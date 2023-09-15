Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение ИТ 2023» 5 октября.

Регистрация по ссылке.

Основные вопросы конференции:

Тенденции российского импортозамещения

Санкции стали стимулом для роста российского рынка ИТ.

Господдержка ИТ-отрасли и отраслевых решений.

Импортозамещение как шанс отказаться от устаревшего ПО.

Можно ли использовать Open Source?

Заказная разработка или продукты от вендоров: что выбрать?

Экосистемы российских вендоров.

Андрей Заренин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России

Разработка российского ПО

Где взять инструменты для разработки ПО?

Как избежать очередного зоопарка решений?

Рынку не хватает квалифицированных разработчиков.

Как превратить джуниора в миддла и сеньора.

Насколько безопасна российская разработка?

Как избежать проблем с Open Source?

Цифровые инструменты миграции на российское ПО.

Практика импортозамещения

Как правильно расставить приоритеты при импортозамещении?

Надежный отечественный вендор: кто он?

Сохранилась ли на рынке привычная вендорская модель?

Как организовать миграцию?

Как обеспечить совместимость оборудования?

Облачные сервисы как способ оптимизации ИТ-инфраструктуры.

Аутсорсинг и аутстафинг для импортозамещения.

Экономическая эффективность импортозамещения.

Борис Макевнин, директор по цифровизации и информационным технологиям, «Т Плюс»

С докладами выступят:

Андрей Заренин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России;

Борис Макевнин, директор по цифровизации и информационным технологиям, «Т Плюс»;

Илья Журавлев, директор отраслевых проектов по импортозамещению, «Атомэнергопроект»;

Руслан Ложкин, руководитель службы информационной безопасности, «Абсолют Банк»;

Сергей Кирюшин, директор департамента информационного обеспечения МИД России, спецпредставитель министра по вопросам цифровой трансформации;

Сергей Тарасов, технический директор, «Русагро Технологии»;

Кирилл Комиссаров, руководитель направления поддержки и развития CAD\CAM\CAE\CAPP\PDM-систем «ОКБМ Африкантов»;

Фаддей Осипов, руководитель команды разработки, X5 Tech;

Борис Славин, Финансовый университет при Правительстве России;

Светлана Легостаева, генеральный директор, АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника»;

Иван Тузиков, заместитель руководителя отдела продаж, RuDesktop;

Евгений Кривоносов, генеральный директор, СДИ СОФТ;

Дмитрий Городничев, главный менеджер ИТ, «Норникель Спутник».