аккаунты и публичные каналы. На момент публикации материала свой канал в Telegram был у большинства российских министерств, включая Минобороны, МЧС и Минцифры, а также у многих чиновников и депутатов.

Все остальные сервисы, с которых чиновники должны пересесть на АРМ ГС, масштабной блокировке в России пока не подвергались. Беспрепятственно работают и Google Docs, и Skype на пару с Zoom.