В России создадут новый процессор «Эльбрус» по старинным технологиям. На него потратят 30 миллиардов

Сын основателя МЦСТ, производителя процессоров «Эльбрус», ищет инвесторов, готовых вложить 30 млрд руб. в разработку нового чипа. Это его собственный проект, не связанный с МЦСТ, и он хочет реализовать его за три года. Он будет выпускаться по техпроцессу не новее 65 нм, которому около 20 лет, но на российских мощностях. ИТ-отрасль в целом очень скептически относится к этой идее, в том числе и по части сроков разработки.

Новый российский процессор

В России в обозримом будущем может появиться процессор «Эльбрус-Б», связанный с линейкой «Эльбрус» компании МЦСТ лишь названием. За ним стоит Евгений Бабаян, советник главы госкорпорации «Ростех» и сын сооснователя МЦСТ Бориса Бабаяна, пишет «Коммерсант».

На создание чипа требуется 30 млрд руб., и в настоящее время Евгений Бабаян ищет инвесторов, готовых вложиться в проект. О самом CPU сын основателя МЦСТ рассказал 12 сентября 2023 г. в рамках партнерской конференции в «Ростехе», проведенной с целью поиска инвесторов для различных технических проектов.

Собеседник CNews в одной из компаний «Ростеха» рассказал, что это личный проект Бабаяна-младшего, который занимается поиском инвестиций и ведет консультации со многими игроками на рынке, включая «Ростех». Факт таких консультаций официально подтвердили CNews в «Ростехе», воздержавшись от дополнительных комментариев. Источник редакции в «Ростехе», знакомый с ситуацией, сообщил, что речь идет о создании нового процессора «Эльбрус» с длинным командным словом. «На словах идея выглядит привлекательной, но пока это только слова и конкретных результатов, в которые можно было бы инвестировать серьезные средства, на текущий момент нет», – сообщили CNews в «Ростехе».

Фото: МЦСТ Новый «Эльбрус» может выйти в ближайшие годы

По информации «Коммерсанта», в планы Бабаяна входит привлечение инвестиций в свой новый проект в размере 30 млрд руб., которые он намерен потратить за три года на разработку чипа, пишет издание. Процессор будет выпускаться на территории России, что уже исключает даже малую вероятность того, что это будет современный CPU.

В России на сентябрь 2023 г. не было заводов, способных выпускать микросхемы по актуальным техпроцессам, и потому все «Эльбрусы», а также «Байкалы» ранее производила тайваньская компания TSMC. Из-за событий 24 февраля 2022 г. она отказалась сотрудничать с российскими клиентами, в том числе с МЦСТ и «Байкал электроникс».

Когда больше – не значит лучше

Как рассказал изданию знакомый с деталями прошедшего совещания собеседник, под проектом «Эльбрус-Б» подразумевается разработка CPU, производство которого «потенциально возможно на российских заводах, не обладающих передовыми технологиями». Российские вендоры микросхем освоили пока лишь максимум 60- и 65-нанометровые нормы, которые были актуальны почти 20 лет назад.

Для примера, первые процессоры Intel с топологией 65 нм увидели свет в 2005 г., и спустя 18 лет они, как и их техпроцесс, окончательно устарели. Сейчас Intel выпускает 10-нанометровые чипы, ее конкурент AMD – 5-нанометровые, а в стане мобильных ARM-процессоров давно существуют 4-нанометровые решения, и ведется активная подготовка к переходу на 3 нм.

Но новый проект Евгения Бабаяна может отличаться от всех современных процессоров. Источник «Коммерсанта» заявил, что под проектом подразумевается некий чип, способный «решать большое количество не связанных между собой вычислительных задач одновременно – в несколько раз больше, чем устройства на традиционной архитектуре». В технические подробности он вдаваться не стал.

Напомним, что в мае 2022 г. стало известно о планах по переносу производства «Эльбрусов» из Тайваня на заводы российской компании «Микрон». В нынешнем ассортименте МЦСТ имеются процессоры с топологией от 130 до 16 нм включительно, и возможностей TSMC с лихвой хватало для производства любого из них. В распоряжении «Микрона» и в мае 2023 г., и в сентябре 2023 г. было максимум 65-нанометровое оборудование.

Также в мае 2022 г. в подмосковном Зеленограде началось строительство 28-нанометровой фабрики. Она должна заработать в IV квартале 2024 г., но сроки могут быть перенесены из-за санкций.

Отрасль в сомнениях

Представители российской ИТ-отрасли очень скептически относятся к новому проекту Евгения Бабаяна, в том числе к его плану разработать процессор в кратчайшие по российским меркам сроки. Даже знакомые с проектом источники издания не очень воодушевлены им: «Сама по себе идея, может, и неплоха, но пока это просто идея, которая обсуждается достаточно давно и без видимого прогресса». «Инвестировать особо не во что», – добавили они.

В сфере производства микросхем выражают сомнение в возможности создания процессора с нуля за три года в нынешних условиях. «30 млрд руб. на три года – это команда примерно из 100 опытных разработчиков микропроцессоров. Где они их возьмут?», – сказал изданию менеджер в неназванной компании – производителе полупроводников.

У других возникают сомнения по поводу таинственной новой архитектуры будущего процессора. «Реальность такова, что сейчас в мире есть только три архитектуры — ARM, x86 и RISC-V, в них вложены сотни миллиардов долларов, а в софт — триллионы, – заявил «Коммерсанту» основатель НТЦ «Элвис» Ярослав Петричкович. – Устройства, работающие на этих архитектурах, являются частью глобальной цифровой инфраструктуры. Ничего нового никто уже не придумает».

НТЦ «Элвис» – российский разработчик процессоров. Его чипы известны под брендом «Скиф».

По информации издания, компаниям на российском рынке микроэлектроники пока не ясны цель и реальная возможность создания такого процессора. Они настроены очень скептически, в том числе и потому, что «на рынке не осталось свободных специалистов в области микроэлектроники, которые теоретически могут быть задействованы в разработке».