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Власти заплатят «Ростелекому» 4 миллиарда за подключение ЛНР и ДНР, Херсона и Запорожья к госуслугам

«Ростелеком» получит почти 4 млрд руб. за подключение новых территорий к «Госуслугам», ЕСИА и «Моей школе». Жители ЛНР, ДНР и Запорожской и Херсонской области смогут получать госуслуги к концу 2024 года.

«Госуслуги» на новых территориях

Как выяснил CNews, Минцифры заплатит «Ростелекому» почти 4 млрд руб. за подключение к «Госуслугам» и «Моей школе» новые территории.

Новые регионы будут подключены к «Госуслугам», к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), к госинформсистеме «Моя школа» и другим системам, следует из техзадания на портале госзакупок.

Цель работ состоит, в числе прочего, во внедрении ключевых систем инфраструктуры электронного Правительства для предоставления массовых социально значимых госуслуг в электронном виде в Донецкой народной республике (ДНР), Луганской народной республике (ЛНР), Запорожской и Херсонской областях.

Минцифры заключило с «Ростелекомом» госконтракт на создание, развитие и внедрение госинформсистем электронного Правительства 31 августа 2023 г. Закупка осуществляется у единственного поставщика. При таком формате электронный аукцион или конкурс не проводятся. Работы по контракту должны быть исполнены до конца 2024 г.

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Фото: © hodim / Фотобанк Фотодженика
«Госуслуги» появятся в ЛНР, ДНР, Херсоне и Запорожье к концу 2024 года

CNews задал вопрос представителям Минцифры и ожидает ответа на тему подключения новых регионов к «Госуслугам».

Какие услуги доступны новым территориям

После подключения новых регионов гражданам станут доступны привычные россиянам услуги Налоговой службы, МВД, УФМС, Пенсионного фонда и других ведомств. Например, с помощью «Госуслуг» можно будет получить причитающиеся выплаты, оплатить задолженности и штрафы, подать заявление на оформление загранпаспорта, записаться на прием к врачу, зарегистрировать транспортное средство и многое другое.

«Моя школа» обеспечивает единый доступ к образовательным сервисам и цифровым учебным материалам для учеников, родителей и учителей. Это позволит также вести электронные журналы и дневники, корректировать учебные планы и расписания, организовывать питание, обмениваться учебными материалами и прочее.

Цифровизация новых территорий

В начале 2022 г. Россия признала независимость ДНР и ЛНР. После этого началась специальная военная операция (СВО) России на Украине, в рамках которой Россия установила контроль над большей частью территории Херсонской и Запорожской областей.

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews Forum 2022 сообщал, что в первую очередь новые регионы обеспечат связью, доступом в интернет, а также цифровизацию госведомств («Госуслуги», электронный документооборот и прочее). Например, новые регионы России будут полностью покрыты сотовыми сетями к концу 2025 г.

В мае 2022 г. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры разработать единые стандарты цифровизации и связи для территорий ДНР и ЛНР. Помимо этого, министерство должно было составить план импортозамещения на Донбассе. Новые типовые решения должны будут работать на платформе «Гостех».

В июне 2023 г. российские компании также начали нанимать ИТ-специалистов на новых территориях, например, в Луганске, Донецке и Мариуполе.

Кристина Холупова

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