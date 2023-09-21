Кадровики: Резюме, написанное нейросетью, делает только хуже. Шансы получить работу снижаются

Австралийские рекрутеры ненавязчиво рекомендуют не злоупотреблять генеративными ИИ для написания резюме и сопроводительных писем при заявках на трудоустройство. Сами рекрутеры, между тем, активно применяют ИИ в работе.

Вы не злоупотребляйте, а решать мы будем сами

Рекрутеры в Австралии (а возможно, и в других регионах) всё активнее выступают против того, чтобы соискатели использовали генеративные ИИ, такие как ChatGPT, для написания резюме и сопроводительных писем к заявке на трудоустройство.

По словам самих рекрутеров, использование ИИ может как раз снижать шансы соискателей, а не повышать их. Особенно когда в сгенерированном ИИ тексте начинается порой избыточное восхваление достоинств кандидата.

ABC цитирует одного из рекрутеров Келли Чарити (Kelly Charity), заявившую, что если соискатель придёт на собеседование и не сможет преподнести себя так же, как описано в присланном письме, или не сможет представить примеры из своего прошлого опыта, которые бы адекватно отражали то, что написано в сгенерированном ChatGPT тексте, начнутся проблемы.

При этом Чарити признала, что рекрутеры и сами активно используют ИИ-решения для проверки сгенерированного контента.

Фото: Kandinsky Искусственный интеллект пишет резюме (в представлении нейросети Kandinsky)

По-видимому, речь идёт о детекторах ИИ-контента, которые раз за разом доказывают свою неэффективность. Компания OpenAI недавно официально признала, что их собственный детектор, как и детекторы конкурентов, приносят порой больше вреда, чем пользы.

Известно также, что во многих крупных фирмах предпринимаются попытки автоматизировать процесс найма или хотя бы проверки резюме и сопроводительных писем. Уже не первый год для этого применяются именно решения на базе искусственного интеллекта.

В частности, об этом говорится в материале ABC: Институт трудоустройства Австралии прямо подтвердил, что множество заявок прогоняются через ИИ для поиска в тексте определённых ключевых слов и фраз, и только по после этого соискателя приглашают на собеседование. Или не приглашают.

Вопрос персонализации

Рекрутеры действительно хотят, чтобы в сопроводительном письме был заметен «индивидуальный подход» и проявлялась личность соискателя (хотя формат такого письма можно считать стандартизированным).

Исполнительный директор Института трудоустройства Австралии Сара МакКэнн-Бартлетт (Sarah McCann-Bartlett) говорит, что рекрутеры прекрасно понимают всю привлекательность ChatGPT и его аналогов для соискателей, но призывает к «осторожности», потому что персонализация такого текста носит ключевой характер для рекрутеров.

«Использование ИИ в качестве «первичного фильтра» при трудоустройстве - это секрет Полишинеля, давно и широко применяемая практика, которую постоянно критикуют, причём с разных сторон, - говорит Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании «Информационные Технологии Будущего». - В частности, за то, что такие ИИ демонстрируют не меньшую, чем люди, предвзятость или отбраковывают высокопрофессиональных соискателей по каким-то непонятным, непрозрачным критериям. Тем не менее, рекрутеры продолжают, с одной стороны, использовать ИИ для фильтрации резюме и сопроводительных писем, - а с другой требовать, чтобы сопроводительные письма соискателей содержали «элемент человечности». С первым их можно понять, если компания, на которую работает рекрутер, крупная и известная: там резюме сыплются сотнями, если не тысячами ежедневно. Но вот что касается требований к сопроводительным письмам, то освоить этот жанр дано не каждому. Особенно в плане тех размытых, но непререкаемых требований, которые ставят рекрутеры. А в результате действительно серьёзного технического специалиста могут даже на первое собеседование не позвать, потому что в его письме рекрутер-человек или ИИ не обнаружили нужные ключевые слова. Ожидать, что соискатели откажутся от возможности использовать ChatGPT для написания этих писем, не приходится. Скорее, сам жанр вымрет или превратится в формальную и не обязательно надёжную проверку, действительно ли соискатель человек и хочет ли он работать именно в данной организации или просто рассылал резюме куда придётся».

Пока же рекрутеры и наставники по составлению резюме и сопроводительных писем (а это целый бизнес), говорят, что ничто не сможет заменить «личные коммуникации» и «человеческое тепло», которые и должны, дескать, проявляться в этих письмах.

Хотя на деле, хорошо подготовленный текст, сгенерированный ChatGPT, отличить от человеческого почти невозможно.