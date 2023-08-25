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Выплаты пенсий и пособий были сорваны из-за некачественной работы ИТ-компании, разбогатевшей на госконтрактах

Пенсионный фонд расторг крупный госконтракт с ИТ-компанией, которая застопорила работу ведомства. Из-за некачественного исполнения обязательств и просрочек были сорваны выплаты гражданам мер социальной поддержки. Исполнитель при этом сильно разбогател на госконтрактах, увеличив свою выручку более чем на 600% до 5,3 миллиардов рублей.

Расторжение многомиллионного контракта

Как выяснил CNews, Фонд пенсионного и социального страхования разорвал многомиллионный контракт на поддержку работы Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

Как утверждает Пенсионный фонд, компания-исполнитель «ежедневно нарушала» и не выполняла в срок свои обязательства по контракту из-за чего срывался «процесс назначения и предоставления гражданам мер социальной поддержки». К ним относятся выплаты различных пособий и пенсий. Сроки и суммы сорванных выплат не указаны в документах на расторжение, следует из портала госзакупок.

Контракт был заключен 13 июня 2023 г. сроком до 4 апреля 2024 г. Цена его составляла 876,5 млн руб. Исполнитель за эту сумму должен был оказывать услуги техподдержки ЕГИССО. Система используется для установления и выплат мер социальной защиты.

Исполнителем контракта стала московская компания «Техконсур». Помимо того, что компания не получила за свою работу деньги, ей была начислена неустойка в размере 467,8 тыс. руб. за просрочку и ненадлежащее исполнение обязательств.

Формальное выполнение обязанностей

Исполнитель существенно нарушил условия и требования к оказанию услуг по договору, следует из решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, опубликованного Пенсионным фондом в карточке контракта. «Из ежедневного анализа обработки рабочих заданий следует, что имеет место ежедневные нарушения требуемого уровня оказания услуг со стороны исполнителя, а также не реагирования на письма по эскалациям заказчика, имеют место неправомерные случаи массового направления исполнителем запроса информации для затягивания решения заданий», следует из документа.

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Фото: © Denis_Vostrikov / Фотобанк Фотодженика
ПФР расторг многомиллионный контракт с «Техконсур»

Помимо этого, «Техконсур» некачественно обрабатывала заявки или вовсе не устраняла сбои в работе системы. Например, из документа следует, что исполнителю поступило 2135 заявок, из которых было просрочено 546 (или 25%). По состоянию на 9 августа 2023 г. исполнителем не отработано 63 заявки, которые были сформированы региональными отделениями Пенсионного фонда.

«Техконсур» «формально закрывала задания без его фактической обработки», подчеркивается в документе. Как следует из документа, исполнителю также поступали шесть заявок на аварийно-восстановительные работы, которые так и не были проведены.

CNews задал вопрос о причинах такого исполнения обязательств по договору и ожидает от представителей «Техконсура» ответа.

Взрывной рост выручки «Техконсура»

Согласно базе «Контур.фокус», ООО «Техконсур» образована 10 января 2008 г. в Москве. Гендиректором компании выступает Владимир Высоцкий, а единственным учредителем — АО «Группа эйти».

Компания продемонстрировала феноменальные финансовые результаты: по итогам 2022 г. ее выручка увеличилась сразу на 638%, достигнув 5,3 млрд руб. при чистой прибыли в 913,2 млн руб. Большую прибыль компании приносят именно госконтракты. Всего с «Техконсуром» было заключено 92 контракта на общую сумму 7 млрд руб. Среди заказчиков компании — региональные ведомства, МВД, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и другие. В основном компания занималась поставками «железа» и ПО, а также же техподдержкой.

Согласно официальному сайту компании, «Техконсур», уже 15 лет разрабатывает и внедряет комплексные ИТ-решения. Заказчиками ее вытупают Минцифры, МВД, Росгвардия, «Эльдорадо» и прочие. Среди партнеров компании присутствуют «Аквариус», «», «Код безопасности», «Мой офис» и другие. Компания имеет лицензии ФСТЭК и ФСБ.

Кристина Холупова

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