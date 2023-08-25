Выплаты пенсий и пособий были сорваны из-за некачественной работы ИТ-компании, разбогатевшей на госконтрактах

Расторжение многомиллионного контракта

Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования разорвал многомиллионный контракт на поддержку работы Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Как утверждает Пенсионный фонд, компания-исполнитель «ежедневно нарушала» и не выполняла в срок свои обязательства по контракту из-за чего срывался «процесс назначения и предоставления гражданам мер социальной поддержки». К ним относятся выплаты различных пособий и пенсий. Сроки и суммы сорванных выплат не указаны в документах на расторжение, следует из портала госзакупок.

Контракт был заключен 13 июня 2023 г. сроком до 4 апреля 2024 г. Цена его составляла 876,5 млн руб. Исполнитель за эту сумму должен был оказывать услуги техподдержки ЕГИССО. Система используется для установления и выплат мер социальной защиты.

Исполнителем контракта стала московская компания «Техконсур». Помимо того, что компания не получила за свою работу деньги, ей была начислена неустойка в размере 467,8 тыс. руб. за просрочку и ненадлежащее исполнение обязательств.

Формальное выполнение обязанностей

Исполнитель существенно нарушил условия и требования к оказанию услуг по договору, следует из решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, опубликованного Пенсионным фондом в карточке контракта. «Из ежедневного анализа обработки рабочих заданий следует, что имеет место ежедневные нарушения требуемого уровня оказания услуг со стороны исполнителя, а также не реагирования на письма по эскалациям заказчика, имеют место неправомерные случаи массового направления исполнителем запроса информации для затягивания решения заданий», следует из документа.

Помимо этого, «Техконсур» некачественно обрабатывала заявки или вовсе не устраняла сбои в работе системы. Например, из документа следует, что исполнителю поступило 2135 заявок, из которых было просрочено 546 (или 25%). По состоянию на 9 августа 2023 г. исполнителем не отработано 63 заявки, которые были сформированы региональными отделениями Пенсионного фонда.

«Техконсур» «формально закрывала задания без его фактической обработки», подчеркивается в документе. Как следует из документа, исполнителю также поступали шесть заявок на аварийно-восстановительные работы, которые так и не были проведены.

CNews задал вопрос о причинах такого исполнения обязательств по договору и ожидает от представителей «Техконсура» ответа.

Взрывной рост выручки «Техконсура»

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Техконсур» образована 10 января 2008 г. в Москве. Гендиректором компании выступает Владимир Высоцкий, а единственным учредителем — АО «Группа эйти».

Компания продемонстрировала феноменальные финансовые результаты: по итогам 2022 г. ее выручка увеличилась сразу на 638%, достигнув 5,3 млрд руб. при чистой прибыли в 913,2 млн руб. Большую прибыль компании приносят именно госконтракты. Всего с «Техконсуром» было заключено 92 контракта на общую сумму 7 млрд руб. Среди заказчиков компании — региональные ведомства, МВД, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и другие. В основном компания занималась поставками «железа» и ПО, а также же техподдержкой.

Согласно официальному сайту компании, «Техконсур», уже 15 лет разрабатывает и внедряет комплексные ИТ-решения. Заказчиками ее вытупают Минцифры, МВД, Росгвардия, «Эльдорадо» и прочие. Среди партнеров компании присутствуют «Аквариус», «1С», «Код безопасности», «Мой офис» и другие. Компания имеет лицензии ФСТЭК и ФСБ.